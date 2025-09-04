Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Patrullas de la Policía Local, en las playas de Valencia. LP

Valencia reduce la criminalidad un 6 %, un descenso tres veces mayor que en España

Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, donde se encuadran los alunizajes, disminuyen un 22,5% en la ciudad

L. S.

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:36

Valencia lidera el descenso de la criminalidad de las grandes ciudades españolas, al cierre del segundo trimestre sigue descendiendo, en este caso un 6% menos, ... un descenso tres veces superior que la media en España y el doble que la Comunitat. Por tanto, Valencia sigue su tendencia iniciada en 2024 de ser una ciudad más segura, tal como ha detallado este jueves el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell.

