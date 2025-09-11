Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia chubascos con tormentas ocasionales este viernes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
Primer día de las candidatas a falleras mayores de Valencia 2026 con sus jurados. Irene Marsilla

Dieciséis días para conquistar a los jurados

La presentación junto al mar de las 146 aspirantes a falleras mayores de Valencia 2026 abre la fase de pruebas previas a la gala del Roig Arena, que comenzará a las 19 horas para que las elegidas puedan celebrarlo después en los casales| Entre las 146 candidatas se encuentran jóvenes que ya fueron corte infantil o aspirantes con 'gen fallero'

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:27

Tic, tac, el reloj fallero ya está en marcha. Dieciséis son los días de convivencia que tendrán las 73 candidatas mayores y 73 infantiles con ... sus jurados de falleras mayores de Valencia 2026 para tratar de conquistarlos y dar a conocer su amor por las Fallas y por Valencia.

