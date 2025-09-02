«Tenemos miedo y ya tengo preparado el kit de emergencias»
Vecinos de La Torre reconocen que la dana les cambió la vida, que viven con pánico cada vez que llueve y que ya tienen la radio, linternas y comida preparadas
Lola Soriano Pons
Valencia
Martes, 2 de septiembre 2025, 00:44
«La verdad es que tenemos miedo. Tenemos pánico cada vez que llueve o viene tormenta, porque además, hay muchas obras de barrancos pendientes». Así ... lo manifiestan Montse Parra y Ángeles Aguilera, dos vecinas de la pedanía de La Torre que este lunes se han acercado a la campaña informativa para prepararse ante posibles emergencias.
Ángeles recuerda que en «poco tiempo hemos vivido la pandemia por Covid, la dana y el apagón de luz y ya vamos teniendo mucho aprendido». Por eso detalla que ya ha preparado en casa el kit de emergencias, «por lo que pueda venir».
En su caso reconoce que «ya tengo una radio con pilas preparadas, linternas, baterías y todavía me quedan latas de comida de las que nos repartieron con la dana y vendrán muy bien».
Por su parte, Montse Parra explica que el día de la dana «estaba en casa de una vecina tomando café y nos asomamos al balcón porque oíamos el claxon de los coches y vimos ya todo el desastre, con vehículos arrastrados y el agua superó los 1,5 metros y la alarma nos vino ya muy tarde. A ver si no vuelve a suceder y si las alertas llegan a tiempo».
Esta mujer recuerda que quedan varias calles por limpiar el alcantarillado y afirma que ya tiene comida y linternas preparadas«.
