Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tellado avanza que Feijóo dará a conocer «rápido» su candidato para sustituir a Mazón tras «consultar» con el PPCV
Calle Juan Llorens, en el barrio de La Petxina. LP

Los vecinos de La Petxina critican que se traslade un proyecto de centro de mayores a Nou Moles

Aseguran que la iniciativa parte de los presupuestos participativos del barrio, supone una inversión de 300.000 euros y no entienden por qué el Ayuntamiento lo quiere llevar a una zona donde ya existe este servicio

L. S.

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

La asociación de vecinos de La Petxina se ha quedado de piedra tras conocer que el proyecto participativo más votado del barrio, el de un ... centro de mayores, se pretende construir en otro barrio vecino, el de Nou Moles, donde ya tienen uno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  7. 7 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  8. 8

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  9. 9 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  10. 10 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los vecinos de La Petxina critican que se traslade un proyecto de centro de mayores a Nou Moles

Los vecinos de La Petxina critican que se traslade un proyecto de centro de mayores a Nou Moles