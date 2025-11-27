Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El tramo de muralla hallado durante las excavaciones. Semar Arqueología

Hallan un tramo de muralla romana del siglo II a.C. en las excavaciones en una tienda de Valencia

La empresa de arqueología destaca que se encuentra 21 metros más al este del hipotético trazado que aparece reflejado en los últimos estudios

R. G.

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

Las obras que se están llevando a cabo en una tienda de Valencia han permitido descubrir un tesoro arqueológico. Durante las excavaciones llevadas a cabo en ese bajo de la calle Avellanas han hallado un tramo de muralla de época romana republicana que data del siglo II a.C., según ha publicado en redes sociales Semar Arqueología SL y ha recogido Interdiario.

La gerente de la empresa, la arqueóloga Marisa Serrano, pone de relieve que dan a conocer «un importante hallazgo arqueológico en el que hemos estado trabajando desde el mes de septiembre de 2023, llevando a cabo la dirección, estudio y restauración para su integración dentro del inmueble». En la publicación, se detalla que han localizado 7,30 metros del cierre este del lienzo de la muralla de época romana fundacional.

La empresa destaca un aspecto relevante de este hallazgo en la calle Avellanas. «Se encuentra 21 metros más al este del hipotético trazado que aparece reflejado en los últimos estudios, siendo la ciudad algo mayor de lo que se pensaba», subraya.

Según detalla, la datación del hallazgo sitúa el momento de su construcción en época republicana, en el siglo II a.C., y su destrucción en época imperial, en el siglo I-II d.C., «abriéndose un hueco o una puerta en la muralla y una calzada con cloaca central, que iría desde el circo hasta la zona oeste de la ciudad». En ese sentido, detalla que «parte de la muralla queda en pie y es reutilizada como muro de cierre de un gran edificio que se adosa en la muralla por su lado exterior, del que hemos podido documentar algunas estancias». En concreto, «esta calzada y edificio tienen continuidad y son visitables en la cripta arqueológica del palacio del Almirante».

Asimismo, desde Semar Arqueología hacen hincapié en que se trata de «la primera vez que se localiza esta cimentación tan monumental de la muralla». En concreto, han localizado un muro de «casi 3 metros de ancho de opus quadratum, construido con grandes sillares (de 1,51x0,63x0,52 metros) de piedra arenisca (Godella-Rocafort)» y algunos de sus sillares que lo conforman «presentan almohadillados en sus caras exteriores».

Los trabajos de excavación también les ha permitido determinar que, «previo a la construcción de la muralla, se realizó un antemuro y se acondicionó el terreno mediante diversas plataformas de gravas. Una vez quedó todo nivelado se construyó sobre estas plataformas la cimentación de sillares».

