La Valencia romana crece

Quién le iba a decir a los dueños de una tienda de mobiliario que durante la adecuación para abrir su negocio en los bajos comerciales ... de la calle Avellanas iban a encontrar un tesoro bajo tierra en forma de siglos de historia de Valencia. El hallazgo por parte de la empresa SEMAR Arqueología S. L. de un nuevo tramo de la muralla romana apunta a revolucionar el conocimiento existente hasta la fecha de la ciudad pues evidenciaría que el casco urbano de 'Valentia' sería más grande de lo conocido hasta la fecha.

El doctor en Arqueología por la Universitat de València Diego Cored Keller resalta que este descubrimiento puede servir para definir cómo era el solar original sobre el que se levantó la ciudad romana de 'Valentia' fundada en el año 138 antes de Cristo, en el periodo de la república romana. Cored explica que los estudios previos ubicaban la posible muralla este de la urbe pasada la plaza del Arzobispado, por lo que el nuevo tramo hallado «puede ayudar en un futuro a conocer nuevas zonas de la ciudad republicana».

«Aunque el trazado de la muralla se desplace 21 metros hacia el este en superficie total, es un aumento considerable de metros cuadrados de la ciudad, por lo que puede arrojar nueva información en el caso de que se produzcan excavaciones arqueológicas en esas zonas en un futuro», asegura este experto. De hecho, algunas hipótesis apuntan a que la anchura que comprende la distancia entre la supuesta muralla conocida hasta ahora y el tramo que acaba de aflorar podría haber albergado una manzana o varias calles de viviendas residenciales.

Aunque todavía haya una gran falta de evidencia arqueológica sobre este aspecto para poder confirmarlo, Cored afirma que lo que sí se sabe con toda claridad es que los dominios de la antigua 'Valentia' crecen gracias a este nuevo trecho amurallado.

La directora de la excavación, Marisa Serrano, rememora cómo encontraron el nuevo tramo de la muralla escondido bajo un edificio de la calle Avellanas construido en la década de los 70. Según comenta, el sótano no guardaba las medidas reglamentarias para acoger la apertura del nuevo negocio por lo que los propietarios se vieron obligados a llevar a cabo una excavación con el objetivo de rebajar el techo entre 50 y 60 centímetros. Lo que nadie esperaba es que ello diera como resultado un valioso hito para los valencianos amantes de la historia romana de la ciudad.

«Empieza a aparecer un trocito a distinto nivel y alguna estructura de época romana. Parecía una torre y... 'ostras' es un muro potente de tres metro de ancho», rememora la especialista antes de advertir que una vez confirmado el hallazgo se puso en contacto con la Conselleria de Cultura, que en apenas tres semanas certificó que efectivamente se trataba de una muralla de la antigua 'Valentia'.

Sobre la cronología del procedimiento, la propia Serrano fue la que arrancó los trabajos en calidad de directora, pero, a medida en que la obra iba avanzando, tuvo que ampliar el equipo en el que intervinieron otros profesionales como Rodrigo, Encarna, Asunción y Espe, para que cada uno de ellos llevara a cabo uno de los cometidos específicos de la excavación.

La directora de excavación también avanza que la intención es que entre los meses de enero y febrero del año que viene se pueda abrir al público mediante la instalación de una cristalera para poder observar la muralla y otra para las cloacas.