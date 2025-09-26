Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en la visita a una escoleta. Ayto. Valencia

Valencia destina 400.000 euros para la compra de material escolar de alumnos de segundo ciclo de Infantil

El Ayuntamiento aprueba invertir 1,2 millones de euros de subvención de la Generalitat al acceso a la vivienda de colectivos en situación de especial vulnerabilidad

L. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:07

El Ayuntamiento de Valencia ha hecho pública la convocatoria de ayudas para la compra de material escolar e informático para los alumnos de segundo ciclo ... de Educación Infantil en los centros escolares de la ciudad. El portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero, ha dado a conocer los detalles de esta propuesta, que dispone de un presupuesto total de 400.000 euros, y que, como principal novedad, presenta un incremento de la cantidad máxima a recibir por cada escolar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  4. 4 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  5. 5 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  6. 6

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  7. 7 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  10. 10 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia destina 400.000 euros para la compra de material escolar de alumnos de segundo ciclo de Infantil

Valencia destina 400.000 euros para la compra de material escolar de alumnos de segundo ciclo de Infantil