La CHJ creará un censo de peces que habitan la Albufera

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pretende mimar al Parque Natural de la Albufera. O al menos eso se desprende del último estudio iniciado ... hace apenas unas semanas en el paraje natural. Y es que desde la corporación que vigila las masas hídricas de la provincia de Valencia, se han propuesto crear un censo actual de todas las especies de peces que habitan la laguna. El objeto de este estudio es mejorar el conocimiento del estado del agua. Este estudio forma parte de un proyecto orientado a conocer el número de ejemplares y especies presentes en los embalses de la Demarcación del Júcar, con el objetivo de mejorar su gestión durante los periodos de sequía. Sin embargo, el objetivo es diferente para el parque natural.

Con este estudio realizado en colaboración con la Comunidad de Pescadores de El Palmar, la CHJ sitúa la Albufera como el único lago de la Demarcación que va a ser estudiado en el proyecto Adquisición de información básica sobre las poblaciones de peces en embalses de la Demarcación incluidos en el Plan Especial de Sequía, un documento que según el organismo aporta información muy relevante.

De hecho, los despesques preventivos y selectivos realizados el verano pasado para garantizar la calidad del agua de los embalses de María Cristina, Ulldecona y Beniarrés, tenían su base científica en estos estudios. «Conocer la biomasa presente en los embalses nos permitió establecer unos umbrales mínimos de las reservas para asegurar la supervivencia de los peces y, al mismo tiempo, garantizar que la calidad del agua fuera óptima«, explica Concha Durán, Jefa de Servicio del Área de Calidad de las Aguas.

En la Albufera, el estudio tiene otros objetivos, ya que este tipo de medidas no están contempladas y, en cualquier caso, no son competencia de la Confederación. La finalidad principal pasa por conocer la biomasa piscícola que existe en la laguna, «queremos saber qué cantidad de peces y especies hay en el lago«. Por otro lado, el organismo asegura que este censo permitirá también conocer el impacto de la riada del 29 de octubre: «Los peces están al final de la cadena trófica, por lo que pueden ofrecernos indicios de lo que ocurre en el resto del ecosistema. También nos puede ayudar a explicar algunos de los cambios ecosistémicos de la Albufera, como por ejemplo para darle una explicación a los recientes cambios de color del agua», subraya Durán.

Del mismo modo, la CHJ ha asegurado que compartirá está información con el resto de administraciones competentes en la laguna (Ayuntamiento de Valencia y Generalitat) para que dicha información también sirva a éstas para mejorar su cuidado de los ecosistemas. Hasta ahora, las actuaciones en trabajos de campo en colaboración con los Pescadores de El Palmar, y ahora, se analizarán los datos recopilados. El objetivo es tener los primeros resultados durante el mes de noviembre.

¿Cómo han sido esos trabajos? Por un lado, se ha realizado un barrido completo del lago por ecosondeo en barca con sondas multihaz, que permite hacer una aproximación del volumen de peces presentes en el agua. Por otro, con el objetivo de validar y contrastar estos datos, se ha realizado un trabajo de campo que consistía en la pesca con trasmallo (un arte de pesca formado por tres redes) en seis puntos diferentes de la laguna. «Se han utilizado redes con diferentes luces de malla, más pequeñas de las habituales, para capturar peces de todos los tamaños. Una vez en tierra, los ejemplares se miden y se pesan, y con eso podemos calcular sus edades«, comenta la Jefa de Servicio del Área de Calidad de las Aguas.

Tal y como ha informado la CHJ, «los trabajos de campo han arrojado los resultados esperados y se han capturado los peces más comunes en el lago como son la carpa, el carpín, el lucio o la llisa, una de las especies que más se captura en la Albufera, pero también ha habido especies que han llamado la atención. Los pescadores no esperaban capturar tantos ejemplares de alburno, una especie de pequeñas dimensiones muy presente en los embalses de la Demarcación, y los técnicos de la Confederación se han encontrado con una mayor presencia del cangrejo azul de la esperada, una especie exótica invasora que incluso ha dañado varias de las redes de pesca durante los trabajos».