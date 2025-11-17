Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Monumento de la Plaza de las víctimas de la dana que se va a rehabilitar y donde se incluirá el nombrde de los fallecidos en riadas. paco Alcántara/ Ayto. Valencia

Valencia rehabilitará el monumento de la Plaza de las víctimas de la dana

Será la primera vez que el Ayuntamiento restaure la obra creada en 1982, la concejalía de Acción Cultura inscribirá el nombre de los fallecidos en las distintas riadas y se reurbanizará y ajardinará el entorno

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia impulsará la rehabilitación del monumento de las víctimas de las riadas y recientemente denominada Plaza de las víctimas de la dana, ... una obra creada en 1982 por Ramón de Soto. El objetivo, como explica el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, es renovar el espacio para dignificar el recuerdo de los fallecidos.

