Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad

Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad

Con 400 millones de inversión y 15.600 localidades, aspira a ser mucho más que un estadio y convertirse en el nuevo icono de Valencia

Patricia Cabezuelo
Jorge Alacid

Patricia Cabezuelo y Jorge Alacid

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:13

A las ocho y media de este sábado se abrirá el Roig Arena para el concierto que en forma de tributo a Nino Bravo servirá como solemne estreno. Una manera muy valenciana de inaugurar una dotación clave que, en realidad, ya está en cierto sentido inaugurada: la oferta gastronómica que acompaña al resto de las instalaciones lleva días funcionando y tendrá este sábado su primera prueba de fuego. Aunque las puertas del recinto se abrirán para quienes acudan al concierto dos horas y media antes, durante todo el día se espera gran animación en sus alrededores. Igual que se espera que ya de noche, bajo los acordes de David Bisbal, Pablo López, Marta Sánchez o Malú, o los sones de los cantantes locales Sole Giménez o La Habitación Roja, los asistentes sientan que también ellos han jugado en casa. Y sentirán que han sido privilegiados testigos de un día para la Historia: el recinto aspira a ejercer como nuevo hito arquitectónico. Más allá de un espacio donde baloncesto, música, espectáculos y vida cotidiana se dan la mano, el Roig Arena se yergue como un símbolo de modernidad y ambición urbana.

INVERSIÓN TOTAL

400.000.000 €

LAS MEDIDAS DEL ARENA

m2 es el área

que ocupa el solar

21.000

m2 de superficie

construida

58.500

m2 de área

reurbanizada

21.000

INGENIERÍA DE VANGUARDIA

123

m de luz entre las cerchas que

tienen una altura variable

9/12

m y puede soportar

hasta 180 toneladas

EFICIENCIA ENERGÉTICA

paneles fotovoltaicos

en la cubierta

1.742

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Varias capas de materiales especiales garantizan el mejor sonido y evitan que se escuche desde el exterior

CUBIERTA EXTERIOR

8.600

lamas cerámicas

Están sostenidas por una estructura de acero de doble curvatura. Poseen videoiluminación LED con sistema de color RGB-White, capaz de interactuar con datos en tiempo real

PISTA CENTRAL

3.000 m2

CAPACIDAD MÁXIMA

15.600

20.000

Modo basket

Modo concierto

Graderío optimizado con ‘Scrum’,

una herramienta paramétrica de la internacional HOK para diseñar geometrías, líneas de visión y proximidad a pista

ANILLO DE CIRCULACIÓN

Una serie de terrazas interconectadas y

escalonadas rodean todo el edificio. Facilitan la comunicación y la

integración con el entorno

“Desde el principio, tuvimos claro que queríamos una arquitectura que mirara hacia la ciudad y empezara a vivirse incluso antes de acceder a su interior”, J. Martí, A. Roig y M.A. Ros, socios arquitectos de ERRE

INVERSIÓN TOTAL

400.000.000 €

LAS MEDIDAS DEL ARENA

m2 es el área

que ocupa el solar

21.000

m2 de superficie

construida

58.500

m2 de área

reurbanizada

21.000

INGENIERÍA DE VANGUARDIA

123

m de luz entre las cerchas que

tienen una altura variable

9/12

m y puede soportar

hasta 180 toneladas

EFICIENCIA ENERGÉTICA

paneles fotovoltaicos

en la cubierta

1.742

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Varias capas de materiales especiales garantizan el mejor sonido y evitan que se escuche desde el exterior

CUBIERTA EXTERIOR

8.600

lamas cerámicas

Están sostenidas por una estructura de acero de doble curvatura. Poseen videoiluminación LED con sistema de color RGB-White, capaz de interactuar con datos en tiempo real

PISTA CENTRAL

3.000 m2

CAPACIDAD MÁXIMA

15.600

20.000

Modo basket

Modo concierto

Graderío optimizado con ‘Scrum’,

una herramienta paramétrica de la internacional HOK para diseñar geometrías, líneas de visión y proximidad a pista

ANILLO DE CIRCULACIÓN

Una serie de terrazas interconectadas y

escalonadas rodean todo el edificio. Facilitan la comunicación y la

integración con el entorno

“Desde el principio, tuvimos claro que queríamos una arquitectura que mirara hacia la ciudad y empezara a vivirse incluso antes de acceder a su interior”, J. Martí, A. Roig y M.A. Ros, socios arquitectos de ERRE

INGENIERÍA DE VANGUARDIA

123

m de luz entre las cerchas prefabricadas

que tienen una altura variable entre

9-12

m y puede soportar hasta 180 toneladas

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Varias capas de materiales especiales garantizan el mejor sonido y evitan que se escuche desde el exterior

EFICIENCIA ENERGÉTICA

1.742

paneles fotovoltaicos

en la cubierta

CIMENTACIÓN

1.379

pilotes, cada uno de 12 metros de longitud

CUBIERTA EXTERIOR

8.600

lamas cerámicas

Están sostenidas por una estructura de acero

de doble curvatura. Poseen videoiluminación

LED con sistema de color RGB-White, capaz de

interactuar con datos en tiempo real

INTERIOR

CAPACIDAD

MÁXIMA

Pista central

3.000 m2

15.600

Modo basket

20.000

Modo concierto

INVERSIÓN TOTAL

400.000.000 €

LAS MEDIDAS DEL ARENA

m2 es el área

que ocupa el solar

m2 de superficie

construida

21.000

58.500

ANILLO DE

CIRCULACIÓN

EXTERIOR

Una serie de terrazas

interconectadas y

escalonadas rodean todo

el edificio. Facilitan la

comunicación y la

integración con el entorno

“Desde el principio, tuvimos claro que queríamos una arquitectura que mirara hacia la ciudad y empezara a vivirse incluso antes de acceder a su interior”, J. Martí, A. Roig y M.A. Ros, socios arquitectos de ERRE

INGENIERÍA DE VANGUARDIA

AISLAMIENTO ACÚSTICO

123

m de luz entre las cerchas prefabricadas

que tienen una altura variable entre

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Varias capas de materiales especiales garantizan el mejor sonido y evitan que se escuche desde el exterior

1.742

paneles fotovoltaicos

en la cubierta

9/12

m y puede soportar hasta

180 toneladas

VIDEOWALL

El más grande de Europa, con 500 m²

VIDEOMARCADOR

Cuatro pantallas LED planas con la mayor resolución de Europa

CIMENTACIÓN

1.379

pilotes, cada uno de 12 metros de longitud

CUBIERTA EXTERIOR

CAPACIDAD

MÁXIMA

Pista central

8.600

3.000 m2

15.600

lamas cerámicas

Están sostenidas por una estructura de acero

de doble curvatura. Poseen videoiluminación

LED con sistema de color RGB-White, capaz de

interactuar con datos en tiempo real

Modo basket

20.000

Modo concierto

INVERSIÓN TOTAL

400.000.000 €

LAS MEDIDAS DEL ARENA

21.000

58.500

m2 es el área

que ocupa el solar

m2 de superficie

construida

ANILLO DE

CIRCULACIÓN

EXTERIOR

Una serie de terrazas

interconectadas y

escalonadas rodean todo

el edificio. Facilitan la

comunicación y la

integración con el entorno

“Desde el principio, tuvimos claro que queríamos una arquitectura que mirara hacia la ciudad y empezara a vivirse incluso antes de acceder a su interior”, J. Martí, A. Roig y M.A. Ros, socios arquitectos de ERRE

En su piel de líneas limpias y en la amplitud de su interior late la voluntad de trascender lo funcional para convertirse en emblema. Allí donde se cruzarán las canastas imposibles, los acordes que erizan la piel y la multitud anónima que busca compartir un instante común, el Roig Arena se alza como un nuevo corazón palpitante en Valencia. Con la huella del despacho de arquitectos Erre, también de la ciudad, y el pulso internacional de Hok, el nuevo icono urbano convierte Quatre Carreres en un escenario que respira más allá de sus muros. Al caer la tarde, cuando las farolas del viejo cauce del Turia se encienden y la brisa del mar llega deshilachada a los barrios del sur, la silueta del Roig Arena se asienta como un gigante inesperado. No tiene la solemnidad clásica de los templos, pero sí la capacidad de convocar multitudes. Desde lejos, las escamas cerámicas de su fachada parecen moverse como un pez en el Mediterráneo: reflejan la luz, se tiñen de azules, y anuncian que allí dentro algo grande acontecerá.

UBICACIÓN

Parque

l’Alqueria

del Basket

C/ Bombero Ramón Duart

C/ Ángel Villena

l

K

A

B

C

i

J

Roig Arena

H

D

G

E

F

G

Av. Actor Antonio Ferrandis

FECHAS CLAVES

2018 septiembre

LICAMPA 1617, sociedad patrimonial

de Juan Roig creada para promover

la construcción en Valencia de un

Arena, presenta la documentación

del proyecto

2019 septiembre

El Ayuntamiento aprueba el PGOU

2020 junio

Inicio de la construcción

2024 septiembre

Finalización de la estructura

2025 septiembre

Apertura

UBICACIÓN

C/ Pintor Gassent

Parque

l’Alqueria

del Basket

C/ Bombero Ramón Duart

C/ Ángel Villena

l

K

A

B

C

i

J

Roig Arena

H

D

G

E

F

G

Av. Actor Antonio Ferrandis

FECHAS CLAVES

2018 septiembre

LICAMPA 1617, sociedad patrimonial

de Juan Roig creada para promover

la construcción en Valencia de un

Arena, presenta la documentación

del proyecto

2019 septiembre

El Ayuntamiento aprueba el PGOU

2020 junio

Inicio de la construcción

2024 septiembre

Finalización de la estructura

2025 septiembre

Apertura

UBICACIÓN

FECHAS CLAVES

2018 septiembre

C/ Pintor Gassent

LICAMPA 1617, sociedad patrimonial

de Juan Roig creada para promover

la construcción en Valencia de un

Arena, presenta la documentación

del proyecto

Parque

l’Alqueria

del Basket

C/ Bombero Ramón Duart

2019 septiembre

C/ Ángel Villena

l

K

A

B

El Ayuntamiento aprueba el PGOU

C

2020 junio

i

J

Inicio de la construcción

Roig Arena

H

D

2024 septiembre

G

Finalización de la estructura

2025 septiembre

E

F

G

Apertura

Av. Actor Antonio Ferrandis

UBICACIÓN

FECHAS CLAVES

2018 septiembre

C/ Pintor Gassent

LICAMPA 1617, sociedad patrimonial

de Juan Roig creada para promover

la construcción en Valencia de un

Arena, presenta la documentación

del proyecto

Parque

l’Alqueria

del Basket

C/ Bombero Ramón Duart

2019 septiembre

C/ Ángel Villena

l

K

A

B

El Ayuntamiento aprueba el PGOU

C

2020 junio

i

J

Inicio de la construcción

Roig Arena

H

D

2024 septiembre

G

Finalización de la estructura

2025 septiembre

E

F

G

Apertura

Av. Actor Antonio Ferrandis

La ciudad, que durante años miró hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias como su postal futurista, encuentra ahora un nuevo imán urbano. Un edificio capaz de ser muchas cosas a la vez: cancha de baloncesto, sala de conciertos, auditorio, mercado gastronómico o simple lugar de encuentro con un amplio jardín público. La inversión, 400 millones de euros sufragados personalmente por Juan Roig, le da la dimensión de proyecto faraónico, pero su verdadera magnitud está en cómo dialoga con el espacio circundante. Lo primero que llama la atención al acercarse no es su monumentalidad, sino la escala humana del acceso. El bulevar peatonal, las zonas arboladas y la gran escalinata invitan a subir sin prisa, como si uno llegara a un teatro al aire libre, al más puro estilo de Epidauro. Y allí, sobre la fachada noroeste, aparece «El Ojo», una pantalla de 48 por 10 metros que parece vigilarlo todo y que, al mismo tiempo, abre la puerta a un espectáculo lumínico sin precedentes en la ciudad. El cíclope que vigila el templo.

NIVELES Y CARACTERÍSTICAS

COTAS

36,3 m

21,2 m

5

14,0 m

4

8,8 m

3

3,6 m

2

1- Nivel pista

2- Nivel calle

3- Anillo principal

4- Nivel palcos

5- Anillo superior

0 m

1

-4,1 m

La fachada es quizá la mayor declaración de intenciones. Se trata de 8.600 lamas cerámicas fabricadas en Valencia y moduladas para adaptarse a la compleja curvatura del edificio. Su relieve evoca la textura de un balón de baloncesto, homenaje al Valencia Basket masculino y femenino. De día, filtran la luz y refrescan las terrazas. De noche, se encienden como un organismo vivo, programable, cambiante, un lienzo de colores que interactúa con datos en tiempo real. El coloso tiene una piel enteramente cerámica y nace en la tierra de la cerámica. Nada es casualidad en el Roig Arena. Dentro, la lógica se impone sobre la grandilocuencia. Cada grada, cada pasillo, cada palco premium responde a un cálculo preciso y precioso. Aquí intervino el software paramétrico de Hok que permitió ajustar ángulos y distancias hasta lograr que ningún asiento quede sin visión limpia. El resultado: 15.600 plazas en modo basket, hasta 20.000 en conciertos. Una maquinaria para la emoción, diseñada al milímetro.

CLAVES TECNOLÓGICAS

EL OJO

Ya es el icono del edificio

Ubicado en la entrada principal, en la fachada noroeste, la gigantesca pantalla LED funciona como icono urbano y soporte multimedia para eventos

SUPERFICIE

MEDIDAS

300m2

48×10 m

PIEL DE CERÁMICA

PARAMÉTRICA

Las más de ocho mil lamas dan sombra y ventilación por el día y por la noche, videoiluminación LED RGB-White con contenidos en tiempo real

1,00 m

1,20

m

INTERIOR

Videomarcador

Es el de mayor resolución de Europa. Tiene cuatro pantallas LED planas de bordes

facetados diseñadas por LG

A

Videowall interior

Con 500 m² es el más grande de Europa

B

Ribbon

LED perimetral

220 m² rodean la pista

C

Dos pantallas adicionales de apoyo durante partidos y eventos

B

C

A

Y ADEMÁS

Sonido Capas aislantes y materiales fonoabsorbentes que aseguran calidad acústica y evitan fugas

Eficiencia energética Más de 1.700 paneles solares y sistemas pasivos que reducen consumo

RESTAURACIÓN

Amplia oferta de restauración disponible los 365 días del año que busca atraer público más allá de los eventos, integrando ocio y vida cotidiana en el recinto

CLAVES TECNOLÓGICAS

EL OJO

Ya es el icono del edificio

Ubicado en la entrada principal, en la fachada noroeste, la gigantesca pantalla LED funciona como icono urbano y soporte multimedia para eventos

SUPERFICIE

MEDIDAS

300m2

48 × 10 m

PIEL DE CERÁMICA

PARAMÉTRICA

Las más de ocho mil lamas dan sombra y ventilación por el día y por la noche, videoiluminación LED RGB-White con contenidos en tiempo real

1,00 m

1,20

m

INTERIOR

Videomarcador

Es el de mayor resolución de Europa. Tiene cuatro pantallas LED planas de bordes

facetados diseñadas por LG

A

Videowall interior

Con 500 m² es el más grande de Europa

B

Ribbon

LED perimetral

220 m² rodean la pista

C

Dos pantallas adicionales de apoyo durante partidos y eventos

B

C

A

Y ADEMÁS

Sonido Capas aislantes y materiales fonoabsorbentes que aseguran calidad acústica y evitan fugas

Eficiencia energética Más de 1.700 paneles solares y sistemas pasivos que reducen consumo

RESTAURACIÓN

Amplia oferta de restauración disponible los 365 días del año que busca atraer público más allá de los eventos, integrando ocio y vida cotidiana en el recinto

CLAVES TECNOLÓGICAS

EL OJO

Ya es el icono del edificio

Ubicado en la entrada principal, en la fachada noroeste, la gigantesca pantalla LED funciona como icono urbano y soporte multimedia para eventos

Destaca su tecnología de alta durabilidad específicamente

adaptada al clima mediterráneo

PIEL DE CERÁMICA PARAMÉTRICA

SUPERFICIE

MEDIDAS

Las más de ocho mil lamas dan sombra y ventilación por el día y por la noche, videoiluminación LED RGB-White con contenidos en tiempo real

300m2

48 × 10 m

1,00 m

1,20

m

INTERIOR

Videomarcador

Es el de mayor resolución de Europa. Tiene cuatro pantallas LED planas de bordes

facetados diseñadas por LG

A

B

C

A

Videowall interior

Con 500 m² es el más grande de Europa

B

Ribbon

LED perimetral

220 m² rodean la pista

C

Dos pantallas adicionales de apoyo durante partidos y eventos

Y ADEMÁS

Sonido Capas aislantes y materiales fonoabsorbentes que aseguran calidad acústica y evitan fugas

Eficiencia energética Más de 1.700 paneles solares y sistemas pasivos que reducen consumo

RESTAURACIÓN

Amplia oferta de restauración disponible los 365 días del año que busca atraer público más allá de los eventos, integrando ocio y vida cotidiana en el recinto

CLAVES TECNOLÓGICAS

PIEL DE CERÁMICA PARAMÉTRICA

SUPERFICIE

MEDIDAS

EL OJO

300m2

48 × 10 m

Ya es el icono del edificio

Las más de ocho mil lamas dan sombra y ventilación por el día y por la noche, videoiluminación LED RGB-White con contenidos en tiempo real

Ubicado en la entrada principal, en la fachada noroeste, la gigantesca pantalla LED funciona como icono urbano y soporte multimedia para eventos

1,00 m

Destaca su tecnología de alta durabilidad específicamente

adaptada al clima mediterráneo

1,20

m

INTERIOR

Videomarcador

Es el de mayor resolución de Europa. Tiene cuatro pantallas LED planas de bordes

facetados diseñadas por LG

A

B

C

A

Videowall interior

Con 500 m² es el más grande de Europa

B

Ribbon

LED perimetral

220 m² rodean la pista

C

Dos pantallas adicionales de apoyo durante partidos y eventos

Y ADEMÁS

Sonido Capas aislantes y materiales fonoabsorbentes que aseguran calidad acústica y evitan fugas

Eficiencia energética Más de 1.700 paneles solares y sistemas pasivos que reducen consumo

RESTAURACIÓN

Amplia oferta de restauración disponible los 365 días del año que busca atraer público más allá de los eventos, integrando ocio y vida cotidiana en el recinto

Pero lo que convierte al recinto en algo más que un estadio es su capacidad de extender la experiencia hacia fuera. Los anillos de terrazas funcionan como paseos elevados, balcones sobre la ciudad donde el público se cruza, charla, come en el gastromarket o simplemente mira el horizonte mediterráneo. Aquí de nuevo la mano Erre, el despacho valenciano que ha sabido convertir al gigante en algo cotidiano: corredores que son plazas, escaleras que son teatros, un bulevar que conecta con la vida de barrio. No se trata solo de un espacio para el deporte. El Roig Arena es, en realidad, un nuevo centro cívico camuflado. Sus salas de reuniones, su auditorio para 2.000 personas, sus cocinas y espacios flexibles permiten que funcione a diario como sede de congresos, ferias o actos comunitarios. Una infraestructura privada que se abre con vocación pública. El reto técnico tampoco fue menor. La cubierta se sostiene con ocho cerchas prefabricadas de 123 metros de longitud, capaces de cargar 180 toneladas. El sonido, obsesión desde el principio, se controla con capas aislantes que contienen la reverberación y garantizan que la música no se escape al barrio. Y en materia energética, los paneles fotovoltaicos en la cubierta y las soluciones pasivas de sombra y ventilación natural marcan el camino hacia la sostenibilidad.

No faltan tampoco los excesos espectaculares. Suspendido en el centro del pabellón cuelga el videomarcador de mayor resolución de Europa. A su alrededor, un videowall de 500 m² y un ribbon de 220 metros cuadrados convierten el deporte en un show audiovisual. Pero incluso estos alardes parecen estar al servicio de una idea mayor: que el recinto sea un catalizador urbano, un nuevo corazón cultural para la ciudad.

EL ENTORNO

Roig Arena

PLAZA

DE LA AFICIÓN

L’ALQUERIA

DEL BASKET

20.000m2

PABELLÓN FUENTE

DE SAN LUIS

Aparcamientos

1.034

PLAZAS

EL ENTORNO

Roig Arena

PLAZA

DE LA AFICIÓN

L’ALQUERIA

DEL BASKET

20.000m2

PABELLÓN FUENTE

DE SAN LUIS

Aparcamientos

1.034

PLAZAS

EL ENTORNO

Roig Arena

Aparcamientos

subterráneos

L’ALQUERIA

DEL BASKET

PLAZA

DE LA AFICIÓN

20.000m2

PABELLÓN FUENTE

DE SAN LUIS

Aparcamientos

1.034

PLAZAS

EL ENTORNO

Roig Arena

Aparcamientos

subterráneos

L’ALQUERIA

DEL BASKET

PLAZA

DE LA AFICIÓN

20.000m2

PABELLÓN FUENTE

DE SAN LUIS

Aparcamientos

1.034

PLAZAS

Quatre Carreres, que durante años fue un territorio de tránsito hacia la Ciudad de las Artes, recibe ahora un impulso inesperado. El Roig Arena no llega solo: lo acompaña el futuro Parque de l'Afició, una escuela pública y un aparcamiento en altura, todos ellos proyectados por los arquitectos valencianos. El conjunto forma una operación urbana que trasciende el edificio y dibuja un barrio renovado. La voz de Nino Bravo inaugura oficialmente este templo contemporáneo. Después llegarán los partidos del Valencia Basket, los grandes conciertos (Sabina, Raphael, David Bisbal, Roxette, Mónica Naranjo, Waterboys...) los congresos de empresa... Pero más allá de la programación, lo importante es que el edificio ha nacido para permanecer encendido todo el año, para no ser un lugar muerto entre evento y evento. Quizá por eso impresiona más al caer la noche, cuando las lamas cerámicas reflejan la última luz y «El Ojo» empieza a desplegar colores imposibles. En ese instante, Valencia parece asomarse a sí misma y descubrir una nueva postal urbana. No es la solemnidad del Palau de la Música ni la iconografía futurista de Calatrava. Es otra cosa: un organismo vivo, que respira con la ciudad, que se abre y se deja habitar.

Imagen de Galeria

Entorno

El Roig Arena ha sido diseñado para encajar en el entorno que le rodea. ERRE Arquitectura
Imagen de Galeria

El ojo

Uno de los elementos más icónicos del coloso es la inmensa pantalla LED de 300 metros cuadrados. ERRE Arquitectura
Imagen de Galeria

Integración

Las terrazas abiertas y los anillos exteriores articulan la comunicación dentro del edificio y miran al entorno que le rodea. ERRE Arquitectura
Imagen de Galeria

Gastronomía

Distintos restaurantes del recinto articularán una oferta que quiere basarse en el producto valenciano. ERRE Arquitectura
Imagen de Galeria

Para todos los gustos

Los conciertos y partidos podrán seguirse desde distintos palcos y graderías. ERRE Arquitectura

Y uno entiende entonces que el verdadero mérito del Roig Arena no está en sus cifras —400 millones de euros, 58.500 metros cuadrados, 20.000 espectadores—, sino en la forma en que ha aprendido a bailar con su entorno. Como esos colosos de la mitología que, pese a su tamaño, eran capaces de moverse con gracia. Así, Valencia tiene un nuevo inquilino. Un gigante que no pisa fuerte: flota, ondula, invita. Un coloso que, en lugar de imponerse, se integra, mira con sus propios ojos, brilla de noche y abraza a la ciudad de día.

Documentación

Información elaborada con la colaboración de ERRE, despacho de arquitectura, interiorismo y planeamiento y diseño urbano; Roig Arena y elaboración propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad