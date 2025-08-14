Valencia reforma en dos años las aceras equivalentes a cuatro campos de fútbol

El Ayuntamiento de Valencia ha impulsado en dos años la renovación de 26.000 metros cuadrados de aceras, el equivalente a casi campos de fútbol. ... Como ha explicado el concejal de Urbanismo, Viviendas y Licencias Urbanísticas, Juan Giner, desde el segundo semestre de 2023 hasta la actualidad se han ejecutado obras de mejora de aceras en una superficie superior a los 26.000 metros cuadrados y se ha realizado rebajes de bordillos en una superficie lineal de 1.241 metros cuadrados.

El concejal Juan Giner destaca que la «importante reactivación de las obras de mejora urbana responde a una gestión más ágil y diligente del gobierno de la alcaldesa María José Catalá a la hora de dar respuesta a las deficiencias que los vecinos y vecinas demandan que se reparen».

En este sentido, ha explicado que, en los dos últimos años, desde las áreas de Gestión de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras y desde la de Planificación y Gestión Urbana, «se ha dado un gran impulso a actuaciones pendientes en muchos barrios, vinculadas con el reasfaltado de calles con asfalto fonoabsorbente y con la mejora de aceras y sus condiciones de accesibilidad».

Además, ha recordado que Valencia «se postula como candidata al reconocimiento de ciudad accesible europea, Access City Award EU 2026», el galardón anual con el que la Unión Europea reconoce y premia a las ciudades que han realizado esfuerzos significativos para mejorar la accesibilidad tanto de las personas con discapacidad como de las personas mayores. Se trata de unos premios que promueven la igualdad de acceso a la vida urbana y fomentan que las ciudades compartan sus mejores prácticas.

«En esta línea de actuación, dentro de la mejora continua de la accesibilidad y movilidad de los viandantes de la ciudad, se enmarca el trabajo intenso que están realizando todos los servicios municipales de Urbanismo para alcanzar, además, el reconocimiento al que aspira Valencia como ciudad accesible europea de 2026», ha concluido Giner.

Datos

La evolución en cuanto a los metros cuadrados de mejora de aceras que se han ejecutado en los dos últimos años, ha apuntado Giner, «es muy significativa», ya que el Ayuntamiento ha incrementado «en un 122% los metros cuadrados sobre los que ha actuado y ha pasado de 11.814 metros de superficie de aceras mejoradas entre el segundo semestre de 2021 y el segundo semestre de 2023 a 28.191 metros entre el segundo trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2025, coincidiendo con el primer período del mandato actual en el Ayuntamiento».

Desde el último semestre de 2023 hasta el primer semestre de 2025 se han invertido 3.042.898 euros en mejorar las aceras, «un 129% más de inversión que la realizada entre el mismo periodo de 2021 a 2023», según Juan Giner.