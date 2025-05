Tres empresas aspiran a gestionar el polideportivo de Abastos a partir de 2026

Parece que ya puede asomar la luz al final del túnel. Después de años de dejadez en el polideportivo de Abastos, con una concesión que ... caducó en 2018, durate el gobierno de Ribó, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado este jueves que a final de este año esperan tener preparado el concurso para que una nueva empresa gestione el complejo deportivo.

En el recorrido que ha hecho por el antiguo mercado de Abastos, que ahora se está sometiendo a obras de mantenimiento de cubiertas, molduras, fachadas y suelos, los representantes de la asociación de vecinos de Abastos le han transmitido los graves problemas de funcionamiento, el abandono y la falta de higiene que llevan años sufriendo en la piscina cubierta y en las instalaciones deportivas, y Catalá ha respondido: «No puedo estar más de acuerdo con ellos. Yo también estoy indignada con la gestión que hizo el gobierno de Ribó, ya que dejaron que vencieran las concesiones de varios polideportivos, que terminaban entre 2015 y 2023 y no renovaron las concesiones ni licitaron».

La alcaldesa ha reconocido que en el caso de Abastos «la concesión caducó en 2018 y el adjudicatario está todos estos años en precario y no hacen obras ni trabajos de mantenimiento porque lo dejaron todo en precario».

Catalá asegura que todo esto va a cambiar «porque estamos trabajando en renovar todos los pliegos», en referencia a las concesionestambién caducadas en Orriols (cuya instalación está ya un año cerrada al público por el mal estado de la cubierta), la de Ayora o Marxalenes, entre otras.

Ha anunciado que «los pliegos estarán terminados a final de año». A la pregunta de si hay empresas que se vayana presentar, ha respondido que «hay tres empresas por lo menos que han mostrado interés porque la instalación de Abastos es atractiva desde el punto de vista empresarial, porque tiene muchos abonados y es un barrio consolidado y habrá buenos planes de inversión».

Visita a las obras del antiguo mercado de Abastos. LP

Incluso se ha referido al PSPV, que son los que llevaban en la anterior legislatura los polideportivos, y ha dicho: «No sé a qué se dedicaba el PSPV, con Borja Santamaría, o Ribó en la Fundación Deportiva Municipal, si a jugar a la play o si se iban a tomar cafés porque no sacaron ninguna concesión».

Desde la entidad vecinal han transmitido el hartazgo de los residentes y usuarios del polideportivo «porque no hay una higiene mínima en las instalaciones. Hay gente que hemos dejado de ir. Los ascensores no funcionan desde hace años, hay problemas con el aire acondicionado y la calefacción, no se limpien los baños, no va el torno de la entrada y puede pasar quien quiera», han indicado Concha Gimeno, Rosario González y Adriana Echebarria.

Una vez anunciado el tema de la futura gestión del polideportivo, Catalá, acompañada por la firma Boreas, que lleva la dirección facultativa, y con la constructora Cleop, han recorrido el recinto del antiguo Mercado de Abastos, obra de Goerlich, el mismo autor que ha creado muchas fincas en la plaza del Ayuntamiento y autor también del anterior diseño de la plaza del Ayuntamiento.

En el recorrido se ha explicado que el edificio tiene 70 años «y la última remodelación fue en 1990», tal como ha añadido Catalá.

Se van a invertir 1,5 millones de euros y se hará una intervención que durará 12 meses para sanear las fachadas, ya que hace unos eses hubo hasta desprendimientos.

Se revisarán las bajantes, se mirará la cubierta y se reparará el lucernario y se devolverá a las rejas el color verde carrocero. «Creeos que en las partes circulares que rodean a los escudos pudo haber un tono naranja, para simular las naranjas y veremos si se puede rescatar o se documenta, según digan desde Patrimonio», indicaron Ana Nevot y Eduardo Mira, de Boreas.

También se reparará el suelo y se cambiará el mármol de la zona de acceso, que es más resbaladizo por otro nuevo y todo el trabajo se hará por fases porque es un edificio con múltiples usos y hay que hacerlo compatible con el paso de usuarios.

Retirar la población de palomas

Otra de las tareas que tendrán que realizar es evitar la masiva presencia de palomas, ya que se cuelan por las decoraciones de la fachada e incluso han llenado de nidos el pasaje por donde pasan a diario cientos de usuarios del polideportivo, la bilioteca, el instituto y la comisaría.

Para ello pondrán aparatos de ultrasonido ya que han comprobado que los pinchos no las disuaden, ya que incluso ponen vegetales o papeles encima para cubrir los pinchos y acomodaese.

Más proyectos culturales y la Marina

En esta comparecencia se ha preguntado a Catalá si va a aportar en esta etapa de la legislatura por proyectos culturales como el de las esculuras de Valdes en la nave tres del Parque Central, y la alcaldesa ha respondido que «llevamos dos años trabajando proyetos culturales, pero en 2024 hemos sufrido el incendio de Campanar y la dana y se habían tenido que camiar las planificaciones y prioridades. Para reconstruir la ciudad tras la dana hemos invertido a pulmón 40 millones».

Ha explicado que desde el principio de su mandato tiene el foco puesto en la Cultura, «pero habíamos visto otras situaciones de abandono que había que resolver, porque nos encontramso con un Palau de la Música con un programa poco atractivo, con pérdida de abonados (que ahora hemos doblado) y con la pérdida de relevancia internacional y, además, hemso cambiado la iluminación de todo el Palau con la ayuda de la fundación de Iberdrola».

Ha avanzado que habrá nuevos proyectos culturales «que se irán viendo, algunos acompañados con fundaciones privadas como la de Hortensia Herrero o Bombas Gens. Por lo tanto, habrá más proyectos culturales. De igual modo, estos años hemos ido trabajando en el diseño de la plaza del Ayuntamiento, aunque son reuniones de trabajo que requerían privacidad».

También ha recordado que durante este tiempo han resuelto otro entuerto del anterior gobierno «en la fachada marítima. Hemos recuperado la dignidad de la fachada marítima. Hemos liquidado el Consorcio, heos desbloqueado las bases y atraído a la zona la inversión y en nada empezará el Parque de Desembocadura».