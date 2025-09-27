Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Concentración de jóvenes en torno a una de las discotecas enclavadas en el barrio de la Roqueta. LP

El botellón toma el centro de Valencia

«Con el final del verano llega lo peor y la Policía no nos hace caso. No se puede descansar y las calles están sucias», lamentan los vecinos de La Roqueta | Los residentes también lamentan la falta de vigilancia de los aparcamientos restringidos y el regreso de los gorrillas

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:00

La vuelta a la normalidad tras el verano es complicada y molesta para casi todos. Para muchos, incluso más que la cuesta de enero. Para ... los vecinos de La Roqueta de Valencia, la rampa es más empinada que el ascenso al Angliru porque de jueves a domingo no pueden descansar. Especialmente, quienes tienen la mala suerte de residir con vistas (y escuchas) a la plaza del edificio de la Seguridad Social y la generada por las confluencias de Matemático Marzal y Convento de Jerusalén. Aquí se concentran los botellones que son una especie de rémoras de dos discotecas de la zona, que abren hasta las 7 de la mañana.

