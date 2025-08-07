El Ayuntamiento de Valencia acelera las obras en la fachada del instituto de Abastos para que el centro esté listo para la vuelta a las clases

Las obras del antiguo mercado de Abastos siguen su curso. El edificio, que alberga una comisaría, un instituto y un complejo deportivo, ha sido sometido ... a una renovación por el deterioro que había sufrido. En estos momentos, la envolvente del centro educativo es una de las máximas prioridades para que las instalaciones estén listas a la vuelta de los estudiantes.

La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Valencia, Julia Climent, ha visitado este jueves el avance de los trabajos de renovación. Ha calificado la obra como «muy necesaria» por los daños que había sufrido el edificio por el paso del tiempo.

La instalación del lucernario ha provocado el cierre de una de las piscinas de las instalaciones deportivas. Según Climent, la intención es afectar en su funcionamiento lo menos posible e intentar que al menos una de las dos piscinas permanezca abierta.

En cuanto al problema del edificio por la presencia de palomas, que ha sido uno de los motivos por los que se encuentra tan dañado el recinto, ha asegurado que se prevé una «colaboración con Bienestar Animal para instalar los mecanismos que ellos consideren necesarios».