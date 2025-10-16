Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una pareja se hace fotos en la Albufera. Jesús Signes

La CHJ creará un censo de peces que habitan la Albufera

El objetivo del estudio es mejorar el conocimiento del estado del agua y conocer las especies y número de ejemplares que habitan la laguna

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:15

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pretende mimar al Parque Natural de la Albufera. O al menos eso se desprende del último estudio iniciado ... hace apenas unas semanas en el paraje natural. Y es que desde la corporación que vigila las masas hídricas de la provincia de Valencia, se han propuesto crear un censo actual de todas las especies de peces que habitan la laguna. El objeto de este estudio es mejorar el conocimiento del estado del agua. Este estudio forma parte de un proyecto orientado a conocer el número de ejemplares y especies presentes en los embalses de la Demarcación del Júcar, con el objetivo de mejorar su gestión durante los periodos de sequía. Sin embargo, el objetivo es diferente para el parque natural.

