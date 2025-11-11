Los vecinos de La Petxina critican que se traslade un proyecto de centro de mayores a Nou Moles

La asociación de vecinos de La Petxina se ha quedado de piedra tras conocer que el proyecto participativo más votado del barrio, el de un ... centro de mayores, se pretende construir en otro barrio vecino, el de Nou Moles, donde ya tienen uno.

Por eso, la entidad vecinal denuncia lo que considera una «nueva negligencia por parte del Ayuntamiento en relación con una de las propuestas finalistas: la construcción de un centro de mayores».

Los vecinos recuerdan que la propuesta que pasó a la fase final, cuenta con una partida de 300.000 euros, cantidad que supone casi la mitad del presupuesto total asignado al barrio. Reconocen que en el proyecto inicial no se determinaba dónde exactamente se tiene que construir este servicio para los residentes, pero la sorpresa ha saltado cuando han preguntado al Ayuntamiento de Valencia dónde iba a desarrollar el citado proyecto, con un centro de 1.500 m², que incluye la redacción de proyecto básico, ejecución y la dirección de obra.

«La asociación vecinal solicitó una aclaración urgente al Ayuntamiento, argumentando que, sin una localización definida, la propuesta carecía de viabilidad y transparencia», indican desde la entidad que preside Cristóbal Aguado. La respuesta recibida, según añade «ha generado una profunda indignación, ya que el Consistorio ha señalado como ubicación un solar municipal situado en la confluencia de la calle Brasil con la calle Pilota Valenciana».

El grave problema es, tal como añade Aguado, «que esta ubicación propuesta no se encuentra en el barrio de La Petxina, sino en Nou Moles. De este modo, si la propuesta sale adelante, el Ayuntamiento estaría utilizando casi la mitad del presupuesto participativo de La Petxina para financiar una infraestructura en un barrio distinto, que pertecene al distrito de l'Olivereta, no a Extramurs».

Para mayor agravio comparativo, argumentan desde la entidad vecinal de la Petxina, «en Nou Moles ya existe un centro para personas mayores a escasos 300 metros del solar mencionado, lo que cuestiona la necesidad urgente de una nueva instalación de este tipo en esa zona, en detrimento de La Petxina».

Si finalmente no se rectifica y se construye en Nou Moles, quedaría a una distancia de 15 minutos andando de Pérez Galdós, avenida límite del barrio de La Petxina«, añaden.

Del mismo modo, la entidad vecinal detalla que este caso del centro de mayores «no es un hecho aislado, sino la gota que colma el vaso de un proceso participativo plagado de arbitrariedades. Desde el cribado irregular de propuestas,a ceptando algunas que ya habían sido aprobadas en los anteriores presupuestos, otras que son propuestas de mantenimiento y no de inversión y a algunas que superaban el presupuesto se les ha ofrecido la posibilidad de la redacción del proyecto y a otras no, hasta la redacción ad hoc de la moción, aprobada el 3 de octubre, en mitad del proceso participativo, para bloquear sistemáticamente las propuestas de carril bici».

Por todo ello, varias asociaciones vecinales ya habían denunciado, según indican desde La Petxina, «que el Ayuntamiento está demostrando un claro desprecio hacia la voluntad vecinal».

Y concluyen que «desviar los fondos de un barrio a otro, sin transparencia y sin justificación, no es solo un error de procedimiento; es una falta de respeto a los vecinos y una práctica que hace saltar por los aires la credibilidad de la participación ciudadana».

Por eso, indican que la asociación vecinal de La Petxina exige «la inmediata rectificación de esta propuesta y la devolución de su presupuesto al barrio en caso que salga votada, al tiempo que reclama una auditoría independiente de todo el proceso para restaurar la confianza, hoy por hoy, totalmente quebrantada».

Por su parte, fuentes municipales piden respeto para el proceso de los presupuesto participativos y argumentan que una vez se sepa el resultado de las votaciones, se verá si el centro de mayores ha sido seleccionado o no finalmente dentro del distrito de Extramurs.

Y añaden estas mismas fuentes de que en el caso de que fuera finalmente uno de los proyectos elegidos por votación, «dato que todavía se desconoce, se buscará la ubicación adecuada dentro del distrito, porque son proyectos de distrito, no de barrios como ha apuntado la asociación vecinal de La Petxina».