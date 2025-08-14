Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
Obras en una acera de la pedanía de El Perellonet. Ayto. Valencia

Valencia reforma en dos años las aceras equivalentes a cuatro campos de fútbol

Desde el último semestre de 2023 hasta el primer semestre de 2025 el Ayuntamiento han invertido 3.042.898 euros en mejorar los espacios peatonales

L. S.

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:47

El Ayuntamiento de Valencia ha impulsado en dos años la renovación de 26.000 metros cuadrados de aceras, el equivalente a casi campos de fútbol. ... Como ha explicado el concejal de Urbanismo, Viviendas y Licencias Urbanísticas, Juan Giner, desde el segundo semestre de 2023 hasta la actualidad se han ejecutado obras de mejora de aceras en una superficie superior a los 26.000 metros cuadrados y se ha realizado rebajes de bordillos en una superficie lineal de 1.241 metros cuadrados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  6. 6 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  7. 7 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  8. 8 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  9. 9 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia reforma en dos años las aceras equivalentes a cuatro campos de fútbol

Valencia reforma en dos años las aceras equivalentes a cuatro campos de fútbol