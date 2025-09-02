Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana 325.685,47 euros y otro 118.431,08 con la Bonoloto de este lunes
Campaña de información ante emergencias. en la pedanía de La Torre. Jesús Signes

Acequias embozadas, obras de alcantarillado pendientes y 25 fincas sin ascensor en La Torre, diez meses después de la dana

Los vecinos piden más celeridad en los trabajos de recuperación tras la riada ante la nueva temporada de lluvias

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:43

Los vecinos de La Torre, una de las pedanías del sur más afectadas por la dana, se ha acercado este lunes a la carpa municipal ... informativa para saber cómo actuar ante emergencias, pero también han aprovechado la ocasión para sacar el listado de tareas pendientes para recuperar la normalidad en sus calles tras diez meses de la fatídica riada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  2. 2

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Montroy
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  8. 8

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  9. 9 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Acequias embozadas, obras de alcantarillado pendientes y 25 fincas sin ascensor en La Torre, diez meses después de la dana

Acequias embozadas, obras de alcantarillado pendientes y 25 fincas sin ascensor en La Torre, diez meses después de la dana