Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de hoy miércoles deja un premio de 150.307 euros a un jugador en una administración del centro de Valencia
Motocicletas adelantan a una caravana de coches por una de las grandes vías de Valencia. IVÁN ARLANDIS

Valencia se sube a la moto

La pérdida de plazas de aparcamiento y las peatonalizaciones durante los gobiernos del Rialto junto a los atascos provocan un aumento de más de 14.000 motocicletas en la última década

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

La imagen que ilustra esta noticia cumple el dicho de que una foto vale más que mil palabras. La instantánea en la que dos motocicletas ... adelantan con facilidad a dos caravanas de coches que permanecen atascados en sendos carriles de una de las grandes vías de Valencia demuestra cómo de efectivo resulta moverse por la ciudad en este tipo de vehículos. Obviando el mayor grado de peligrosidad que supone estar a los mandos de una moto, sus conductores tienen que preocuparse menos por el aparcamiento, uno de los grandes asuntos pendientes en la capital que quedó muy comprometido tras los gobiernos del Rialto dado que PSPV y Compromís redujeron 8.000 plazas de estacionamiento libre en sus dos legislaturas con la vara de mando del Cap i Casal (a razón de mil menos por año). Tómense como ejemplos la puesta en marcha de peatonalizaciones de espacios públicos o la aprobación del Área de Prioridad Residencial (APR) sobre parte de Ciutat Vella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  6. 6

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8 Una mujer permanece seis meses con una gasa infectada en el estómago tras una operación
  9. 9 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  10. 10 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia se sube a la moto

Valencia se sube a la moto