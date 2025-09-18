Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026: fecha y ubicación El Roig Arena será el escenario de los sueños de las 146 candidatas

Andoni Torres Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:17 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

La Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de Valencia 2026 se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre en el nuevo pabellón Roig Arena, en lugar de en la Fonteta, que acogía tradicionalmente este acto.

El Roig Arena será el escenario de los sueños en el que las 146 candidatas, 73 infantiles y 73 adultas, buscarán convertirse en las máximas representantes de las Fallas de Valencia para 2026.

La nueva ubicación permitirá, según explica Junta Central fallera «un mayor número de localidades en un espacio más amplio, novedoso y moderno, un nuevo escenario que se convertirá en un icono fallero como ya lo hizo la Fonteta desde 2008, año en que comenzó a albergar esta gala».

Roig Arena: Calle Bomber Ramón Duart, 12, Valencia.

La línea de metro más cercana es la L10, Quatre Carreres la cual se sitúa a cinco minutos andando del Roig Arena.

Las líneas de autobuses con parada cercana son: L7, L13, L14, L35, L99 de la EMT.

El artista David Sánchez Llongo, ganador del oro de las Fallas de 2025 con Convento Jerusalén, será el encargado de firmar la creación del escenario mágico que se está preparando para el primer año de realización de este evento en el novedoso recinto del Roig Arena el próximo 27 de septiembre.

El encargado de coreografiar el espectáculo es Álvaro Cuenca, bailarín que con 17 años ya trabajó para Sagitari Producciones, firma también valenciana que ha realizado varios espectáculos de la Fonteta o de las exaltaciones.