Dieciséis días para conquistar a los jurados

Tic, tac, el reloj fallero ya está en marcha. Dieciséis son los días de convivencia que tendrán las 73 candidatas mayores y 73 infantiles con ... sus jurados de falleras mayores de Valencia 2026 para tratar de conquistarlos y dar a conocer su amor por las Fallas y por Valencia.

Este jueves ya ha tenido lugar la primera prueba. Para romper el hielo, las aspirantes a embajadoras de Valencia se han presentado ante la sociedad fallera en el puerto de Valencia, junto al Mediterráneo que cautivó a Sorolla. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, no ha podido llegar al inicio del acto porque seguía en marcha el pleno del debate de la ciudad.

Con amplias sonrisas y un poco de nervios, las jóvenes y niñas han desfilado nada más oír pronunciar su nombre y de una en una han ido tomando posición en un escenario donde han formado un gran cuadro, ataviadas con trajes de fiesta, con el reto de demostrar su valía. Durante el acto, dos niñas y dos aspirantes mayores han tenido que ser atendidas tras sufrir mareos.

Los miembros del jurado de mayores, integrado por Xelo Salavert; José de la Guía; Carolina Albiach; Gloria Arenas; Beatriz Ramos, Beatriz Donnay y Sandra Muñoz, al igual que los miembros que valorarán a las infantiles, compuesto por José Luis Sánchez; Luis Aguilar; Rosa Ferris; José Antonio Carceller; Vanessa Lerma, Beatriz Lluch y Omar Soler aunque no llevaban boli ni papel, ya tomaron buena nota de la complicidad de las jóvenes y niñas, de su saber estar y del 'aguante' de permanecer en formación en este primer acto protocolario.

La portavoz del jurado de fallera mayor de Valencia, Beatriz Ramos y vicepresidenta primera de JCF,, ha afirmado que elegir a máxima representantes de 2026 «es siempre es una responsabilidad».

A la pregunta de qué cualidades buscan, ha detallado: «Doy por hecho de que todas son guapas y muy falleras, por eso buscamos detalles, como que tenga habilidades sociales, que llegue a los sitios y le guste conocer gente y que tenga disponibilidad porque la agenda es muy extensa. También se valoran detalles, cómo hablar valenciano e inglés». Y avanza que el desfile inicial en el Roig Arena será impresionante.

Omar Soler, portavoz del jurado infantil, por su parte, añade que buscan niñas «que sientan pasión por las Fallas, que sean responsables y que sepan dónde están».

Tras el acto más formal, se ha repartido el número que acompañará a las aspirantes durante todas las pruebas y también en el día de la gala del Roig Arena, que tendrá lugar el 27 de septiembre. Como novedad, el acto se adelanta una hora y comenzará a las 19 horas para que las elegidas puedan celebrarlo después en los casales.

Si este jueves ha sido la primera prueba, en breve conocerán si el viernes ya se les convoca para alguna actividad. De momento, lo que sí que está programado es que el sábado 20 de septiembre, las jóvenes se embarquen en un crucero. Si el año pasado visitaron Ibiza, este año el destino será Mallorca. Tendrán una noche de cóctel y visita cultural a la isla y estarán acompañadas por Berta Peiró (FMV 2025) y su corte, que harán visitas protocolarias al ayuntamiento mallorquín.

En el caso de las infantiles, ese mismo día 20 harán actividades lúdicas y multiaventuras en Calvestra, como ya es tradición, y estarán acompañadas por Lucía García (FMV 2025) y su corte.

Un año más entre las aspirantes hay anécdotas falleras, ya que hay descendientes de sagas falleras, de firmas de indumentaria y jóvenes que ya han vivido la experiencia de ser corte infantil y que pretenden ser embajadoras de las Fallas ya con una mirada adulta y comprometida.

Pedigrí fallero

Entre las niñas, por ejemplo, Daniela Borrego Pons, de la falla Plaza del Negrito, es hija de Bea Pons (corte 2011) y su tía,Patricia Borrego,f ue corte 2001 y su tía segunda, Nuria Llopis, fue FMIV 2006. Además, sus abuelos tienen la tienda de indumentaria Marian Indumentaria.

Lucía Tomás Soria, de la falla Almirante Cadarso-Conde Altea, es sobrina de Noelia Soria (FMV 2024) y a buen seguro le habrá transmitido sus vivencias.

Sofía Montañés Reglero, de la falla Pere Domenech-Pío XII, es hija de otra embajadora de las fallas, Marta Reglero (FMV 2007).

En el caso de Jimena Mompó Crespí, de la comisión Costa Borrás-Agustina de Aragón, es hija de Patricia Crespí, que formó parte de la corte 2007. Precisamente Claudia de los Ángeles Díaz Benito, de la falla Sant Bult, es hija de otra cortesana de 2007, de María Díaz.

La niña Vera Galán, de la falla Lo Rat Penat es sobrina de Ruth Galán (FMIV 1998) y Aitana Heredia Serrano, de la comisión Libertad-Teodoro Llorente, es sobrina de Roser Serrano, corte infantil 2012.

Martina Ballester, de la falla Nador-Milagrosa, es sobrina de Marina Ballester, corte mayor 2022, que seguro le habrá transmitido las mil aventuras que vivió junto a Carmen Martín (FMV 2022).

La niña Nora Senent, de la falla Federico Mistral-Murta, es sobrina de Susana Senent, corte del año 1997 y Carmen Moliner Agustí, de la comisión Pere María Orts i Bosch, es hija de Mari Carmen Agustí, corte 2009.

Candidatas mayores que fueron corte infantil

En el caso de las aspirantes a fallera mayor de Valencia 2026 también hay anécdotas varias. Así, por ejemplo, Inés Plaza Soriano, de la comisión Barraca-Espadán, fue corte infantil de 2011 de Carmen Monzonís, una corte que, como el vino, ha resultado de gran añada ya que María Estela Arlandis (FMV 2024) fue compañera de Inés, al igual que María San Miguel, que es corte este año 2025.

Otra joven que ha sido corte infantil, un año antes que Inés, en 2010, es Sandra Fito Sánchez, de la falla Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite.

Y otra cortesana infantil, en este caso de 2008, que quiere repetir experiencia es Virginia Pulido, de la falla Marqués de Montortal-Josep Esteve. Y también hay que citar a Izaskun Albertos García, que fue corte en 2013.

Otra anécdota es que Paula Castell, de Conde Salvatierra-Cirilo Amorós, es hija de la propietaria de la tienda de indumentaria Montaña-Caballero.

En la casa de la candidata de la falla Exposición-Micer Mascó, Laura Llobell López, también viven con pasión la fiesta, ya que su madre, Laura, fue corte de 1995 y otra aspirante con madre de la corte de 1995 (Merche) es Daniela Roig, de la falla Joaquín Costa.-Conde Altea.

Lo mismo ocurre con Paula Andrea Marí Turrientes, de la falla Matias Perelló-Luis de Santángel, ya que su madre, Nuria, perteneció a la corte de 1994. Y Ana Sánchez Pérez, de la falla San Miguel-Viente Iborra, es hija de Silvia Pérez Fons, corte de 1986.

Y en este repaso a candidatas que son hijas de cortesanas, tampoco hay que olvidar a Rosa Bañuls Miquel, de la falla Alameda-Avda. de Francia, ya que su madre, Rosa Miquel Montagud, fue corte infantil hace décadas, en concreto en 1970.

Y hablando de genes falleros, Sara Costa Martínez, es nieta de Aurora Micó Villarig, que fue corte allá por el año 1964.

Siguiendo con el amor por la fiesta, Marina Escrivá Salvador, de la falla Rubén Darío-Fray Luis Colomer, es hermana de Elia Escrivá, corte infantil 2004.