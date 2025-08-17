Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este lunes en plena ola de calor: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos
Bañistas en una playa de Valencia. JLBort

Las altas temperaturas de Valencia también afectan al mar: el Mediterráneo a 29 grados

La boya, operativa tras su avería, roza los 30 grados durante el domingo

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:03

La Comunitat vive uno de los días más calurosos desde 1950 este domingo. Los termómetros han superado los 40 grados en multitud de puntos del territorio. Esta ola de calor también afecta al entorno natural. Los campos están secos y el nivel de prealerta por riesgo de incendios forestales es extremo. Además, el mar Mediterráneo vuelve a calentarse tras una semana con alertas por las altas temperaturas. Este domingo, la boya del golfo de Valencia ha registrado una temperatura del agua de hasta 29 grados.

La boya del golfo de Valencia, el termómetro encargado de medir los grados a los que se encuentra cada hora el agua que baña la costa valenciana, se encontraba fuera de servicio por motivos desconocidos con el inicio de la ola de calor de esta semana. Sin embargo, en los últimos días ha recuperado su operatividad, y lo ha hecho con temperaturas récord. El mar Mediterráneo ha alcanzado los 29 grados de temperatura, algo que ya ocurrió a primeros de julio con el inicio del verano.

De hecho, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la temperatura registrada este domingo (28,9ºC) es la máxima del año al superar los registros del 4 de julio, donde se rozaron los 28 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  5. 5 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  6. 6 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  7. 7

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  8. 8

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  9. 9 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  10. 10 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las altas temperaturas de Valencia también afectan al mar: el Mediterráneo a 29 grados

Las altas temperaturas de Valencia también afectan al mar: el Mediterráneo a 29 grados