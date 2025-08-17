Las altas temperaturas de Valencia también afectan al mar: el Mediterráneo a 29 grados La boya, operativa tras su avería, roza los 30 grados durante el domingo

Gonzalo Bosch Valencia Domingo, 17 de agosto 2025, 19:03 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

La Comunitat vive uno de los días más calurosos desde 1950 este domingo. Los termómetros han superado los 40 grados en multitud de puntos del territorio. Esta ola de calor también afecta al entorno natural. Los campos están secos y el nivel de prealerta por riesgo de incendios forestales es extremo. Además, el mar Mediterráneo vuelve a calentarse tras una semana con alertas por las altas temperaturas. Este domingo, la boya del golfo de Valencia ha registrado una temperatura del agua de hasta 29 grados.

La boya del golfo de Valencia, el termómetro encargado de medir los grados a los que se encuentra cada hora el agua que baña la costa valenciana, se encontraba fuera de servicio por motivos desconocidos con el inicio de la ola de calor de esta semana. Sin embargo, en los últimos días ha recuperado su operatividad, y lo ha hecho con temperaturas récord. El mar Mediterráneo ha alcanzado los 29 grados de temperatura, algo que ya ocurrió a primeros de julio con el inicio del verano.

De hecho, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la temperatura registrada este domingo (28,9ºC) es la máxima del año al superar los registros del 4 de julio, donde se rozaron los 28 grados.