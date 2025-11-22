Los vecinos del Cabanyal exigen la retirada de cámaras en los apartamentos turísticos que enfocan la calle

La Federación de Vecinos de Valencia y, desde hace tiempo la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar, llevan años denunciando la proliferación de apartamentos turísticos ... en la ciudad y, sobre todo, en la fachada marítima.

Ahora, dando un paso más, explican que hay han detectado varios edificios con apartamentos «donde instalan cámaras de vigilancia en la puerta de los establecimientos, pero que apuntan a la calle, algo que la lesgislación no permite», indica Daniel Adell, presidente de la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar.

Explican que han detectado ya algunas cámaras en la zona de Juan Verdeguer, en el Grao, y en la calle Fuente Podrda, al lado de la calle Doctor Lluch y Blocs Platja.

Adell explica que hace años «por ejemplo, los vecinos pedimos cámaras disuasorias para que vigilaran puntos donde había conflictos, como la plaza del Rosario, porque se producían muchos actos vandálicos, ataques al párroco, a las personas que acudían a la iglesia y porque muchas plazas amanecen con basuras y trastos o con agresiones al mobiliario, y nuestra petición quedó aparcada por el tema de protección de datos y ahora resulta que las empresas que explotan los apartamentos turísticos las ponen en la calle, enfocando a la gente, y nadie lo controla».

Los vecinos piden más inspecciones

Por eso, denuncian que algunos apartamentos turísticos «que aprecen como setas en nuestras calles del Grao, Cabanyal-Canyamelar y Nazaret, sí tienen instaladas cámaras privadas que apuntan a la calle, suponemos que para proteger sus explotaciones turísticas sin necesidad de manos de obras como las de los hoteles».

Desde la entidad vecinal añaden que mientras «las cámaras de interés general pasan por un filtro exquisito para finalmente desecharse, para los apartamentos turísticos cualquier ley sea franqueable a falta de inspección y protección que debería darnos el Ayuntamiento de Valencia a nuestros derechos. Sus acciones depredadoras de nuestros barrios no tienen consecuencias ni cuando conculcan derechos fundamentales. Sólo vale el dinero rápido para el inversor, no nuestras vidas».

Del mismo modo, desde la entidad vecinal argumentan que hace «más de un año que pedimos al Ayuntamiento el listado de los apartamentos turísticos legales y no nos lo entregan. Hasta el Síndic de Greuges les dio 90 días para que facilitaran el listado y lo incumplen».