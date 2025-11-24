Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras de Pérez Galdós en el cruce con Ángel Guimerà. IRENE MARSILLA

Pérez Galdós causa más atascos pese a que hay menos coches en Valencia

Las obras congestionan el tráfico sobre todo en el sur de la ciudad aunque al día entran en el Cap i Casal casi 3.000 vehículos menos que en 2019

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:45

Las obras de Pérez Galdós suponen los trabajos más ambiciosos que se han hecho en muchos años en la ciudad. Sobre todo si tenemos ... en cuenta la afección que tienen en el resto de Valencia. Vale que quizá no tiene la trascedencia para el espacio público como las obras de la plaza del Ayuntamiento, pero para el funcionamiento diario de la ciudad que casi 60.000 coches al día tengan que buscar rutas alternativas afecta mucho más al tráfico. De hecho, desde la concejalía de Movilidad reconocen más atascos por este motivo, lo que da lugar a una curiosa paradoja: la circulación es más lenta pese a que hay menos coches en las calles. 940.000 menos que en 2019 y casi 3.000 menos al día en los accesos, 100.000 en todo el año.

