Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
Unas obras en la vía pública en Valencia. Iván Arlandis

Valencia licita la reparación de la red de colectores de La Torre afectada por la dana por un importe de 4,6 millones

La Junta de Gobierno aprueba también destinar 747.000 euros a la reposición del alcantarillado de La Torre, El Forn d'Alcedo y El Palmar, que resultó dañada por las inundaciones del pasado otoño

R. V.

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:51

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes la licitación de diversas obras de reparación de la red de saneamiento ... de las pedanías del sur de la ciudad, que resultó gravemente dañada como consecuencia de las inundaciones generadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5 La última imagen de Bea
  6. 6

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  7. 7 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  8. 8 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    Disney busca trabajadores en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia licita la reparación de la red de colectores de La Torre afectada por la dana por un importe de 4,6 millones

Valencia licita la reparación de la red de colectores de La Torre afectada por la dana por un importe de 4,6 millones