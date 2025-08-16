Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers

Los conductores de la EMT son los que mejor conocen el estado de las calzadas de la ciudad, ya que a diario cubren las rutas ... de las distintas líneas de Valencia, y aseguran que hay viales que necesitan mejoras para eliminar los baches y desgastes que se generan con el tiempo. En el ranking de calles donde piensan que hay que intervenir señalan en primer lugar la calle Colón.

«La calle Colón es una de las que le hace falta reasfaltar porque ciertamente hay zonas con baches y pasan líneas como por ejemplo el 28, 71, C1, 11, 10 y 40», explica Ibán Alcalá, presidente del comité de empresa.

Juan Antonio García Montes, de la misma federación de CC.OO. de la EMT señala la importancia de poner en valor la calle Colón. «Necesita una actualización porque tiene baches y, además, como se remodelaron los carriles, hay tramos donde se ve la pintura anterior y la actual y hay conductores de vehículos privados que se confunden y se meten en el carril bus».

También Gabriel de la Muela, presidente del sindicato APTTUV, reconoce que «por un lado en este vial hay muchos baches y, además, como reformaron los carriles, en el tramo de calle que los carriles hacen curva, la gente se equivoca y se mete en el carril bus».

Y es que no hay que olvidar que en diciembre de 2023 el gobierno municipal reordenó el tráfico en este punto y reabrió al tráfico en general la calle Colón, ya que el anterior gobierno local lo restringió a los autobuses de la EMT, taxis y vecinos. En este punto, además, se pasaron de dos carriles dedicados a los autobuses a regresar a solo uno.

Pintura actual y la antigua en la calzada de la calle Colón; parches en la Gran Vía y avenida del Tarongers. J. L. Bort

La segunda zona de Valencia donde aseguran que es necesario aplicar mejoras es en la Gran Vía. Argumentan que igualmente se genera mucho vaivén en el carril bus y el espacio destinado al bus se ha quedado pequeño.

García Montes apunta un tercer punto de la ciudad donde el paso del tiempo ha hecho mella en el carril destinado a los autobuses: «En la avenida de Tarongers, desde la zona de Ramón Llull hacia la playa, hay socavones en el carril bus».

Y la misma situación señala en la avenida Blasco Ibáñez, desde la calle Manuel Candela en dirección a la estación del Cabanyal. «Se nota el traqueteo o las vibraciones en los autobuses y se va escuchando el ruido del movimiento del autobús y va repercutiendo en los amortiguadores», añade García Montes.

Y en el listado que enumeran no cuentan con Giorgeta y Pérez Galdós porque están en plenas obras de remodelación.

Bache en carril auxiliar de la avenida del Cid con Marconi y agujero en la calzada en la avenida de Campanar, junto al nuevo centro de salud. LP

Otro de los puntos donde se ha generado un socavón y que precisa el reasfaltado es en el carril auxiliar de la avenida de Cid con Marconi, carril bus por donde circulan autobuses como las líneas 93 y 98 y que a diario tienen que pasar por encima del bache.

Y en la avenida de Campanar, a la altura del nuevo centro de salud levantado sobre el antiguo hospital La Fe también se ha generado un agujero en el asfalto, junto a una alcantarilla, un punto donde se debería de actuar con urgencia.