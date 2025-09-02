Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Preparación de un kit de emergencias. Ayto. Valencia

«Tenemos miedo y ya tengo preparado el kit de emergencias»

Vecinos de La Torre reconocen que la dana les cambió la vida, que viven con pánico cada vez que llueve y que ya tienen la radio, linternas y comida preparadas

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:44

«La verdad es que tenemos miedo. Tenemos pánico cada vez que llueve o viene tormenta, porque además, hay muchas obras de barrancos pendientes». Así ... lo manifiestan Montse Parra y Ángeles Aguilera, dos vecinas de la pedanía de La Torre que este lunes se han acercado a la campaña informativa para prepararse ante posibles emergencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

