Treinta y cuatro viviendas okupadas frenan nuevas subastas de casas en el Cabanyal

La okupación de inmuebles propiedad de la oficina del Plan Cabanyal-Canyamelar frena la subasta de más casas y pisos públicos del barrio. De hecho, ... son 34 las viviendas que en estos momentos están habitadas ilegalmente y que no se pueden ofertar para que lleguen nuevas familias o jóvenes al barrio marinero.

Los treinta y cuatro casos están denunciados judicialmente y a la espera de que los jueces resuelvan para poder liberar las propiedades y poder ponerlas a disposición de los ciudadanos que opten a las subastas que desde 2016 viene realizando Plan Cabanyal-Canyamelar.

Según fuentes consultadas, sólo uno de los casos pendientes procede de un proceso denunciado en la anterior legislatura, el resto son litigios que comenzaron en la actual gerencia en 2023.

Precisamente la okupación denunciada con anterioridad a 2023 ya tiene resolución judicial. En enero de 2024 el juez declaró a favor de Plan Cabanyal-Canyamelar, pero todavía no se ha hecho efectiva la desokupación porque se recurrió la sentencia y los denunciados cambiaron de letrados y se ha ido alargando el proceso. Se trata de una propiedad de la calle San Pedro 27.

De las 34 casas okupadas, 19 de ellas se encuentran en los conocidos como Bloque Portuarios, unas fincas situadas junto a la antigua lonja de pescadores y el campo de fútbol del Marítimo que irán a derribo, por el mal estado en el que se encuentran y, por lo tanto, estos pisos no iban a ser objeto de subasta.

Finca entera okupada

Las otras quince propiedades de Plan Cabanyal-Canyamelar okupadas se encuentran diseminadas por el barrio, si bien también hay casos de fincas enteras okupadas ilegalmente, como el edificio de cuatro alturas de la calle San Pedro número 23 que lleva décadas en esta situación.

En la misma calle San Pedro hay otras propiedades públicas de planta baja y una altura que también registran el mismo problemas, concretamente en el ya citado número 27 y también en el 29.

Otros casos con viviendas públicas con okupaciones que frenan la subasta se encuentran en calle Francisco Eiximenis 13, Padre Luis Navarro 273, San Pedro 80 y calle de la Barraca 146.

En todos estos casos los procesos judiciales comenzaron en el año 2023 y están a la espera de un fallo judicial. Mientras tanto, los moradores no abren la puerta ni se marchan.

Además, cabe destacar que para evitar que las okupaciones vayan a más, Plan Cabanyal-Canyamelar ha tenido que instalar alarmas de seguridad conectadas a una central receptora en los inmuebles que están ahora mismo en subasta.

Hay que tener en cuenta que hay verdaderos profesionales de la okupación y, nada más publicitarse la dirección de las casas que salen a subasta, en algunos casos han tratado de pegar patada para entrar.

De hecho, en el primer día de visitas a los potenciales compradores de las casas, de una de las plantas bajas de la calle de Los Ángeles salió un individuo que se coló por la ventana para refugiarse y pasar la noche dentro, si bien es verdad, que nada más se le pidió que saliera, hizo caso sin más problemas, recogió su mochila y se fue.