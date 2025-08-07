Cierran una piscina y la zona de spa de Abastos

El polideportivo de Abastos de Valencia ha clausurado de forma temporal una de las dos piscinas y el spa de la zona de agua del ... 4 al 17 de agosto.

Esta medida se ha tenido que tomar porque es necesario hacer una parada técnica para reparar el amplio lucernario que tiene la instalación en el techo.

Desde la empresa que lleva la gestión de este complejo deportivo en precario, ya que la concesión lleva años caducada y a la espera de que salga la nueva licitación, explican que ahora se cierra una de las dos piscinas y el spa para que se actúe en la parte acristalada del techo de esa zona, pero se dejará otra de las piscinas en uso y cuando se acabe en una parte se clausurará uno de los vasos de agua y se abrirá el otro.

Precisamente este jueves está previsto que visite las obras la alcaldesa en funciones, Julia Climent, para conocer los avances de los trabajos.

En principio, en el plan de obras, se contemplaba que en este periodo estival estuviera el complejo deportivo cerrado, pero dado que la empresa ha seguido prestando servicio en verano, se ha tomado la decisión de cerrar primero una piscina y luego la otra, cuando se termine en la mitad del recinto.

Cabe recordar que en la zona de aguas del complejo de Abastos hay una piscina de 50 metros y otra de 25, que es donde se hacen actividades como las de aquagym.

Estos trabajos en el lucernario incluyen la limpieza de los cristales, la reposición de gomas de unión y también la reposición de algunos cristales rotos.

Estas tareas se incluyen dentro de las obras de rehabilitación que está impulsando el Ayuntamiento de Valencia en este edificio, que es Bien de Relevancia Local, y que lleva décadas languideciendo y en mal estado. No hay que olvidar que a finales de marzo se tuvo que vallar un lateral del edificio porque cayeron unos cascotes y tuvieron que intervenir los Bomberos.

La inversión que se va a hacer es de 1.794.667,95 euros. Van a centrar en la envolvente del edificio, las fachadas y la cubierta. El proyecto incluye principalmente los trabajos de reparación de fisuras en fachadas de fábrica, eliminación de humedades por escorrentía en fábricas y ornamentos de piedra, reparación de desprendimientos de recubrimientos en cornisas y aleros, reparaciones en elementos ornamentales de piedra.

También se van a reparar los daños en molduras, reparaciones de pilares, vigas y forjados de hormigón; se sustituirán los vidrios rotos en vidrieras de pórticos y lucernarios y se eliminará la corrosión en elementos no estructurales, anclaje o sustitución de los desprendimientos en aplacados de fachada.

Se procederá a retirar la suciedad y los excrementos de aves, se hará la limpieza y reparación del pavimento del hall de acceso al instituto y polideportivo y reparación de filtraciones de agua por el lucernario de la cubierta del complejo deportivo y del pasaje común.

El encargo también contempla la reparación del suelo del entorno y del pasaje y se aplicará un tratamiento para evitar que la gente resbale, también se repararán los dos torreones existentes y se pintará toda la verja que rodea al edificio de color verde carruaje. Igualmente se harán catas para conocer el color original de la fachada,

Además, toda la fachada se limpiará con chorro de arena y el plazo de ejecución de la obra previsto en el proyecto es de doce meses.

Los trabajos se centrarán en el exterior del edificio que alberga desde un polideportivo, hasta un instituto, una biblioteca, una comisaría de la Policía Nacional, la Universitat Popular y la entidad vecinal, porque no hay que olvidar que en el instituto ya hubo una reparación de goteras hace alrededor de dos años.

Cierre de la piscina de Ayora por mejoras

Por otro lado, cabe destacar que no es la única piscina que ha tenido que cerrar por obras. Lo mismo ocurre en la piscina del barrio de Ayora. En este caso, sí se ha calusurado la instalación por completo porque sólo hay una piscina.

El Ayuntamiento de Valencia está actuando en la zona porque se tienen que hacer trabajos de mejora de canalizaciones y electricidad y no se podían hacer las reparaciones con los usuarios realizando actividades. En este caso también se cierra el recinto hasta el 17 de agosto.

No es la primera vez que cierran esta piscina. En 2024 se tuvo que clausurar por un motivo distinto: se detectó legionela en el agua y no se pudo reabrir hasta que se aplicaron tratamientos de desinfección.