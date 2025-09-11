Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cañones antiincendios del Saler en funcionamiento. Iván Arlandis

Valencia se protege contra el fuego: 144 bomberos nuevos y tres cañones más en la Devesa del Saler

Catalá centra su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad para anunciar medidas que mejoren la seguridad de la capital del Turia

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:36

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha utilizado su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad para anunciar innumerables iniciativas que ... llevará a cabo durante el próximo curso político. A este respecto, y centrada en la mejora de la seguridad de la ciudad, la alcaldesa ha anunciado que ampliará la plantilla de Bomberos de Valencia en 144 efectivos más, así como mejorará y actualizará parte de su equipo de trabajo. Del mismo modo, Catalá ha anunciado que de cara a la próxima temporada de riesgo extremo de incendios Valencia instalará tres nuevos cañones que humedezcan la Devesa del Saler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  5. 5 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  6. 6

    La jueza de la dana pide a la conselleria un informe de la residencia de Paiporta
  7. 7 Alcaraz cumple su promesa y sorprende con su extravagante nuevo look
  8. 8 Aemet anuncia otra jornada de calor antes de un giro del tiempo para el fin de semana en la Comunitat
  9. 9

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  10. 10 Calendario de apertura de los centros comerciales en la Comunitat Valenciana en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia se protege contra el fuego: 144 bomberos nuevos y tres cañones más en la Devesa del Saler

Valencia se protege contra el fuego: 144 bomberos nuevos y tres cañones más en la Devesa del Saler