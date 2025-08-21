Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»

Los vecinos del barrio de Malilla soportan desde hace casi un año el ruido de las obras del canal de acceso ferroviario que discurren junto ... a las vías del tren. Según relatan, los trabajos se han intensificado en los últimos dos meses hasta convertirse en una molestia diaria y nocturna, y no es solo por el ruido.

Los residentes aseguran que las obras del canal de acceso ferroviario se han convertido en una pesadilla diaria. Vannesa, que vive en un segundo piso junto a las vías, describe la situación con crudeza: «Parece que están aquí dentro. Empiezan a las siete de la mañana y siguen hasta la tarde, y otras veces arrancan a las diez de la noche y no paran en toda la madrugada».

El vecindario relata un escenario de ruidos constantes de radiales, golpes de camiones, luces encendidas de madrugada y gritos de operarios para coordinar las maniobras. Aunque entienden que se trata de «una obra grande y necesaria», reclaman «un poco de tregua» para poder descansar. «La gente tiene que dormir para luego ir a trabajar», insiste Vanessa. «Estoy agotada, no descanso, no rindo en el trabajo y temo que acabe afectando a mi empleo», denuncia la vecina.

Otro residente, David Núñez, que vive en un séptimo piso, coincide en que los trabajos se prolongan las 24 horas. «Durante julio y agosto no han parado ni durante el fin de semana», asegura Núñez, y añade que son las horas nocturnas lo que más incomodidad trae. «Ahora es constante, no paran en ningún momento», lamenta.

Pero no es solo el ruido. Las viviendas acumulan polvo de manera constante, lo que ensucia balcones y ropa tendida y obliga a mantener las ventanas cerradas. Debido al calor sofocante, muchos vecinos dependen del aire acondicionado, lo que dispara la factura de la luz.

Según los habitantes de la zona, las fincas también empiezan a sufrir problemas estructurales. «Se nos levanta el suelo por los movimientos, hay problemas de asentamiento con tanto agujero y excavadora que trabajan bajo nuestras casas», explica Vannesa. Una preocupación que se suma a la incertidumbre sobre cómo afectará la obra a la estabilidad de los edificios en el futuro.

La sensación de abandono es generalizada. Pese a que la asociación de vecinos ha trasladado las quejas al Ayuntamiento, los residentes aseguran que la responsabilidad recae en Adif y que «al tratarse de una obra del Estado, no nos van a hacer caso». Vannesa lo resume así: «Llevamos muchos años con obras, primero con las vías, luego el Parque Central, y ahora otra vez con esto. Nunca terminamos de vivir en paz». Asimismo, afirma: «El ruido es brutal, te pongo una silla en el balcón de mi casa y alucinas».

Desde Adif son conscientes de las molestias que una obra de esta magnitud puede causar «en una zona urbana tan densamente poblada». Aseguran que se toman medidas paliativas como el uso de maquinaria especializada de limpieza y riegos continuos para reducir el polvo, al igual que pantallas para bajar los niveles del ruido. También justifican que trabajan puntualmente de noche porque de día estarían obligados a interrumpir el tráfico de trenes.

Con respecto al horario establecido, la entidad confirma que trabajan de lunes a viernes, «con algunas operaciones puntuales en fin de semana por programación». A su vez, respecto a los desperfectos estructurales de la finca de Vannesa y David, comentan que hasta la fecha «no se ha detectado la presencia de grietas imputables a la obra». Garantizan que en caso de aparecer alguna, se seguirá el procedimiento establecido. Las obras, que comenzaron hace casi un año, forman parte del proyecto para soterrar las vías de acceso a Valencia y mejorar la conexión ferroviaria.