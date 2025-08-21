Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un grupo de personas se bañan en la zona de chorros del Parque Central. JL BORT

Baño ilegal un año más en las fuentes del Parque Central

Decenas de personas vuelven a emplear los estanques de la zona verde pese a que el Ayuntamiento lo prohíbe

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:46

Marion observa a sus hijos jugar entre los chorros del Parque Central. «No corran, no corran», les grita, con el acento de los valencianos ... que nacieron en otra parte bailándole en la voz. Su obsesión es que no se tropiecen y se caigan, o se resbalen, porque los niños hacen cabriolas por los bancos de piedra, terminados en ángulos rectos. Pero el peligro podría estar en el agua en la que se refrescan, porque el baño en el Parque Central está prohibido por el Ayuntamiento. Hay muchos carteles en la zona verde que lo atestiguan, pero son muchos más los valencianos que deciden refrescarse en los estanques y fuentes del parque, pese a la prohibición.

