Casi un tercio de los cruceros programados en 2025 coincide a su llegada con algún otro en Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acaba de cumplir dos años de mandato al frente del cap i casal. En una entrevista ofrecida a ... LAS PROVINCIAS, la primera edil dio más pistas acerca de la visión que tiene de la Valencia del futuro. Entre otras cosas, aseguró que no se arrepentía acerca de sus afirmaciones contra los 'megacruceros'. Y, aunque no definió con exactitud a qué se refiere con este término, si concretó alguna que otra medida que tiene en mente para regular la entrada de estos barcos en el puerto de la ciudad. En este sentido, la primera edil aseguró que era de «sentido común que no puedan atracar dos cruceros al mismo tiempo». Si las palabras se convierten en hechos, este 2025 casi un tercio de los cruceros programados no habrían llegado a Valencia por hacerlo de manera simultánea con otros navíos.

Este año un total de 93 cruceros de los 302 programados atracan de manera simultánea en el Puerto de Valencia. En términos relativos, esta cifra supera el 30% de todos los grandes barcos que visitan la ciudad en 2025. O lo que es lo mismo, casi uno de cada tres navíos, si la alcaldesa pudiera aplicar su norma de «sentido común» este año, provocaría que no pudieran hacer su parada en Valencia. Y es que, este curso dos o más barcos coincidirán o han coincidido en el puerto de la capital del Turia durante 73 días. Si la alcaldesa Catalá consiguiera convertir en norma que dos cruceros o más pudieran coincidir en el puerto de Valencia, la ciudad recibiría casi 220.000 cruceristas menos. Si este año visitan la ciudad un total de 833.000 pasajeros de grandes navíos, la presencia de este tipo de turistas se reduciría un 25%. O lo que es lo mismo, veríamos uno de cada cuatro cruceristas menos por las calles del cap i casal. Si nos fijamos en las veces que dos o más cruceros atracarán en Valencia a la vez durante el verano, este episodio se repetirá durante 19 días. Además, la suma de pasajeros estas jornadas equivale a más de 65.000 cruceristas que pasearán por Valencia durante este periodo estival. Cabe recordar que este verano visitarán la capital del Turia unos 375.000 viajeros a bordo de un crucero, por lo que de nuevo, la 'norma' del «sentido común» de la alcaldesa reduciría la presencia de estos visitantes en un 17%. Con todas estas cifras en la mano, cabe recordar que desde el Ayuntamiento de Valencia todavía no se ha aclarado cómo pretenden regular el tránsito de curceristas. Lo que está claro es que una de las prioridades de la alcaldesa Catalá es saber gestionar esa difícil tarea que es el turismo de cruceros. Según manifestó en la entrevista realizada por este medio, su deseo es «regular el circuito de cruceristas mejorando nuestra oferta (la de la ciudad de Valencia)». Noticia relacionada María José Catalá: «Quiero una Valencia con identidad propia, no la franquicia que nos legó la izquierda» En esta línea, Catalá también insinuó que su 'crucerista ideal' es aquel que «no pase sólo unas horas en la ciudad, que si puede ser pernocten». Un argumento que ya utilizó cuando anunció en un evento de LAS PROVINCIAS que pretendía regular la llegada de estos buques. Sin embargo, su afirmación trae consigo ese «si puede ser», una expresión que evidencia que esta condición es una aspiración mucho más compleja de conseguir. Más que nada porque según las previsiones de este 2025 el 98% de los cruceros que pasan por Valencia llegan y se van el mismo día. Sólo 4 de los 302 navíos que atracan en el puerto de la ciudad este curso pernoctan. Ninguno de ellos lo hará este verano. La Alcaldesa de Valencia, por tanto, sí tiene en mente una serie de condiciones que ayuden a regular la presencia de cruceristas en la ciudad, aunque lo desvele de manera espontánea y sin ninguna declaración oficial donde se anuncie cómo pretende abordar este reto del Ayuntamiento al que representa. Aunque la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no ha publicado todavía el calendario de escalas de 2026, sí anunció en un comunicado que para el atraque de cruceros «se mantienen en líneas generales las condiciones aplicadas en los últimos tres años. Para años sucesivos informaremos a lo largo del próximo año». Tras esta afirmación, y viendo que la APM debía recibir las solicitudes antes del 31 de octubre de 2024, lo previsible será que el año que viene no se vean grandes cambios en la manera en la que Valencia recibe a los cruceros.

