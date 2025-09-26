Valencia destina 400.000 euros para la compra de material escolar de alumnos de segundo ciclo de Infantil

El Ayuntamiento de Valencia ha hecho pública la convocatoria de ayudas para la compra de material escolar e informático para los alumnos de segundo ciclo ... de Educación Infantil en los centros escolares de la ciudad. El portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero, ha dado a conocer los detalles de esta propuesta, que dispone de un presupuesto total de 400.000 euros, y que, como principal novedad, presenta un incremento de la cantidad máxima a recibir por cada escolar.

«Como ya avanzó la alcaldesa, hemos adelantado la convocatoria de estas ayudas al mes de septiembre para facilitar el proceso a las familias que tienen reciente la compra del material y, por tanto, pueden completar sin dificultades la solicitud de estas ayudas», ha explicado el concejal.

Caballero ha subrayado la importancia de apoyar la escolarización en todos los niveles, y ha destacado las principales novedades de esta convocatoria, la primera de las cuales es el incremento en un 20% de la ayuda individual a las familias en un 20%. Tal como ha recordado el edil, hasta ahora el importe máximo a recibir por cada alumno en esta convocatoria eran 100 euros. Pero a partir de este curso, la cuantía se incrementa hasta los 120 euros por escolar, «atendiendo a las necesidades de las familias ante la vuelta al cole más cara de los últimos años», ha subrayado Caballero.

Se han incluido también en las ayudas a las familias con hijos matriculados en centros privados.

Además, en el baremo de las solitudes, se da más peso a las familias numerosas mediante un incremento de 0,5 puntos en la valoración de la solicitud. Si actualmente, en la convocatoria por ser familia numerosa general se obtiene 1 punto, y familia numerosa especial, 1,5 puntos, a partir de este curso 2025/26, será 1'5 puntos para las generales, y 2 puntos para las especiales.

La medida ha recibido las críticas de la concejala socialista Maite Ibáñez. Afirma que es la nueva «decisión de María José Catalá de seguir beneficiando a quienes más tienen a costa de seguir recortando los servicios públicos».

Según Ibáñez, «los socialistas hemos pedido en reiteradas ocasiones que se ampliaran las ayudas municipales de 3 a 6 años a los alumnos que van a pasar a Primaria a los que el Consell de Mazón dejó sin ningún tipo de apoyo para material escolar, pero el PP y Vox han votado sistemáticamente en contra. Sin embargo, ahora sí que han acordado ampliar estas ayudas a los centros privados».

Vivienda

En la Junta de Gobierno el Ayuntamiento también ha aprobado destinar algo más de 1,2 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda de colectivos en situación de especial vulnerabilidad con una subvención recibida de la Generalitat.

Este dinero se destinará a ayudas que permitirán soluciones habitacionales a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, así como a otros colectivos vulnerables, como las personas en riesgo de desahucio de su vivienda habitual, o personas en situación sin hogar.

El portavoz municipal Juan Carlos Caballero ha informado de la apertura del plazo de presentación de solicitudes, que será a partir del próximo 6 de octubre, y se cerrará el 1 de diciembre de 2025. Las subvenciones podrán servir para sufragar gastos de habitabilidad que se hayan producido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.