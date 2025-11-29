Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Euipo de excavación de SEMAR Arqueología con la nueva muralla romana de Valencia. SEMAR ARQUEOLOGÍA S. L.

La Valencia romana crece

El hallazgo del nuevo tramo de la muralla bajo una tienda de la calle Avellanas puede ampliar en una manzana o varias calles el caso urbano de la ciudad

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

Quién le iba a decir a los dueños de una tienda de mobiliario que durante la adecuación para abrir su negocio en los bajos comerciales ... de la calle Avellanas iban a encontrar un tesoro bajo tierra en forma de siglos de historia de Valencia. El hallazgo por parte de la empresa SEMAR Arqueología S. L. de un nuevo tramo de la muralla romana apunta a revolucionar el conocimiento existente hasta la fecha de la ciudad pues evidenciaría que el casco urbano de 'Valentia' sería más grande de lo conocido hasta la fecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  2. 2 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  3. 3 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  4. 4

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís
  7. 7

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  9. 9

    Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real
  10. 10

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Valencia romana crece

La Valencia romana crece