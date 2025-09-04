Valencia reduce la criminalidad un 6 %, un descenso tres veces mayor que en España

Valencia lidera el descenso de la criminalidad de las grandes ciudades españolas, al cierre del segundo trimestre sigue descendiendo, en este caso un 6% menos, ... un descenso tres veces superior que la media en España y el doble que la Comunitat. Por tanto, Valencia sigue su tendencia iniciada en 2024 de ser una ciudad más segura, tal como ha detallado este jueves el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell.

Según indican desde el Ayuntamiento de Valencia, «la ciudad de Valencia con la llegada del nuevo gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá ha roto la anterior tendencia al alza de la delincuencia en la ciudad durante los gobiernos de Compromís y PSOE».

Los datos del Ministerio del Interior al cierre del segundo trimestre reflejan la tendencia a la baja de la criminalidad convencional en la ciudad de Valencia, bajando un 6% al igual que ocurre con el número de delitos que también descienden en un 3,6%.

Mientras que la criminalidad convencional en toda España bajó un -1,9%, según el balance de criminalidad de Interior, en la ciudad de Valencia ha disminuido en el segundo trimestre un 6% la criminalidad convencional, es decir tres veces más, tal como ha resaltado Carbobell.

Valencia también lidera la bajada de la delincuencia respecto a ciudades como Madrid y Barcelona, donde ha bajado un 5 % y un 5,8%, respectivamente, mientras otras ciudades como Zaragoza o Bilbao han subido. En Valencia también el descenso es el doble que el de la Comunitat Valenciana y superior la bajada de la provincia de Valencia que se sitúa en el -5,3%.

En cuanto a los delitos que más preocupan a los ciudadanos sigue la tendencia a la baja en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que es el delito en el que se encuadran los alunizajes, ya que en la ciudad de Valencia disminuyeron estos delitos un -22,5 %.

También han bajado un -5,2 % los hurtos en la ciudad y sí ha subido la cibercriminalidad un 3,4 % sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencias. Los homicidios han bajado un 50% y el tráfico de drogas ha descendido un -11,6 %.

Cambio de tendencia

Con los anteriores gobiernos, el balance general de criminalidad de 2021 se cerró en Valencia con un incremento de los delitos del 36 % ; el de 2022 con una subida del 14 %, mientras que el de 2023 siguieron subiendo un 2,6 %. Y fue ya al cierre del año 2024 con las medidas del gobierno de Catalá cuando se registró ya una bajada del 4 % y suponen una ruptura del ascenso de los delitos cometidos en la ciudad en los últimos años.

La llegada de más de 200 nuevos agentes de la Policía Local, la apuesta por la Policía de Barrio o la implantación de cámaras en calles de la ciudad, el incremento de la presencia policial los fines de semana y la creación de la USAP han sido, junto al trabajo de los agentes de la Policía Local y la Fuerzas de Seguridad, claves para conseguir romper la tendencia y hacer de Valencia una ciudad más segura, según indican desde el gobierno local.

A este respecto, el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, ha asegurado que «se ha conseguido romper con una tendencia preocupante en los últimos años, y se ha hecho gracias al trabajo la Policía Local y las Fuerzas de Seguridad así como a la implementación de medidas preventivas como la instalación de cámaras, el incremento de la presencia policial los fines de semana y la creación de la USAP ».

No obstante, Carbonell ha manifestado que hay que valorar estos datos con «cautela», porque según ha añadido, «la delincuencia es muy cambiante y hay que estar continuamente prevenido y actualizando los recursos personales y técnicos de la profesionales de la seguridad. ».

En este sentido, ha destacado que «el Ayuntamiento de Valencia ha acometido una ampliación de la plantilla de la Policía Local con 207 nuevos agentes que ya patrullan en las calles y barrios de la ciudad, y se han aumentado las inversiones destinadas a seguridad ciudadana en un 56,6 %, con inversiones como 2,1 millones para la instalación de nuevas cámaras de seguridad, así como la adquisición de equipamientos y vehículos, además de la futura construcción de una nueva comisaría de Policía Local en Malilla. Esperamos también que la próxima implantación de la Policía de Barrio en toda la ciudad mejore los resultados ya de por sí buenos».

Por último, ha recordado en cuanto a las cámaras de seguridad que los anteriores gobiernos de izquierda no estaban a favor de las mismas durante sus dos mandatos, «por lo que nos congratulamos de su cambio de posición, ya que se trata de una medida impulsada por el gobierno de la alcaldesa María José Catalá cuya implantación será progresiva».