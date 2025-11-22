Récord de visitas a las casas del Cabanyal: más de 700 a seis inmuebles a subasta

Este viernes era el último día para acceder al interior de las seis propiedades de Plan Cabanyal-Canyamelar que salen a subasta y se cierra ... el proceso con la cifra récord de 707 visitas realizadas, algo que demuestra una vez más que el barrio marinero está de moda y que todo el mundo quiere buscar una casita o piso para integrarse como un vecino más, y en muchos casos para volver al barrio que les vio nacer.

Las 707 visitas realizadas corresponden a 150 personas interesadas en las propiedades que se ofertan, ya que la mayoría de los visitantes han optado por recorrer las seis propiedades para comparar el estado en el que se encuentran y los metros de la superficie.

En 2023, por ejemplo, se realizaron unas 300 visitas y acudieron un centenar de personas, ya que visitaban varias propiedades.

En concreto, la propiedad que más visitas ha recibido es la de la calle Vidal de Canelles 20-primero, con 127 personas; seguida de la planta baja de esa misma propiedad, con 121 visitantes; 1309 ha tenido el puso de Francisco Eiximenis 28-1 (con terraza); 113 visitas ha recibido el bajo de ese edificio; la misma cantidad que el piso de Ángeles 22 y 103 han recorrido el inmueble en planta baja de Ángeles 22.

No hay que olvidar que, en realidad, se trata de tres casas típicas del Cabanyal, de planta baja y un piso, pero para la subasta las tres unifamiliares se ofertan por separado la planta superior de la planata baja, si bien los que pujen podrían en esta ocasión optar a las dos propiedades.

La superficie de las viviendas oscila entre los 100 y los 175 metros cuadrados, y los precios de salida de la licitación se sitúan entre los 95.000 y los 160.000 euros.

El objetivo es doble, por un lado, que de cada edificio se subasten dos casas distintas, ya que cada una de ellas tiene los suficientes metros cuadrados para tener las condiciones de habitabilidad. De este modo, llegarán más cantidad de vecinos al barrio marinero. Y, por otro lado, ofertarlas por precios de salida económicamente más accesibles.

En las visitas recibidas el perfil mayoritario de los interesados es el de personas de alrededor de 30 años que buscar echar raíces en el Cabanyal-Canyamelar, sobre todo parejas y en muchos casos se trata de personas que ya habían vivido en el barrio y quieren volver al barrio marinero.

Plazo de presentar ofertas hasta el 1 de diciembre

Cabe destacar que el plazo de presentación de ofertas finaliza el 1 de diciembre y luego se tendrá que cumplir con el proceso de apertura de sobres y se darán cinco días para subsanaciones. Más tarde se abrirá el sobre económico, por lo tanto, el proceso durará sobre un mes.

Faltará ver cuántas de las visitas se acaban traduciendo en la presentación de una oferta económica, ya que por ejemplo en 2023, para la subasta de 14 viviendas se llegaron a recibir 250 ofertas económicas.

En la subasta realizada ese año 2023, en julio, una planta baja de la calle Progreso llegó a recibir 53 pujas. Y a principios de 2025 una casa completa del Cabanyal (arriba y abajo) de 170 metros cuadrados en la calle Escalante 216 que salía por un precio de partida de 215.000 euros, se recibieron 29 ofertas y llegaron a ofrecer 550.000 euros, si bien posteriormente renunciaron tanto el primero, como el segundo y el tercer aspirante y se adjudicó por 258.000 euros.

En el caso de la calle Los Ángeles 22, la planta baja tiene 155,37 metros cuadrados y sale a subasta por 160.000 euros y la planta superior, de 145,67 metros cuadrados se queda en 145.000 euros. Si hubiera salido toda la propiedad junta, el precio de salida hubiera sido de 305.000 euros y se quería evitar esta situación.

En la calle Francisco Eiximenis 28, el bajo es de 133,90 metros cuadrados y el precio de salida es de 135.000 euros y la planta superior sale por 120.000 euros, si bien hay que tener en cuenta que cuenta con poco más de la mitad de metros cuadrados que la de abajo, en concreto 77,13. Si se hubiera sacado todo el edificio junto, el precio de salida hubiera sido de 255.000 euros.

La tercera propiedad que se fragmenta es en la calle Vidal de Canelles 20. La planta baja tiene 101,03 metros cuadrados y el precio de salida es de 99.000 euros y la planta superior, 85,99 metros cuadrados tiene un precio de salida de 95.000 euros y si se hubiera sacado arriba y abajo junto, el punto de partida hubiera sido de 194.000 euros.