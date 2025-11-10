Un simulacro de inundación en La Torre servirá para explicar las nuevas alarmas sonoras a los vecinos La prueba de formación ciudadana se realizará en la mañana del 19 de noviembre en la pedanía

Ya hay fecha marcada para poner a prueba los nuevas alarmas sonoras instaladas en la pedanía de La Torre -una de las tres que se vio afectada por la dana en octubre de 2024- para advertir a la ciudadanía de riesgos y emergencias que se puedan registrar.

El simulacro se realizará en la mañana del miércoles 19 de noviembre y previamente se advertirá a los vecinos de que se trata de un ejercicio para que conozcan cómo sonarían las alertas en caso de producrse una inundación.

Como ha anunciado el concejal de Emergencias y Bomberos, Juan Carlos Caballero, en el simulacro «estarán presentes los Bomberos, Policía Local de Valencia, también la EMT y se avisará a la población para que la gente no se asuste y para invitarles a participar en el ejercicio, simulando una inundación como la que se vivió en La Torre porque no sólo queremos poner a prueba a los cuerpos técnicos, también queremos ver cuál es la respuesta ciudadana».

Durante el simulacro «se darán datos de cómo serán esos sonidos de alerta. Se dará a conocer cuáles serán las melodías y qué quieren decir, si es para anunciar, por ejemplo, del riesgo inminente de inundación y qué deben de hacer o de cuándo acaba el riesgo», ha añadido Caballero.

Cabe recordar que las sirenas se instalaron en el mes de septiembre en el edificio de la alcaldía pedánea de La Torre, tienen un alcance hasta 3 kilómetros y son de carácter omnidireccional.

El dispositivo consta de una sirena ubicada en elevado, con una potencia de 1.200 watios, que puede escucharse a una distancia de 2-3 kilómetros. Además, para garantizar que el sonido llega a todos los puntos, se han dispuesto 8 altavoces que permiten que la alarma se escuche de forma omnidireccional.

Instalación del sistema de megafonía en la alcaldía pedánea de La Torre y cursos formativos a la ciudadanía de La Torre. Ayto. Valencia

La alarma se activa mediante control remoto desde el Centro de Telecomunicaciones de Bomberos, aunque también se puede conectar al CISE (Centro Integral de Seguridad y Emergencias de València) o integrarlo en la red TETRA (redes de comunicaciones críticas para emergencias).

En realidad se trata de avisos sonoros a la población que siguen los pasos de las alertas que se utilizan en países como Japón.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de infraestructuras críticas 2026-2031 del Ayuntamiento, que la alcaldesa presentó días atrás, y que contempla una inversión de 120 millones de euros.

Este simulacro llega después de que se hayan hecho cursos formativos en la pedanía de La Torre, tanto a la ciudadanía en general como en centros de mayores y colegios y el día de la prueba uno de los puntos de concentración ciudadana será la alcaldía pedánea y distintos centros de concentración habitual de gente..

Caballero ha recordado que este sistema de alerta con sirenas es una prueba piloto en la pedanía de la Torre y si los resultados son positivos se pretende extender a las zonas próximas al barranco del Carraixet y a los Poblados Marítimos.

Por otro lado, el concejal de Emergencias ha detallado que del 17 al 23 de noviembre se celebrará en Valenia la Semana de la Prevención. Y, tal como ha añadido el edil, hbará tres ejes. «El primero es a nivel profesional y los cuerpos de Emergencias harán simulacros de incendios y de incendios de buques en el Puerto, fruto de un convenio con la Autoridad Portuaria de Valencia».

Un segundo eje serán unas jornadas técnicas, junto a la asociación de profesionales técnicos de Bomberos que se centrará en acontecimientos de gran concurrencia y será el jueves 20 de noviembre en el Parque Central.

Y el tercer eje, de cara a la divulgación ciudadana, tendrá lugar en la plaza de la Reina, el sábado 22 de noviembre y el domingo 23, con actividades destinadas a todos los públicos «para dar a conocer el servicio de Bomberos. Habrá una exhibición de de rescate en altura y de la unidad canina de rescate. Y también se podrá ver cómo trabajan los Bomberos en situaciones de rescates en los accidentes de tráfico que se hacen constantemente».

De igual modo, en estas dos jornadas se podrá conocer cómo trabajan los efectivos de Emergencias con los drones y se seguirá con la campaña de 'Valencia más segura', para dar información de cómo actuar en casos de emergencias como inundaciones, apagones o incendios.

En el acto de presentación de esta Semana de Prevención han acompañado al concejal Juan Carlos Caballero, el inspector jefe de Protección Civil de los Bomberos, Amador Jiménez y la directora territorial de Mapfre en la Comunitat Valenciana, Carmen Soler.