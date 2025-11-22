Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cámaras instaladas en el distrito Marítimo. AVV Cabanyal

Los vecinos del Cabanyal exigen la retirada de cámaras en los apartamentos turísticos que enfocan la calle

Los residentes piden también que el Ayuntamiento de Valencia les entregue el listado de las viviendas legales destinadas a acoger a viajeros que solicitaron hace un año

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

La Federación de Vecinos de Valencia y, desde hace tiempo la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar, llevan años denunciando la proliferación de apartamentos turísticos ... en la ciudad y, sobre todo, en la fachada marítima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  3. 3 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  4. 4

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  5. 5 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  6. 6

    Valencia enciende las luces de la Navidad
  7. 7 Balada del río que pasó de monstruo a jardín
  8. 8

    La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia
  9. 9

    Furor por el vintage en Valencia
  10. 10

    Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde la pandemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los vecinos del Cabanyal exigen la retirada de cámaras en los apartamentos turísticos que enfocan la calle

Los vecinos del Cabanyal exigen la retirada de cámaras en los apartamentos turísticos que enfocan la calle