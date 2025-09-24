La Torre ya tiene su alarma para avisar de emergencias como la dana El Ayuntamiento instala el sistema que instalará también en el resto de pedanías y que se podrá escuchar a tres kilómetros de distancia

El Ayuntamiento de València ha instalado un sistema de alertas en la pedanía de La Torre para poder prevenir a la población ante la amenaza ... de emergencias como la dana del pasado 29 de octubre, y otras situaciones que pongan en riesgo a la población, como lluvias torrenciales o calor extremo. Se trata de un sistema sonoro, con un alcance hasta 3 kilómetros y de carácter omnidireccional que, tal como ha explicado el concejal de Bomberos, se prevé extender al resto de pedanías de la ciudad.

El dispositivo consta de una sirena ubicada en elevado, con una potencia de 1.200 watios, que puede escucharse a una distancia de 2 o 3 kilómetros. Además, para garantizar que el sonido llega a todos los puntos, se han dispuesto 8 altavoces que permiten que la alarma se escuche de forma omnidireccional. La alarma se activa mediante control remoto desde el Centro de Telecomunicaciones de Bomberos, aunque también se puede conectar al CISE (Centro Integral de Seguridad y Emergencias de València) o integrarlo en la red TETRA (redes de comunicaciones críticas para emergencias).

