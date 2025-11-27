Valencia se sube a la moto

La imagen que ilustra esta noticia cumple el dicho de que una foto vale más que mil palabras. La instantánea en la que dos motocicletas ... adelantan con facilidad a dos caravanas de coches que permanecen atascados en sendos carriles de una de las grandes vías de Valencia demuestra cómo de efectivo resulta moverse por la ciudad en este tipo de vehículos. Obviando el mayor grado de peligrosidad que supone estar a los mandos de una moto, sus conductores tienen que preocuparse menos por el aparcamiento, uno de los grandes asuntos pendientes en la capital que quedó muy comprometido tras los gobiernos del Rialto dado que PSPV y Compromís redujeron 8.000 plazas de estacionamiento libre en sus dos legislaturas con la vara de mando del Cap i Casal (a razón de mil menos por año). Tómense como ejemplos la puesta en marcha de peatonalizaciones de espacios públicos o la aprobación del Área de Prioridad Residencial (APR) sobre parte de Ciutat Vella.

Los datos del censo de vehículos de Valencia, que elabora de manera anual la Oficina Estadística del Ayuntamiento en base al impuesto de tracción mecánica, evidencian un importante cambio en los patrones de movilidad de los valencianos. Con las cifras de la última década en la mano, entre 2015 y 2025, el parque móvil de motocicletas en la ciudad ha subido en 14.154 unidades tras pasar de 52.859 a 67.013.

Lo cierto es que tanto la cantidad general de vehículos como la de los coches en particular también se ha visto incrementada, pero ni por asomo con la magnitud con la que lo ha hecho el número de motocicletas: que ha ascendido un 26,8%. En lo que respecta a los vehículos, la subida ha sido de 4.485 ejemplares -de 457.044 a 464.529- mientras que en lo que atañe específicamente a los automóviles ha sido de 2.934 -de 342.379 a 345.313-.

El catedrático de Ingeniería del Transporte de la Universitat Politècnica de València (UPV) Tomás Ruiz avala la tesis de que la reducción de las plazas de aparcamiento y las preferencias peatonales en el centro de la ciudad pueden explicar esta evolución en el reparto modal de los conductores valencianos hacia un mayor uso de la motocicleta para sus desplazamientos.

No obstante, Ruiz se muestra preocupado ante esta circunstancia para el modelo de movilidad urbana dado que, a su juicio, las motos contaminan más -sobre todo las de baja cilindrada- y son más peligrosas.

Además de estas políticas en favor del transporte público y las peatonalizaciones llevadas a cabo por Compromís y PSPV, el equipo gestor de la actual Concejalía de Movilidad, con el concejal Jesús Carbonell al frente, reconoció en un estudio elaborado recientemente que ahora se producen más atascos, pese a que ahora circulan menos vehículos por Valencia que antes de la pandemia. Según el mismo informe avanzado por LAS PROVINCIAS, la circulación es más lenta pese a que hay menos coches en las calles. En concreto, 940.000 menos que en 2019 y casi 3.000 menos al día en los accesos, 100.000 en todo el año. Ni que decir cabe que gran parte de los embotellamientos están directa o indirectamente relacionados con la reforma de la avenida Pérez Galdós, uno de los proyectos urbanísticos y viarios de mayor envergadura llevados a cabo desde hace mucho tiempo en el Cap y Casal.

Más aparcamiento para motos

Por su parte, en el Ayuntamiento no son ajenos a este cambio de tendencia en los desplazamientos de los valencianos pues desde el servicio de Movilidad se han afanado en habilitar más plazas de aparcamiento para motos en los últimos tiempos. Concretamente, el Consistorio ha habilitado unas 1.600 plazas en los últimos dos ejercicios: 1.562 sitios entre julio de 2023 y el pasado mes de abril, a las que se suma el medio centenar inaugurado en la calle Les Garrigues en junio.

Por distritos, el que ha registrado un mayor incremento de estacionamientos para este tipo de vehículos ha sido el de Extramurs, donde en el citado periodo se han señalizado 197 plazas. También numerosas han sido las plazas de aparcamiento habilitadas en Camins al Grau (144) y Patraix (125). Actualmente, el distrito que más plazas de aparcamiento de motocicletas tiene es el Ensanche, con 1.572.

Carbonell destacó «la envergadura» de la actuación para habilitar 50 plazas de aparcamiento para motos en Les Garrigues, en pleno centro histórico, y explicó que esta iniciativa «se enmarca en la política municipal de dar respuesta a la alta demanda de este tipo de aparcamientos».

El edil de Movilidad ha recordó en junio que el Ayuntamiento «trabaja para ampliar este servicio» y aseveró que, al habilitar plazas de aparcamiento de motocicletas, evita que estas se estacionen en lugares inapropiados y optimiza la distribución del espacio público.