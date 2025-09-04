La Gran Vía y Cortes Valencianas renovarán sus calzadas con material fonoabsorbente

La Gran Vía Marqués del Turia y la avenida de Cortes Valencianas estrenarán calzadas fonoabsorbentes. Estas mejoras anunciadas por el Ayuuntamiento de Valencia se incluyen ... en el marco del plan de renovación del firme de las grandes arterias viales de la ciudad.

De hecho, la Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este viernes, en la primera sesión ordinaria del nuevo curso, la licitación de las obras de mejora de la calzada en la Gran Vía Marqués del Turia y en el tramo de la avenida de Corts Valencianes comprendido entre la calle Camp de Turia y la avenida del General Avilés. Para estas dos actuaciones, el Ayuntamiento ha destinado un total de 1.930.501,71 euros.

En el caso de la Gran Vía Marqués del Turia, se utilizará pavimento fonoabsorbente como el empleado en las obras de Pérez Galdós y Giorgeta, para disminuir el ruido generado por la elevada intensidad de tráfico existente en dicha vía. Según el proyecto básico y de ejecución elaborado por la empresa Gecival, la duración estimada de las obras es de tres meses y el presupuesto asciende a 1.326.718,23 euros.

El objetivo de la actuación municipal en la avenida de Corts Valencianes es reforzar el firme de la calzada mediante la renovación de la capa de rodadura en el tramo comprendido entre la calle Camp de Turia y la avenida del General Avilés, ya que presenta un alto grado de desgaste superficial.

En este caso, ha sido el propio personal técnico municipal el encargado de redactar el proyecto de obras, que tendrán una duración de dos meses. El Ayuntamiento ha destinado para ello 603.783,48 euros. En los próximos días, el perfil del Ayuntamiento de Valencia en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) publicará sendas licitaciones para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

Cabe recordar que la necesidad de reasfaltado de la Gran Vía era una de las peticiones que lanzaban este verano los conductores de los autobuses de la EMT y de la que se hizo eco LAS PROVINCIAS, ya que decían que afectaba al contginuo movimiento de los vehículos en una vía de paso tan importante como esta.