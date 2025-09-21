El ADN de la próxima fallera mayor de Valencia

Las pruebas para elegir a la fallera mayor de Valencia 2026 y su corte se han concentrado este año en dos semanas, algo que ... agradecerán las candidatas, y que es tiempo más que suficiente para encontrar las cualidades de una embajadora de la fiesta: empatía social, capacidad para hablar sobre casi cualquier tema con las miles de personas que conocerán en el reinado, valencianía, gusto por la indumentaria y, desde hace ya muchos años, los jurados también miran mucho si se desenvuelven bien en valenciano y en inglés, para poder 'vender' las Fallas a todo el mundo... y si se suman conocimientos de más lenguas, mucho mejor.

El jurado no lo va a tener nada fácil entre las 73 candidatas, ya que casi todas las jóvenes se están formando en estudios muy distintos a nivel universitario o de formación profesional. La rama del saber predominante sigue siendo la Educación, con diecisiete candidatas que estudian o ejercen en Infantil, Primaria o con el doble grado de Infantil y Primaria, con especializaciones distintas como el inglés, pedagogía, audición y lenguaje o pedagogía terapéutica.

La fallera mayor de Valencia de 2026 también podría estar labrándose su futuro en la rama sanitaria, ya que ya hay dos jóvenes formándose en Medicina; se incluye un nutrido grupo de enfermeras (5); una auxiliar de enfermería; dos odontólogas (que siguen la estela de falleras mayores de Valencia con esta profesión, como Elena Muñoz, Lucía Gil, Carmen Martí y Marina Civera); dos psicólogas y dos farmacéuticas.

Décadas atrás había más estudiantes de Derecho, ahora son siete las que están cursando los últimos años o ya empezando con las prácticas o ejerciendo como letradas, dos hacen el doble grado de Derecho y ADE y una de Derecho con Criminología.

Mundo de los negocios

Y también hay varias que han enfocado su trayectoria a temas de negocios (business) o marketing digital, con un grado superior de administración y finanzas o al grado de Administración y Dirección de Empresas.

La fallera mayor de Valencia 2026 podría ser también diseñadora, pero con distintas versiones, porque una de ellas ha hecho diseño industrial; otra de interiorismo y una tercera diseño gráfico. Y en el amplio listado hay perfiles científicos, como una aspirante con una formación muy demandada con el cambio climático, como es una ingeniera de Energía y no falta una agrónoma y una arquitecta.

Los caminos que han elegido para volcar su vocación son tan diversos como la propia sociedad valenciana y no falta una estudiante de Ciencias Políticas, otra de Ciencia y Tecnología de los Alimentos; una conservadora de Bienes Culturales, dos periodistas; una tripulante de cabina (buenos consejos le puede dar Carla Marcos, corte 2025), otra joven que se ha formado en Dirección de Cocina; en Transporte o en Logística. Para gustos, colores.

Como curiosidad, el 73% de las candidatas trabaja; un 2,7% está realizando prácticas laborales; un 4,1% opositan o lo hará en breve y un 7% emplea algunas horas a la tarea de monitora de tiempo libre y de deportes o de educación, en este caso en comedores o matineras.

Lo mismo ocurre con los rangos de edad. Hace muchos años solían optar al cargo de fallera mayor de Valencia con 20 o 21 años. En esta última década la media de edad de las elegidas es de 24,4 años, si bien se han roto techos de cristal y, por ejemplo, Alicia Moreno (FMV 2016), accedió al trono con 30 años y Rocío Gil (FMV 2018) con 26.

Si décadas atrás las jóvenes querían ser más pronto embajadoras de la fiesta, ahora queda claro que prefieren tener primero encarrilados los estudios y dar los primeros pasos en el mercado laboral, aunque siempre hay excepciones, porque una de las aspirantes de la presente edición tiene 18 años y cursa segundo de Bachiller y hay dos compañeras de 19 años.

En el extremo contrario, hay una candidata de 32 años, precisamente la ingeniera en Energía, que cursó un máster de Eólica en Dinamarca; dos de 31 años y tres candidatas con 30 años. Ello no supone un obstáculo porque incluso ha habido en ediciones anteriores cortesanas con 34 años. La edad que más se repite es la de 25 años, con 15 casos; nueve de ellas tienen 27; ocho tienen 28 años y seis tienen 23 años.

Entre las anécdotas tampoco hay que olvidar que cuatro de las aspirantes que tuvieron el honor de ser corte infantil, como Virginia Pulido (2008); Sandra Fito (2010); Inés Plaza (2011) o Izaskun Albertos (2013). Muchas confiesan que son falleras desde el primer día de nacimiento y otras se han apuntado a las comisiones por tradición familiar, por los abuelos, primeros o amigas.

Aficiones

Entre las jóvenes que sueñan con escuchar su nombre el sábado 27 de septiembre en el recinto del Roig Arena hay algunas que forman parte de grupos de dansà, como Elía Domínguez (Almirante) o Belén Lafarga (Archiduque Carlos) o que le gustan los bailes regionales o la danza clásica, como Mar Vivanco.

Una joven, Blanca Hernando, (criminóloga) no descarta opositar para ingresar en la Guardia Civil; a Alba Escot (ciclo superior de Deportes) le gustaría formarse como Policía y otra aspirante, Alba Carrero, es hija de un artista fallero y carrocero, Sergio Carrero, que conserva su taller en la Ciudad Fallera, y está trabajando en Barcelona.

Hay varias amantes de la música. Gema García toca el clarinete y forma parte de la agrupación musical de San Isidro, además de contar con el grado medio de danza clásica y baile flamenco; Inés Plaza tocó durante unos años el clarinete en El Casinet (Unión de Pescadores) y que ha sido voluntaria de Helsinki España (dimensión humana) y hay apasionadas de los conciertos en directo, de los viajes exóticos y de caminar por la playa, como es el caso de Ana Isabel Moltó.

Algunas de ellas son ya emprendedoras, como Lucía Montesinos, que es abogada con despacho propio o Laura Llobell, que ha sacado una marca de ropa deportiva, dedicada al pádel y que firma como Pados Studio. Y otras, como Elía Domínguez, junto con dos amigas, se alzaron el pasado ejercicio como subcampeonas en pádel femenino de la Junta Central Fallera y otra amante del deporte es Blanca López, que ha apostado por hacer el grado de FP de Actividades Físicas y Deportivas y otro de Dietética.

Tampoco falta una faceta deportiva como la de entrenadora de baloncesto, como es el caso de Ana Sánchez. Ani Torregrosa es aficionada al pilates y los paseos por la playa y a Sandra Fito le encanta el esquí. Daniela Roig trabaja como fija discontinua en Valencia Basket, en el área de merchadising; otra joven, Celia Gaspar, se dedica al mundo digital y de servicio a domicilio de una cadena de supermercados y Ana Isabel Moltó trabaja como business Intelligence en una empresa desarrollando facetas de analítica digital.

La rama culinaria es el fuerte de Mónica Melero, que hizo el ciclo superior de Dirección de Cocina y es gerente de procesos en las oficinas de una cadena de supermercados. En al apartado creativo, una fallera como Miriam Aparicio, siente pasión por las manualidades; Vega Archer (prima de María Estela Arlandis FMV 2024) suma a sus estudios de Periodismo y Publicidad, el placer de escribir y ya cuenta con varios ensayos; y, por ejemplo, Gema Rueda tiene formación como conservadora y restauradora de Bienes Culturales.

Este domingo todas ellas están disfrutando de una escapada en barco a Mallorca, que es una prueba más donde han vestido de cóctel y han hecho de turistas y de embajadoras de la fiesta. esta prueba seguro que dará pistas de la elegancia y de si se manejan con el protocolo, los cubiertos o

En días previos han superado otras pruebas como la visita y convivencia en un casal, el de Convento Jerusalén (el pasado viernes) o la visita al Museo de la Seda. Tampoco ha faltado el recorrido por el centro y la visita a la Basílica de la Virgen, donde el jurado puede estar muy pendiente de detalles como el saber estar o si conocen la letra del Himno de la Coronación que se canta a la Mare de Déu.

Entre las pruebas también han tenido que decir discursos improvisados de una Crida, de la asistencia a un casal y han tenido que hacer un parlamento con las palabras que dirían durante la visita a su antiguo colegio. Además, se ha cumplido con el ritual de las entrevistas a las candidatas y sus familiares, para conocer su amor por las Fallas.