La recuperación de la muralla islámica de Valencia se eterniza

El casco antiguo de Valencia es uno de los más grandes de Europa y la muralla islámica es un gran tesoro por pulir, pero la ... rehabilitación y puesta en valor de esta construcción del siglo XI se eterniza, parece la historia de nunca acabar.

Bien es cierto que el Ayuntamiento de Valencia ha refundido las obras de excavación, restauración y puesta en valor del conjunto, tras aparecer en 2022 los cimientos de dos viviendas andalusís que se integrarán en el proyecto, pero ahora la pelota está en el tejado de Cultura, que es quien tiene que revisar el proyecto integrador y ver si se respeta este Bien de Interés Cultural (BIC), un final de túnel que no se sabe cuándo verá la luz.

No hay que olvidar que la restauración de la muralla islámica en este tramo de la plaza del Ángel comenzó en marzo de 2021 y debía de estar concluida en junio de 2022, en la anterior legislatura, pero la intervención que llevaba entonces la Unión Temporal de Empresas (UTE) de CYR Proyectos y Servicios-ISC-Uramir se paralizó, cuando salieron los cimientos de las dos viviendas andalusís.

Esta UTE pidió en la anterior legislatura la paralización para adaptar el proyecto, pero el Consistorio insistió en que se podía seguir actuando mientras se hacían modificaciones y al final, tras imponer varias sanciones económicas, la empresa acudió a los juzgados, donde se tiene que resolver la maraña.

Mientras tanto, lo que está claro es que el proyecto, que contaba con un presupuesto de 2,7 millones de euros en 2021, ahora ya pasa a costar un millón más, en concreto 3.748.334 euros.

Muralla islámica de la plaza del Ángel. Jesús Signes

En el segundo modificado se integran las dos viviendas andalusís cuyas fachadas recaían al camino de ronda interior que discurría en paralelo a la muralla, ya que en una se conserva el acabado original de mortero pintado a la almagra.

Con el nuevo proyecto se pretende mostrar en un futuro tanto el sistema defensivo de la muralla, como la organización espacial intramuros, con viviendas coetáneas a la propia muralla y se permite llegar al nivel que pisaban los habitantes de Balansiya en los siglos XI y XII.

Tanto estos elementos como el antemural y la barbacana (primer muro defensivo antes de llegar a la muralla) y el foso exterior defensivo por donde circulaba el agua se pondrán en valor en un jardín arqueológico. Además, se contempla adecuar el recorrido del edificio, se creará un mirador con vistas a los restos de las viviendas y se redimensionarán las instalaciones, pero queda en manos de que la administración autonómica lo resuelva.

Desde colectivos como Círculo por la Defensa del Patrimonio ya adelantan que todos estos pasos tardarán en darse. «Ahora el Ayuntamiento ha enviado a Cultura el texto refundido y modificado de la rehabilitación, pero no soy muy optimista de que cuaje en esta legislatura», indica César Guardeño. De hecho, expone que «la restauración del Portal de Quart lleva en danza desde 2022 y se ha empezado ahora porque antes se echó hacia atrás el proyecto porque había fallos. Ahora falta que se estudie de forma ágil la muralla y que se haya tramitado bien».

Y es que, además, es importante destacar que una vez la dirección general de Patrimonio Cultural dé el visto bueno, luego el Ayuntamiento de Valencia tendrá que convocar la licitación, aunque eso sí, desde el Consistorio ya han anunciado que lo harán a través de un procedimiento de urgencia al concurrir motivos como la seguridad y el riesgo de ruina de lo construido.

Muralla islámica recayente a la calle Salinas. Jes ús Signes La Plataforma de la Muralla pide actuar en la calle Salinas y hacer viviendas El tramo de la muralla de la plaza del Ángel no es el único que espera recuperar su esplendor, el trazado era de 2,6 kilómetros y hay detectados 23 enclaves en superficie. En la calle Salinas también está pendiente intervenir. Desde la Plataforma vecinal de la Muralla su portavoz, Josep Montesinos, explica que se alegrarán si retoma la rehabilitación en la plaza del Ángel, dice que sería un avance, pero recuerda que se tiene que ir planificando el resto de actuaciones. Indica que en «la unidad 10 hay fragmentos de muralla al aire», a la altura entre el número 17 y 19, una zona con un gran solar privado. «Lleva más de cuarenta años así y, ahora que buscan terrenos para viviendas, aquí tienen un solar inmenso. Caben varias fincas y podrían ser de alquiler asequible». Lamenta que «queda una cuarta parte de los vecinos. Había siete hornos y ahora dos. No tenemos vecinos ni comercios y no estoy en contra del turismo, pero con equilibrio». Desde Círculo por la Defensa del Patrimonio, Guardeño recuerda que hace poco conselleria actuó en la muralla de la calle Salinas, «han cambiado la lona de protección, pero es algo que tenían que hacer los dueños de esos terrenos» y lamenta que la parte inferior de la muralla se haya pintado de blanco.

Del mismo modo, desde el Ayuntamiento ya indicaron que podrán dar inicio a las actuaciones sin necesidad de esperar la resolución judicial con la empresa anterior que paralizó las obras. En concreto, indican que no habrá necesidad de esperar «a que la liquidación del contrato resuelto por incumplimiento del contratista sea firme en vía administrativa».

Mientras se resuelve todo esto, el Ayuntamiento de Valencia ya ha invertido 24.654 euros para tomar medidas precautorias y de seguridad para evitar la ruina de lo construido por la paralización de las actuaciones. De hecho, se han tenido que apuntalar algunas zonas y se han protegido con lonas y se han instalado bombas de agua de achique para evacuar posibles aguas de lluvia.