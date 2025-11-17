Valencia rehabilitará el monumento de la Plaza de las víctimas de la dana

El Ayuntamiento de Valencia impulsará la rehabilitación del monumento de las víctimas de las riadas y recientemente denominada Plaza de las víctimas de la dana, ... una obra creada en 1982 por Ramón de Soto. El objetivo, como explica el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, es renovar el espacio para dignificar el recuerdo de los fallecidos.

El servicio de Patrimonio Histórico y Artístico recuperará el pebetero con llama, que pasará de ser de gas a electricidad o agua, en recuerdo constante de las víctimas de las distintas riadas de Valencia.

Además, se inscribirá el nombre de los fallecidos cuya identidad se tiene registro, de las distintas riadas y de la reciente dana, y se pondrá señalética informativa en sus inmediaciones, dando cuenta del objeto y de la dedicatoria del memorial.

Este espacio de la avenida de Aragón y plaza de Zaragoza no se había rehabilitado nunca y presenta una base deteriorada, con desprendimientos de hormigón.

Patologías

De hecho, deja a la vista la degradación de las armaduras y de los refuerzos interiores de acero, así como el desprendimiento del recubrimiento del hormigón, dejando las mismas a la intemperie y acelerando su corrosión. A ello se incluye la inclinación de las alas, que reducen la estabilidad del monumento. También se han detectado grietas en la parte alta, a 16 metros.

El monolito de hormigón armado, que representa unas alas que emergen del agua, ha estado expuesto a las inclemencias del tiempo durante más de 40 años, presentando en la actualidad una serie de patologías, frecuentes en estos casos.

«La citada intervención, impulsada por el actual equipo de gobierno municipal y la primera en las más de cuatro décadas de existencia del monumento, tendrá por objeto renovar dicho espacio para dignificar el recuerdo de los fallecidos», explican fuentes municipales.

Además de la rehabilitación integral, se reurbanizará la zona y se ajardinará el espacio, respetando el diseño original.

A tal efecto, el pasado 17 de octubre el Servicio de Patrimonio Histórico abrió expediente administrativo para la contratación de dicho proyecto y solicitó, por Nota Interior, informe técnico tanto al Servicio de Parques y Jardines como al Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura sobre cualquier circunstancia o condicionante a tener en cuenta en la redacción del mismo, obteniendo respuesta por parte de este último servicio ese mismo día.

Licitación, en 2026

Patrimonio Histórico está elaborando en estos momentos el anteproyecto, así como los pliegos técnicos y tiene previsto convocar la licitación para contratar la redacción del proyecto de ejecución de la restauración, la reordenación del entorno y la dirección de obra a principios de 2026. Y han calculado que la intervención podría ascender a 370.000 euros.

Tal y como ha adelantado el Concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, «se busca la sencillez en el diseño, por lo que se evitará la ornamentación excesiva, con el fin de realzar la memoria de los fallecidos, tanto en ésta como en anteriores riadas, y de concentrarse en el mensaje, pero sin renunciar por ello a la calidad (artística, arquitectónica y paisajística) que se merecen los hechos concretos que se conmemoran. La intención es, además, reforzar el carácter urbano del citado memorial y que éste se integre de manera elegante con la ciudad».

Se pretende alcanzar un simbolismo que introduzca al visitante en la reflexión y que le recuerde permanentemente los hechos acaecidos. Para ello, se cuidará especialmente la elección de los materiales, disponiéndolos de forma sutil y buscando su coherencia con el carácter solemne del monumento, pero también que transmitan sensibilidad ante la tragedia. A su vez, se usará la luz para evocar la vida, reforzando la idea que ya transmite el actual monolito.

Y, por último, se jugará con el agua en movimiento y con la naturaleza «enfurecida y desordenada», que se utilizarán como recuerdo crítico. Todo ello acompañado de la memoria individualizada de cada una de las víctimas.