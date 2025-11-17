Los hitos de los nuevos policías locales: primeros agentes ucranianos, una embarazada y una mujer, la mejor de la promoción

La presentación y entrega de destinos a los 194 nuevos agentes de la Policía Local de Valencia realizada este lunes en la plaza del Ayuntamiento ... de Valencia ha estado repleta de anécdotas.

Para comenzar, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado que 119 de ellos (108 agentes y once coordinadores) volverán a vigilar las calles como Policía de Barrio. Acto seguido ha querido destacar que la persona que ha quedado primera en la oposición pública ha sido una mujer: Carla Lorente.

«Carla Lorente ha sido la número uno. Este reconocimiento simboliza el proyecto de un pueblo donde las mujeres lideran y rompen techos de cristal y se reconoce su valía».

Ha recordado que han pasado por un proceso de alta exigencia, tanto de capacidad física, como psicológica, académica y vocacional.

«Habeís pasado una oposición dira, un periodo de academia y vais a dar lo mejor de vosotros porque necesitamos a los mejores».

Precisamente entre los 194 nuevos agentes hay anécdotas varias. Por ejemplo, Carla Lorente, la número uno de la promoción, detalla: «He trabajado muchos años como educadora social y he estado en áreas donde había tenido contacto con la Policía Local y siempre he tenido una vocación social».

Después de estar estudiando la oposición durante cuatro años y medio ha hecho posible su sueño y con la mejor nota. Tiene 28 años y, al ser la primera, ha podido elegir destino: «Me he querido quedar en el sitio donde he hecho prácticas, en la segunda Unidad, en Ruzafa».

Carla Lorente, primera de la promición, y Lucía Lázaro, nueva agente que será mamá en dos meses. LP

Otra mujer que ha aprobado la oposición y además tiene el reto de ser mamá en dos meses es Lucía Lázaro. «Llevo seis años estudiando la oposición y he estado trabajando de Policía en Bétera».

Después de los tres años de proceso de la oposición, comenta feliz que está embarazada «de seiete meses. Nacerá en febrero y es un niño. Se llamará Víctor».

En el caso de Lucía, cabe destacar que lleva la vocación en la sangre, porque su abuelo, Rafael Lázaro, fue también Policía Local, una tradición que también siguió el padre de Lucía, de nombre también Rafael Lázaro, conocido también por su atención a la prensa.

El nuevo destino de Lucía será la segunda Unidad, en Ruzafa, por lo tanto, será compañera de Carla Lorente.

Otra de las anécdotas de la jornada es que cuando se ha llemado a los nuevos agentes para acudir al escenario de autoridades, se ha escuchado dos apellidos extranjeros y es que cabe destacar que hay dos agentes nuevos de origen ucraniano y pasarán a la historia de ser los primeros de ese país que prestan servicio en Valencia.

Viktoriia Gudkova y Vladislov Franchuk, con orígenes ucranicanos. LP

Uno de los agentes que se incorpora es Viktoriia Gudkova, nacida en Ucrania. «Llegué a España con 17 años, Desde pequeña tenía muy integrada la idea de ser muy justa».

Añade que su marido, «cuando éramos todavía novios, se estaba preparando una oposición para Bombero. Me preguntó que yo que quería ser y le dije que Policía».

Después de nueve años de estudio lo ha conseguido. Y lo curioso, además, «es que mi marido al final se preparó también para Policía y somos agentes de la misma promoción».

En el transcurso de estos años de estudio, Viktoriia también ha sido mamá. «Hice las pruebas físicas por la mañana y por la tarde me enteré de que estaba embarazada. Como la oposición ha durado mucho tiempo, ahora el niño tiene 2,5 años», detalla.

Antes de tomar el destino de Valencia, Viktoriia estuvo ejerciendo de Policía Local en Picabaua «y estuvimos entregándonos en momentos difíciles como la dana». Ahora irá a la unidad de Ruzafa, junto a Carla y Lucía.

Otro agente con vínculos conUcrania es Vladislov Franchuk. «Yo ya nací en Valencia, pero mi abuelo ya fue jefe de Policía en Rivne, Ucrancia. y mi padre también fue policía en Ucrancia y cuando vinimos a Valencia se dedicó a la naranja».

Ahora Vladislov sigue la saga familiar como policía al servicio de Valencia y está destinado a la comisaría de Ciutat Vella.