Urgente El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
Nueva agente de la Policía Local, Lucía Lázaro, que será mamá en dos meses.

Nueva agente de la Policía Local, Lucía Lázaro, que será mamá en dos meses. LP

Los hitos de los nuevos policías locales: primeros agentes ucranianos, una embarazada y una mujer, la mejor de la promoción

Catalá destaca que la número uno es «Carla Lorente y simboliza el proyecto de un pueblo donde las mujeres lideran y rompen techos de cristal»

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:57

La presentación y entrega de destinos a los 194 nuevos agentes de la Policía Local de Valencia realizada este lunes en la plaza del Ayuntamiento ... de Valencia ha estado repleta de anécdotas.

