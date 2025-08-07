Las Maldivas que se esconden en el interior de la Comunitat El Pou Clar de Ontinyent tiene un aire paradisíaco que recuerda al país tropical

María Gardó Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 11:29

El interior de la Comunitat esconde lugares que no tienen nada que envidiarle a las costas mediterráneas. El Pou Clar de Ontinyent no es exactamente como las Maldivas, pero sí tiene un aire paradisíaco que recuerda a al país tropical, sobre todo por el color turquesa intenso de sus pozas y su entorno natural. Es uno de los sitios de interior más atractivos de la Comunitat Valenciana y por eso mucha gente lo conoce como 'Las Maldivas de interior' o el 'Caribe valenciano de montaña'.

El Pou Clar de Ontinyent es famoso por sus aguas cristalinas de tonos azulados y verdosos, como en una piscina natural. Sus rocas claras reflejan la luz, como si fuera arena blanca. Además, la naturaleza virgen, sin urbanizar ni masificar, otorga al lugar un aspecto de ensueño. El entorno es ideal para los que busquen tranquilidad y desconexión total. Eso sí, en los meses centrales del verano suele llenarse.

Cómo llegar

- Se encuentra en Ontinyent, provincia de Valencia.

- A una hora y 15 minutos en coche desde la ciudad de Valencia.

- Se llega fácilmente por la autovía A-7.

Recomendaciones

- Hay que reservar previamente en en verano, pues hay control de aforo.

- Se recomienda ir temprano para evitar aglomeraciones.

- Hay que llevar zapatillas de agua (las piedras pueden resbalar).

- Está prohibido llevar comida a las pozas (se puede comer fuera del recinto).