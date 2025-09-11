Valencia se protege contra el fuego: 144 bomberos nuevos y tres cañones más en la Devesa del Saler

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha utilizado su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad para anunciar innumerables iniciativas que ... llevará a cabo durante el próximo curso político. A este respecto, y centrada en la mejora de la seguridad de la ciudad, la alcaldesa ha anunciado que ampliará la plantilla de Bomberos de Valencia en 144 efectivos más, así como mejorará y actualizará parte de su equipo de trabajo. Del mismo modo, Catalá ha anunciado que de cara a la próxima temporada de riesgo extremo de incendios Valencia instalará tres nuevos cañones que humedezcan la Devesa del Saler.

La alcaldesa de Valencia ha asegurado que uno de sus pilares básicos de cara al nuevo curso político se van a centrar en mejorar la seguridad de Valencia ante catástrofes, así como en su día día. Ha realizado una serie de iniciativas enfocadas a mejorar la protección de la ciudad en caso de nuevas avenidas desde el río Turia y los barrancos del área metropolitana. Además, ha anunciado el aumento de la plantilla de la Policía Local, que incorporará hasta 190 nuevos agentes, con el objetivo de mejorar la seguridad en los barrios de la ciudad.

Además, ha recordado el trágico verano que ha vivido España en materia de incendios forestales, por lo que ha querido mostrar un esfuerzo en la protección de la ciudad a este respecto. Así, ha anunciado que el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia contará con 144 efectivos nuevos durante este curso, un aumento que, según la alcaldesa, «es la ampliación más potente de este cuerpo de emergencias desde hace 20 años». Además, la alcaldesa ha enumerado una serie de mejoras en los equipos de estos efectivos, entre lo que destaca el nuevo edificio anunciado esta semana, o la renovación de parte de las autobombas (vehículos del cuerpo).

Por otro lado, Catalá ha afirmado que los cañones del Saler han protegido la Devesa durante el verano al activarse durante 13 días, una cifra jamás alcanzada. En este sentido, la alcaldesa ha anunciado que de cara al verano que viene el bosque de la Albufera contará con tres nuevos cañones que aumenten la humedad y protejan, aún más, el pulmón verde de Valencia.