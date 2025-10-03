Valencia licita la reparación de la red de colectores de La Torre afectada por la dana por un importe de 4,6 millones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes la licitación de diversas obras de reparación de la red de saneamiento ... de las pedanías del sur de la ciudad, que resultó gravemente dañada como consecuencia de las inundaciones generadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

La obra de mayor envergadura es la reparación y adecuación de la red de colectores de La Torre, sector centro, de Valencia. Para ello, el Ayuntamiento ha destinado una partida presupuestaria de 4.613.438,09 euros. Para la reposición del alcantarillado de La Torre, El Forn d'Alcedo y El Palmar, se ha reservado un importe total de 747.133,37 euros. Está previsto que se publique en los próximos días la licitación de sendos contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP).

Esta actuación, promovida por el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua, tiene como objetivo subsanar las diversas deficiencias detectadas en la red de alcantarillado que no son subsanables mediante actuaciones puntuales de limpieza y reparación. De hecho, fue precisamente el personal técnico municipal el que detectó una serie de problemas estructurales de los colectores y acequias existentes en la zona de La Torre, durante los trabajos extraordinarios de mantenimiento y limpieza en la red de saneamiento llevados a cabo tras la dana.

En el caso de la reparación de la red de colectores de La Torre, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 27 de junio el proyecto técnico, redactado por la Sección de Explotación y Saneamiento Integral del Servicio del Ciclo Integral del Agua. Este viernes, 3 de octubre, el órgano colegiado ha acordado disponer la apertura del procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de las obras de reparación. El contrato tendrá un plazo de duración de 12 meses.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado este viernes sacar a licitación pública la ejecución de las obras de reconstrucción y adecuación de la red de alcantarillado de las pedanías de La Torre, El Forn d'Alcedo y El Palmar, en Pobles del Sud. Este contrato está dividido en tres lotes y cuenta con un presupuesto global de 747.133,37 euros. Esta infraestructura resultó dañada tras la dana del pasado otoño.

Las actuaciones previstas por el Ciclo Integral del Agua en estas tres pedanías del sur contemplan tanto la reposición de las canalizaciones afectadas como la renovación de acometidas domiciliarias y de la captación de aguas pluviales. Todo ello con el objetivo de garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente de la red de saneamiento en la zona.

En el caso de El Palmar, está prevista la ejecución de la nueva red de saneamiento en las calles Francisco Monleón y Arquebisbe Aliaga, que comprende la renovación de acometidas domiciliarias y de la red de captación de aguas pluviales. El presupuesto de licitación es de 94.304,70 euros

En El Forn d'Alcedo las obras afectarán a la plaza Riu Segura y calles adyacentes como Rotglà i Corberà y Riu Cabriol. Para ello se ha destinado una partida presupuestaria de 603.882,67 euros.

Respecto a la pedanía de La Torre, las obras se ejecutarán en el entorno de la calle Giménez i Costa y engloban la conexión entre los brazos de la Gàbia y Braç Nou en la acequia de Favara, con el objetivo de dejar fuera de uso el trazado del Braç Nou que atraviesa el núcleo urbano en condiciones precarias. El presupuesto de licitación es de 48.946,00 euros.