Acequias embozadas, obras de alcantarillado pendientes y 25 fincas sin ascensor en La Torre, diez meses después de la dana

Los vecinos de La Torre, una de las pedanías del sur más afectadas por la dana, se ha acercado este lunes a la carpa municipal ... informativa para saber cómo actuar ante emergencias, pero también han aprovechado la ocasión para sacar el listado de tareas pendientes para recuperar la normalidad en sus calles tras diez meses de la fatídica riada.

«Nos dicen que a final de año vendrán a reparar el alcantarillado del tramo próximo a la plaza de la Iglesia, a la parte más antigua del barrio, pero creo que eso es demasiado tarde. Hace meses que se tenían que haber iniciado estas obras porque se acerca el periodo de lluvias y veremos qué pasa», explica Aniuska Dolz, presidenta de la entidad vecinal.

Aniuska Dolz, portavoz de la asociación de vecinos de La Torre. LP

Además, recuerda que hay «25 fincas donde siguen sin arreglar el ascensor. De hecho, mi suegra lleva todo este tiempo sin salir de casa. Hay algunos ascensores que son a medida y les han dicho que hasta el año que viene no empiezan las obras. Y tenemos vecinos que los realojaron en la zona de Moreras, cerca de Nazaret, cuando tenemos una finca de Sociópolis vacía en La Torre y podrían estar más cerca».

El alcalde pedáneo, Rafael Arnal, recuerda que «tenemos acequias que vienen de Favara embozadas, llenas de barro, incluso ramales llenos de material todavía que pasan por debajo de las fincas».

Añade que hay «25 ascensores por arreglar porque dicen que les faltan piezas y tenemos a tres personas mayores con movilidad reducida que hay vecinos, que de forma voluntaria, les ayudan a bajar, algunos con sillas de ruedas, para evitar que caigan en una depresión por no salir a la calle». Como anécdota, detalla que hay una finca «en el número 101 de la avenida Real de Madrid de 22 pisos de altura y funciona desde el tercero y sólo para en números pares porque es como lo han podido arreglar hasta el momento».

Arnal también enumera que en la zona de las alquerías de Alba o el barrio de San Jorge «todavía faltan muchas alquerías por arreglar y otras se han tenido que tirar» y, de igual modo, explica que en Sociópolis «hay una finca vacía. Sabemos que hay que hacer un proceso de selección, pero nos gustaría que se agilizase». De igual modo explica Arnal «que muchas ayudas del Gobierno no llegan. Hace un mes hablé con familiares de personas fallecidas y todavía no han sido indemnizadas».

En la lista de temas pendientes, la presidenta vecinal, Aniuska Dolz, también enumera «que falta el estudio para dar agua potable a Faitanar, porque funcionaban con pozos, pero ahora ya no se puede. Y queremos que pongan ya en marcha las paradas de la línea 9 de la EMT en Sociópolis».

Montse Parra, una vecina de la pedanía que ha acudido este lunes a la mesa informativa, también explica que «se ha empezado a limpiar el alcantarillado de la zona, pero en calles como Jiménez y Costa y Hellín todavía no han ido».