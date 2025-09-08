Ciudad de las Artes, de las Ciencias... y de la energía

Cualquier paseante que haya cruzado a la altura del puente del Azud de Oro se habrá percibido desde junio que primero unas pequeñas zanjas, luego ... obras de mayor envergadura y finalmente un completo dispositivo de sofisticados trabajos está puesto en marcha en ese recodo del Jardín del Turia. Aunque causa las lógicas molestias a los caminantes, el fin último del proyecto justifica este leve incordio, que se resolverá allá a finales del próximo año: un ambicioso proyecto para dotar al conjunto de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de un renovad sistema de energía, dotado de un presupuesto de 16 millones de euros, cuya novedad principal reside en su apuesta por la geotermia.

¿Qué significa específicamente este concepto? Por energía geotérmica se entiende, según el Colegio de Geólogos, aquella «almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra sólida»; es decir, que de las profundidades del subsuelo sale el alimento que dotará de abastecimiento al conjunto de edificios desplegados en el viejo cauce; según señala la entidad que tutela la Ciudad de las Artes, «será la planta geotérmica más grande de la Comunitat Valenciana y estará compuesta por un red de 32 pozos ubicados en los terrenos adyacentes al Museo de las Ciencias».

En función de sus cálculos, el resultado final será óptimo, como avalan una serie de datos. Cuando esté concluido el dispositivo, se prevé un ahorro anual de 1.013.000 de kWh de la energía utilizada actualmente y un ahorro de emisiones de CO2 de 335.000 kgCO2 /año. Cuando concluyan los trabajos se materializará la aspiración central con que se impulsaron: una importante reducción de la huella de carbono, un propósito «enmarcado en los compromisos con la sostenibilidad ambiental y en los objetivos de la Capitalidad Verde que Valencia ostentó en 2024».

En el terreno más prosaico, el fin último de este proyecto «permitirá refrigerar el Museo con un gran ahorro», gracias a un ingenioso sistema que la institución describe en estos términos: «Para ello, se recirculará el agua utilizada para la climatización del edificio, mediante un circuito de tuberías desde las salas de máquinas del Museo hasta los acuíferos naturales del terreno que lo circunda». Siguiente paso: «Este agua absorbe en verano el calor sobrante que producen las máquinas de climatización y lo traspasa al subsuelo, que se encuentra a una temperatura constante todo el año de aproximadamente 20ºC, devolviendo al Museo el agua enfriada». En resumen, «en invierno se conseguirá el efecto contrario, ya que el agua adquirirá la temperatura del subsuelo para traspasar el calor a la instalación de climatización». De ahí que se excave esa red de 32 pozos de pequeño diámetro (sobre los 30 centímetros) en terrenos adyacentes al Museo, «que llevarán las tuberías hasta la profundidad en la que se encuentre el agua a temperatura constante».

La entidad recalca que «por tratarse de una energía renovable», la geotermia es una tecnología de funcionamiento limpio con el entorno, «dado que no se produce ningún tipo de vertido al terreno y solo se intercambia el calor a través del contacto de las tuberías con el agua del subsuelo, funcionando como un circuito cerrado». La ejecución global nace «gracias a la apuesta de la Generalitat por el uso de energías renovables y al convenio firmado entre el Consell y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», según explica el organismo impulsor de las obras, financiadas con fondos europeos Next Generation. Y también recuerda que no se trata de una actuación desconectada de un compromiso más global; al contrario, el proyecto se enmarca en el plan de sostenibilidad y eficiencia energética que incluye la planta fotovoltaica ya en marcha en los voladizos y soluciones de arquitectura bioclimática para renovar el aire del interior con exceso de temperatura».