Obras de instalación del nuevo dispositivo en el jardín del Turia. José Luis Bort

Ciudad de las Artes, de las Ciencias... y de la energía

Avanzan las obras para instalar la mayor planta geotérmica de la Comunitat, que abastecerá al Museo de la Ciencia, que tienen un presupuesto de 16 millones e incluyen la construcción de 32 pozos en el Jardín del Turia

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:16

Cualquier paseante que haya cruzado a la altura del puente del Azud de Oro se habrá percibido desde junio que primero unas pequeñas zanjas, luego ... obras de mayor envergadura y finalmente un completo dispositivo de sofisticados trabajos está puesto en marcha en ese recodo del Jardín del Turia. Aunque causa las lógicas molestias a los caminantes, el fin último del proyecto justifica este leve incordio, que se resolverá allá a finales del próximo año: un ambicioso proyecto para dotar al conjunto de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de un renovad sistema de energía, dotado de un presupuesto de 16 millones de euros, cuya novedad principal reside en su apuesta por la geotermia.

