Pérez Galdós causa más atascos pese a que hay menos coches en Valencia

Las obras de Pérez Galdós suponen los trabajos más ambiciosos que se han hecho en muchos años en la ciudad. Sobre todo si tenemos ... en cuenta la afección que tienen en el resto de Valencia. Vale que quizá no tiene la trascedencia para el espacio público como las obras de la plaza del Ayuntamiento, pero para el funcionamiento diario de la ciudad que casi 60.000 coches al día tengan que buscar rutas alternativas afecta mucho más al tráfico. De hecho, desde la concejalía de Movilidad reconocen más atascos por este motivo, lo que da lugar a una curiosa paradoja: la circulación es más lenta pese a que hay menos coches en las calles. 940.000 menos que en 2019 y casi 3.000 menos al día en los accesos, 100.000 en todo el año.

Así lo desvela un estudio de la concejalía de Movilidad que analiza cómo nos movemos los valencianos tras la pandemia. Sobre Pérez Galdós, el documento revela «un trasvase del tráfico hacia gran vía Fernando El Católico y Tres Cruces (Bulevar Sur)». En la primera de estas vías, si comparamos octubre de 2025 con octubre de 2024, hay un aumento de 9.000 coches al día. En la segunda, de 6.000. Una situación que ha aumentado los atascos, sobre todo si tenemos en cuneta que el puente de Campanar está prácticamente cerrado al tráfico. «Se trabaja de manera coordinada con Policía Local para gestionar los puntos conflictivos donde se producen las mayores congestiones: Pío Baroja - Manuel de Falla, puente de Campanar - Maestro Rodrigo, Giorgeta - San Vicente, Pío XII - Campanar, Fernando el Católico - giro a Borrull y Lepanto y Plaza España - San Vicente», asegura el documento. El tráfico en algunos de estos enclaves, como el puente del Nou d'Octubre con Maestro Rodrigo, se ha vuelto prácticamente imposible.

El documento desvela que ha habido «una rápida recuperación» tras la crisis sanitaria. «En 2024 se han superado todas las expectativas en términos de movilidad. Aunque el 33% de los desplazamientos se concentran en la ciudad de Valencia, existe un alto nivel de interconexión. Alrededor del 21% de los desplazamientos se realizan entre la capital y las localidades del área metropolitana», indica el informe. La comparativa de la evolución del tráfico en los accesos y del tráfico interno muestra que el tráfico de dentro de la ciudad está «claramente influenciado por los vehículos que vienen de fuera».

Se basa en datos que comparan las intensidades medias diarias de coches que acceden a la ciudad por cualquiera de sus siete entradas principales: avenida del Cid, pista de Silla, pista de Ademuz, avenida Catalunya, Hermanos Machado, Camino Nuevo de Picanya y autovía del Saler. Por esas vías, entre enero y octubre de 2019 accedieron poco más de 6 millones de vehículos al día. En los mismos meses de 2025, la cifra se ha reducido en unos 100.000 coches. Pero para entender estos datos hay que compararlos con los coches que ruedan por el interior de Valencia. El descenso, en este caso, es mucho más acusado, de en torno a un 5%: de 18 millones de coches al día en las grandes calles en los primeros diez meses de 2024, hasta los poco más de 17 millones en el mismo periodo de este año.

La interpretación que hacen desde Movilidad es que si entran menos coches y, a la vez, se mueven menos coches por la ciudad, es que en general se mueven menos coches, lo que evidencia una reducción del tráfico que parece responder a un cambio de tendencia en el uso del transporte público. EMT, Metrovalencia y los carriles bici muestran una tendencia alcista, en el segundo caso sobre todo tras la recuperación de la línea 1 en verano de 2025. «Es de destacar que no se han alcanzado las intensidades internas al municipio de 2019», desvela el informe.