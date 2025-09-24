Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts
Un operario trabaja en la instalación del sistema. LP

La Torre ya tiene su alarma para avisar de emergencias como la dana

El Ayuntamiento instala el sistema que instalará también en el resto de pedanías y que se podrá escuchar a tres kilómetros de distancia

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:12

El Ayuntamiento de València ha instalado un sistema de alertas en la pedanía de La Torre para poder prevenir a la población ante la amenaza ... de emergencias como la dana del pasado 29 de octubre, y otras situaciones que pongan en riesgo a la población, como lluvias torrenciales o calor extremo. Se trata de un sistema sonoro, con un alcance hasta 3 kilómetros y de carácter omnidireccional que, tal como ha explicado el concejal de Bomberos, se prevé extender al resto de pedanías de la ciudad.

