La brújula fallera pone rumbo a Mallorca

Con una maleta llena de sueños y sus mejores galas las 73 candidatas a fallera mayor de Valencia 2026 han embarcado en un crucero del ... grupo Trasmed en el puerto de Valencia para poner rumbo a Mallorca, una ciudad de postal donde ellas se convertirán en turistas por un día.

Queda menos de una semana para que los nombres de trece de las jóvenes se escuche el sábado en el escenario del Roig Arena como finalistas de las pruebas que encumbrarán en octubre, con la llamada de la alcaldesa, a una de ellas como embajadora de las Fallas 2026 y todas ellas han subido al buque con ojos brillantes.

En los primeros minutos se han podido ver besos de despedida de familiares, trasiego de maletas con los looks que van a llevar en menos de 24 horas y han acudido a la cita como marcaba la convocatoria: con etiqueta de cóctel.

En general han optado por vestidos de un único tono, elegantes, con escotes tan variados como los asimétricos que dejan un hombro al aire, los bardot o cubiertos con transparencias. Las jóvenes han cuidado el 'outfit' al milímetro y eso se ha traducido en que lo han complementado con bolsos de fiesta, a juego con el traje o de metales para contrastar, y con zapatos con tacones, algunos imposibles y finísimos y otros con modernos diseños, con formas redondeadas o en un punta.

En el barco que tiene puesta la brújula rumbo a Mallorca se han visto peinados muy cuidados, con recogidos, trenzas, tirabuzones y acabados en ondas o alisados.

Y no ha faltado el típico photocall, con el posado por grupos y por orden del número que las jóvenes tienen asignado para que los jurados las identifiquen durante las pruebas, como la visita el pasado viernes al casal de Convento o la semana que viene, cuando encaren la recta final de las pruebas.

Si bien durante toda la noche reinará la complicidad, el intercambio de anécdotas o de las jornadas de convivencia que están realizando estas dos semanas, no hay que olvidar que los siete componentes del jurado tomarán nota de un sinfín de detalles.

Está claro que la primera impresión es la que queda, por eso, siguieron de cerca la elección de los trajes de cóctel que escogieron para presentarse.

Luego en el barco han sido recibidas por el capitán, Ignacio Marco Preto, que dará paso al cóctel de gala, amenizado con música en vivo y a cargo de Grupo El Alto.

Durante la cena, donde el jurado observó si seguían el protocolo del manejo de los cubiertos o si son buenas conversadoras.

Este domingo toca desembarcar en Mallorca y en poco más de tres horas tienen que recorren puntos clave de la ciudad.

La falla El Toro de Calvià y el alcalde de Mallorca recibirán a las candidatas y en el viaje de vuelta, tendran una charla de indumentaria del gremio de sastres y un taller de repostería

Una vez en tierra este domingo, la falla El Toro de Calvià estará esperando en puerto a la comitiva. Junto a su fallera mayor 2026, María Vicenta Candela, y su presidente, Óscar Blanco, estará también la concejala del municipio, Esperanza Català.

Después de una foto de familia, tanto las candidatas a FMV 2026 como Berta Peiró y su corte, acompañadas por Ballester y su directiva, asistirán a la recepción con el alcalde de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés. Una recepción en el castillo de Bellver en la que también estarán presentes el presidente de la Casa Valenciana en Palma, Jesús Pastor, el director de Relaciones Institucionales de Grimaldi en España, Miguel Pardo, y la directora de Pasaje y Marketing de Trasmed, Jana Peiró.

Candidatas con look casual y Berta y su corte con indumentaria valenciana

En este caso, las jóvenes ya llevarán un look más casual, con vestiditos o conjunto de blusa y pantalones y posarán en vídeos que se convertirán en un reel en redes sociales.

En este viaje las candidatas están aprovechando para conversar con Berta y sus compañeras de la corte, que darán consejos a las aspirantes. Eso sí, Berta y su corte, como embajadoras de las Fallas, sí lucirán hoy sus mejores galas de valenciana para mostrar la riqueza de la indumentaria.

Ya para la vuelta a Valencia, la organización ha preparado una charla de indumentaria a cargo del Gremio de Sastres y Modistas de Valencia. Será el maestro mayor, Fran Tochena, quien encabezará el encuentro junto a Blanca García Sala, Empar del Remei y María Isabel Parras. Y no solo eso, la empresa de repostería de Alzira Pepina Pastel ha preparado un taller muy dulce.