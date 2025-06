María José Catalá: «¿Qué nota me pongo en mi segundo año? Progresa adecuadamente»

Pablo Salazar Valencia Domingo, 22 de junio 2025, 00:10 | Actualizado 00:32h. Comenta Compartir

Quedamos en su despacho el martes 17, el día en que se cumplen los dos años al frente del Ayuntamiento de Valencia. Viene del Foro de Nueva Economía, donde ha anunciado que Microsoft instalará un centro de operaciones en La Harinera. Arrastra un catarro veraniego y esa tarde tiene un acto con militantes.

-Vamos a empezar con uno de esos métodos pedagógicos modernos que nunca acabaré de entender: la autoevaluación. ¿Qué nota te pondrías en tu segundo curso de Alcaldía?

-¡Ja, ja, ja! Siempre he sido muy exigente conmigo misma, así que me pondría un 'Progresa adecuadamente'.

-Qué modesta. Yo, si tuviera que autoevaluarme me pondría un sobresaliente cum laude.

-Bueno, aspiro al 'Destaca' dentro de dos años.

-¿Cuáles serían los puntos fuertes y los puntos débiles de estos dos años?

-Puntos fuertes es haber conseguido revertir una situación que yo defino como de empobrecimiento de Valencia. Considero que la izquierda nos ha empobrecido como ciudad, ha rechazado toda la parte identitaria porque parecía que no era moderna. Y nos ha convertido en una ciudad de soluciones franquicia que pueden valer para aquí, para Málaga, para Barcelona, para cualquier lugar del mundo, rechazando esa identidad que nos hace tan propios. También he revertido su colapso en licencias, su forma de ahuyentar la inversión privada y su falta de apuesta por la vivienda protegida. La ciudad vuelve a tener autoestima. ¿Lo mejor?, cambiar esa dinámica de empobrecimiento por enriquecimiento y actividad. Una ciudad con identidad propia, no la franquicia que nos legó la izquierda

-¿Y las debilidades?

-No me esperaba en mis primeros dos años tener un incendio tremendo, una riada histórica y un apagón de más de 12 horas. Esas circunstancias nos han hecho cambiar la hoja de ruta y recalcular prioridades.

-Citas la dana, que lo ha trastocado todo. ¿Valencia está preparada ante una inundación?

-No.

-¿Por qué?

-Primero, porque está por hacer la presa de Vilamarxant. Tenemos que protegernos. La zona norte ha de protegerse de situaciones que puedan girar en torno a Carraixet, y en la zona sur vimos que el nuevo cauce estuvo a medio metro de desborde. La ciudad es segura pero necesita reforzarse con un plan de inversiones de infraestructuras hidrológicas. Hay que ver si podemos canalizar el barranco del Poyo y el de la Saleta al Turia o tenemos que mejorar su capacidad. Si hace 60 años, con los medios de entonces, se desvió el cauce de un río, después de la dana, ¿qué plan de inversión de infraestructuras debería estar proyectándose en un ministerio para plantearlo a la provincia de Valencia?

-¿Cuándo podrán recuperar la normalidad las pedanías que se vieron afectadas por la dana?

-La normalidad nunca vendrá porque nunca viene cuando hay pérdida de vidas humanas. Pero sí el equilibrio y prácticamente el último servicio público que nos faltaba, la biblioteca de La Torre, abrió la semana pasada. Hay que trabajar muchísimo situaciones familiares que ya partían de un estado de vulnerabilidad y que la dana ha acentuado.

-La dana lo ha trastocado todo, decíamos. También el escenario político. ¿Tu ambición sigue siendo Valencia?

-Absolutamente.

-Pero en todas las quinielas aparece María José Catalá como presidenta de la Generalitat...

-Estoy viviendo mi mejor momento, políticamente hablando. El proyecto de la ciudad de Valencia es, para mí, 'el proyecto' (lo enfatiza, como poniéndolo en mayúsculas). Nací con una vocación de servicio público y los años me han demostrado que la mejor manera de desarrollarlo es la administración local. La ciudad de Valencia me ha dado muchas cosas. En lo personal, lo más valioso que tengo, que es que mis hijos han nacido aquí. Y en lo político me ha dado una motivación extraordinaria. Me quedan muchas cosas por hacer y no voy a aceptarme a mí misma no dejarlas hechas. Y en este momento, por mi situación política y personal, quiero seguir siendo alcaldesa de Valencia muchos años... si los valencianos quieren.

-Te voy a leer una frase... que no es tuya: «Soy la candidata a la Alcaldía que más se parece a Valencia». Es de Pilar Bernabé. ¿Qué te sugiere?

-Alguien que todavía tiene un proyecto por desarrollar.

-¿Tú dirías que te pareces a Valencia?

-No me presentaría así. Me presentaría como la persona que más ganas tiene de servir a Valencia.

-Vamos a pensar en las urnas de 2027. ¿Lo mejor que te puede pasar, electoralmente hablando, es que Pedro Sánchez siga en el Gobierno y que convoque elecciones generales a la vez?

-El deterioro del crédito institucional de nuestro país ha alcanzado su nivel máximo. En los últimos días, lo que escucho no es inaceptable, es insostenible, es asqueroso, es repugnante. Sólo hay una solución y es que se convoquen elecciones generales. En todo caso, lo mejor que podría pasarle a Valencia es que Feijóo fuera presidente del Gobierno de España, y pronto.

-De la política a la gestión. Uno de los efectos colaterales de la dana es que no optamos a la organización de la Copa América. ¿Teníamos posibilidades?

-Todas (rotunda).

-¿Y volveremos a intentarlo?

-La relación con los organizadores estaba rota con la anterior Administración. Nosotros recuperamos esa relación. Cuando pasó la dana les trasladamos que la prioridad había cambiado, que era la reconstrucción. Nuestra relación ha seguido. Si habláramos en términos de otros deportes diríamos que tenemos el mejor estadio de vela del mundo. Y ese estadio no puede dejar de hacer competiciones de nivel.

-¿Cuál es tu modelo de ciudad? ¿Cuál es tu modelo para Valencia? Hay quien dice que el de Rita eran los grandes eventos, y el de Ribó los carriles bici, la ciudad verde. ¿Y el tuyo?

-Yo difiero en que eso sean proyectos de ciudad. Que el carril bici sea un proyecto de ciudad para mí es absolutamente rebatible. Como si hubiéramos inventado aquí el carril bici. No había ciudades europeas con carril bici. La bici, por supuesto, lo inventamos aquí. ¿La rueda también...? Y todo eso con el plan de Rita Barberá y con el Valenbisi de Rita Barberá. Y resulta que después de dos años yo ya he hecho el doble de kilómetros de carril bici de lo que hizo Ribó en ocho. La apuesta por la movilidad sostenible y las ciudades verdes... ¡pero si es que es obligado para todas las grandes ciudades!

-¿Por las políticas europeas?

-No, por obligado me refiero a que hay una especie de manual no escrito de grandes ciudades y todas, todas, vamos en esa dirección. No forma parte de un proyecto de ciudad diferencial. Mi proyecto de ciudad solo sirve para Valencia y todos estos proyectos de ciudad sirven para cualquier ciudad del mundo. Valencia tiene unos elementos que son muy identitarios, como el jardín del Turia. También tiene un momento muy óptimo para trabajar la zona sur con el Parque Central y con el bulevar García Lorca, generando un espacio verde y cultural. Y tiene un eje que nos va a unir necesariamente esa zona sur con con todo el eje del jardín del río Turia, que es Guillem de Castro, que puede completar ese anillo de jardín cultural. Yo le llamo CulTuria, y sé que el término ya existía, pero para mí es lo que mejor define lo que yo tengo en la cabeza. CulTuria es un jardín del río Turia lleno de cultura, de infraestructuras culturales. Cuando hablamos de turismo tenemos que hablar de un turismo especializado, que para nosotros tiene que ser un turismo cultural. Además, la ciudad está rematada por la mayor huerta periurbana del mundo. Y para completar todo esto tiene el mar Mediterráneo. Esas fortalezas crean una identidad muy sólida. Los próximos años van a ser determinantes para la fachada marítima. Hablo de dignificar toda la fachada marítima, generando ese espacio de innovación, talento, emprendimiento que ya hemos articulado en la Marina. Y por último, en este proyecto mío de tener una ciudad que tiene identidad propia, que sepas dónde estás, hay que trabajar en un centro histórico muy mimado.

-Vamos por partes, porque has citado muchos proyectos. ¿El bulevar García Lorca quién lo diseña, el Ayuntamiento o el Gobierno central?

-Lo diseña Gustafson, concretamente.

-Para el Ayuntamiento.

-Naturalmente.

-La delegada del Gobierno afirma que el diseño corresponde al Ejecutivo central...

-La delegada formaba parte de un gobierno municipal, de esta ciudad, que hizo un concurso de ideas, que ganó un proyecto que no era el de Gustafson. Quien ha recuperado la idea de que una de las mejores paisajistas del mundo, que además fue la paisajista que diseñó el Parque Central, diseñe el bulevar García Lorca, es esta corporación y cuando lo hemos llevado al Consejo de Parque Central se ha aprobado.

-Has citado la fachada marítima, que no es sólo la Marina. Cada vez que voy al hotel de Las Arenas me sorprendo con aquel enorme descampado que hay justo enfrente. ¿Hasta cuándo?

-Es una de las cuestiones que tenemos que abordar. Primero, estamos rematando una intervención en la Marina, donde vamos a destinar 14 millones de euros a embellecer todo su entorno con un acuerdo al que hemos llegado con la Autoridad Portuaria. Hemos puesto en marcha todas las bases que estaban abandonadas y dejadas. También estamos trabajando en el proyecto de los Docks, con unos posibles inversores que ya están ofreciendo proyectos, pero que quieren saber exactamente cuál es la dimensión de protección patrimonial del edificio. Y al lado está esa famosa parcela. En esa zona el Ayuntamiento tiene muchas parcelas públicas, donde tenemos que trabajar para hacer vivienda de calidad. Esas parcelas son el siguiente paso. Y a partir de ahí también tenemos toda la parte del paseo marítimo, con los chiringuitos, que les hemos dado las licencias para convertir aquello en una hostelería adecuada.

Ampliar En el salón pompeyano. La alcaldesa posa ante los ventanales de su despacho, en la Alcaldía de Valencia. I. Arlandis

-Has declarado que no quieres que la Marina sea una zona de copas. ¿Qué quieres que sea?

-Es junto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el centro histórico, una de nuestras mejores cartas de presentación. Recuerdo la cara de los alcaldes de Málaga y de Madrid cuando un día me los llevo a hacer una entrevista con LAS PROVINCIAS y se asoman al Veles e Vents y ven toooooodo aquello....

-Es que nuestra Marina es cuatro veces la de Málaga Y soy muy fan de Málaga.

-Pues que en ese entorno haya turismo de copas me parece que es un atentado contra la propia identidad del lugar. Para mí, es un lugar de gastronomía de primer nivel, acompañado de su naturaleza, que es innovación, talento, emprendimiento... Cuando traigo al CEO de IBM y ve la terminal y ve la Marina y ve el Veles e Vents, lo que está pensando es que IBM quiere quedarse en Valencia.

-Has anunciado un museo de Manolo Valdés en el Parque Central. Y el presidente de la Generalitat ha negociado que el edificio de Correos albergue obras de Sorolla. ¿La cultura va a ser uno de los ejes de tu modelo?

-Es el eje diferencial, Sí, pero no cualquier cultura, la propia. Sorolla. Valdés... y otros más que vendrán y que no puedo mentar. Todas las referencias artísticas de nuestra ciudad, todos esos que nos han hecho grandes, tienen que tener su espacio.

-¿Calatrava también? Decía Manolo Valdés, en una entrevista en este periódico, que Valencia está en deuda con Calatrava.

-Estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación y así se lo he trasladado también personalmente a Calatrava.

-Ya que hablamos de él y aunque no sea competencia tuya, ¿no crees que los macroconciertos en el Museo de las Ciencias no son la mejor imagen para esa postal de Valencia?

-Es un ocio necesario pero coincido en que la ciudad ha evolucionado y ese entorno ha evolucionado de una manera que hace que sea más difícil y resulte más complicado que esos festivales se desarrollen en el centro de la ciudad. En otras ciudades ya se ha trabajado en otras ubicaciones que no son tan molestas para el vecindario. Esta reflexión la tenemos encima de la mesa.

-¿La ZAL del puerto podría ser una ubicación alternativa?

-Podría ser, lo que pasa es que la ZAL está despegando. Nosotros vamos a dar tres licencias. No obstante, hay terreno de sobra. Pero es verdad que en la ZAL, por fin, después de más de 30 años, están pasando cosas.

-Estamos en el Ayuntamiento y hay que hablar de la plaza. ¿Por qué se ha tardado dos años en desbloquear el proyecto?

-Porque yo sabía que era donde me la jugaba, ¡ja, ja, ja! No soy impulsiva, y menos si me la juego con un proyecto. La plaza ha sufrido mucho. El llamado urbanismo táctico nos ha arrancado identidad y gusto a la ciudad. Ha habido un proceso muy reflexivo, muy intenso, de negociación, con un respeto absoluto al equipo ganador del concurso, pero en el que yo quería trasladar mi idea, mi forma de verlo, mi forma de ver la ciudad, mi forma de ver la plaza. Dicho lo cual, entiendo perfectamente y soy la primera, la que más sufre la indignación que provocan esos terribles maceteros. Pero antes de que acabe este año esos maceteros ya no estarán en la plaza.

-¡Albricias! Una excelente noticia para los amantes del buen gusto. ¿Y la Tortada de Goerlich, va a acabar en la plaza?

-Yo creo que su lugar es el río, frente al Bellas Artes, si bien hay algún elemento que podríamos valorar incorporarlo.

-¿La calle Colón se va a quedar como está?

- Hay un proyecto que empezará después de Fallas.

-¿Para Colón o para toda la ronda interior (la del antiguo 5)?

-Para toda la ronda interior. Pero comenzaremos con la plaza del Ayuntamiento y con Colón. La mejor forma de hablar de lo que vamos a hacer en Colón es decir que es un proyecto de embellecimiento: renovación de aceras, asfaltado y un trabajo sobre el mobiliario urbano que embellezca realmente estas vías. Y va a seguir en Guillem de Castro.

-¿Y para la Alameda hay algo previsto?

-Tenemos un proyecto que comenzará antes de que acabe la legislatura. La idea es generar un espacio mucho más amable.

-Hay votantes de María José Catalá que me preguntan: ¿por qué no ha quitado los tramos de carril bici que están mal hechos, como el de la Alameda?

-Muchos de los proyectos de carril bici que tenemos en Valencia y que merecen una buena reflexión están condicionados por fondos europeos y tienen una necesaria permanencia en el tiempo. En el momento en que finalice esa permanencia, la temporalidad marcada por su financiación, trabajaremos en su mejora.

Ampliar En el salón de la chimenea. La alcaldesa, en las dependencias de la Alcadía de Valencia, durante la entrevista con LAS PROVINCIAS. Iván Arlandis

-¿El tráfico, según tú, está mejor?

-Ha bajado la movilidad del tráfico privado. Según nuestros datos, se han reducido en 7,7 millones el número de desplazamientos en vehículo en la ciudad Valencia. ¿Cómo se ha hecho esto? Hemos reforzado el servicio de la EMT, con una inversión, que nunca se había alcanzado, de 170 millones de euros para la compra de 200 nuevos autobuses, híbridos y eléctricos. En 2027, el 98% de la flota será híbrida o eléctrica. Presentamos dentro de una semana el Plan Director de la EMT, que va a mejorar un 20% el servicio y va a atender a zonas a las que actualmente no llega la EMT, como Turianova o Sociópolis. Va a mejorar muchísimo la comunicación con los hospitales, que tendrán como lanzaderas muy directas. Daremos en el clavo cuando el vecino y la vecina cojan libremente la EMT porque es más cómodo, más rápido y más eficiente desde el punto de vista económico. Hemos pasado de ser la EMT estafada a la EMT que tiene récord en pasajeros.

-¿Los patinetes eléctricos son una alternativa o un problema?

-Son una alternativa si tienen unas reglas. Estamos haciendo controles de velocidad pero posiblemente tengan que tener una coordinación semafórica como la tiene cualquier vehículo.

-Hablemos de vivienda. Es evidente que hay un problema, y es muy grave. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento?

-No es un problema exclusivo de Valencia, es un problema de todas las grandes ciudades. Hemos vivido aquí ocho años de un gobierno que solo ha hecho 14 viviendas de protección oficial. Nosotros hemos trabajado para desbloquear los planes de vivienda de Benimaclet y el Grao y para hacer, a través de la promoción pública, mil viviendas. Todo esto va a contribuir a mejorar el mercado en Valencia. Pero también hay que trabajar en el mercado del alquiler. Y, para mí muy importante, sabemos que hay 10.000 viviendas vacías en Valencia que no salen al mercado de alquiler porque sus propietarios tienen miedo a la inquiokupación. Por tanto, si generamos seguridad en esos propietarios, con una política anti okupa que ya estamos aplicando, esas 10.000 viviendas podrían salir al mercado de alquiler.

-¿Se ha desatascado la concesión de licencias?

-Antes teníamos 1.500 días de media para conceder una licencia y ahora algunas licencias están en 200 días. Hemos mejorado un 70% la tramitación.

-¿Por qué es tan lenta la Administración?

-Porque es garantista. Pero a veces también falta liderazgo y dirección. Los técnicos que están desbloqueando el departamento de licencias son los mismos que había en los últimos ocho años.

-Hemos hablado de los museos, el de Valdés y el de Sorolla. Pero para Correos estaba la idea de hacer un Museo Fallero.

-No, Yo hablé del Museo de las Fallas, de una experiencia inmersiva en el edificio de Correos.

-¿Aparte del Museo Fallero que está en Monteolivete?

-Claro, nunca hablé de un Museo Fallero sino de una pequeña experiencia inmersiva para que el visitante pueda experimentar, por ejemplo, lo que es una mascletà. Correos puede albergar una colección de arte espectacular y al mismo tiempo un pequeño espacio para las Fallas.

-También está el Museo que la Diputación quiere hacer en la antigua sede de Hacienda, en Guillem de Castro. ¿Cómo ves ese proyecto?

-Tengo una opción mejor para el Museo de la Diputación que aún no puedo desvelar.

-De los museos al fútbol. ¿Veremos terminado el nuevo Mestalla? ¿Te fías de Peter Lim?

- Siempre he dicho que la experiencia en esta casa y en esta ciudad nos lleva a tener cierto margen de desconfianza... un margen bastante elevado. Nosotros teníamos que dar una licencia porque tenemos unos procedimientos y tenemos la obligación de seguirlos. A partir de ahí, espero que las obras evolucionen a buen ritmo. Tienen unos plazos y tienen unas penalizaciones que son bastante graves.

-¿Se planteó alguna vez la posibilidad de seguir en el viejo Mestalla y tirar el nuevo?

-Intervenir en una propiedad privada es difícil .Y tampoco forma parte de mi filosofía política.

-¿En la Albufera vamos a pasar de las buenas palabras a las inversiones, a los hechos?

-Bueno, de momento hemos hecho dos grandes acuerdos que no habían sucedido nunca. El de los 13 alcaldes ribereños para conseguir la Declaración de Reserva de la Biosfera. Y el de los regantes para que la Albufera tenga agua de calidad. Y hemos hecho una inversión importantísima en limpiarla después de la dana.

-¿Está mucho peor que antes de la dana?

-Los técnicos me dijeron que por la dana había envejecido diez años. Por la cantidad de residuos que habían llegado a la Albufera. Por eso tomé la decisión de invertir casi 10 millones de euros en su limpieza, y por tanto, hoy, la Albufera vuelve a estar limpia. Pero es verdad que necesita inversión...

-¿El turismo urbano es un problema o un tesoro a conservar?

-Es el 15% del PIB. No es un problema, es una oportunidad. Pero el turismo, como todo en la vida, hay que regularlo. Hemos apostado por un modelo de calidad y no de cantidad. Eso pasa por ordenar los apartamentos turísticos, por inspeccionar y cerrar los ilegales, y pasa por un modelo residencial en el cual el 80% de la edificabilidad de un barrio es vivienda y solo el 20% terciario. En dos años hemos dado 40 licencias de hoteles, que estaban bloqueadas. Hemos hecho una moratoria de apartamentos turísticos que nadie se ha atrevido a hacer. Yo quiero turismo, pero quiero un turismo ordenado.

-Te arrepientes de aquel anuncio de limitación de los megacruceros que...?

-No (sin dejarme acabar).

-Recibiste críticas, en tu propio partido, de una ex consellera...

-Que se la va a hacer (pone cara de no haber roto un plato). Es de sentido común que no puedan atracar dos cruceros al mismo tiempo, regular el circuito de cruceristas, mejorar nuestra oferta y que no pasen unas horas, que si puede ser pernocten. A mí que alguien me rebata todo eso.

-¿Valencia está más limpia?

-Un 8,5% más.

-¿Y es más segura?

-El primer trimestre de este ejercicio, con respecto al año anterior, ha habido una bajada de más del 13% de la tasa de criminalidad, que es cinco puntos más de la bajada que han experimentado Madrid y Barcelona. Por tanto, los mismos datos del Ministerio del Interior, que no es sospechoso de querer favorecerme, muestran que Valencia, de un año a esta parte, ha mejorado su tasa de criminalidad. Tenemos 200 policías más en la calle y ha llegado el momento de empezar ya a dotar a los barrios de la tan ansiada policía de barrio, que es lo que creo que evidentemente va a resolver muchos problemas de la ciudad.

- Nada más llegar a la Alcaldía se aprobó la doble denominación de Valencia, en castellano y en valenciano. ¿Por qué no ha entrado ya en vigor?

- Pues porque teníamos que buscar un filólogo que aportará un informe al Ayuntamiento. Estamos esperando el informe para llevarlo al pleno del Ayuntamiento. Aunque con posterioridad se tendrán que solicitar informes tanto al ministerio competente como a la AVL. Y tiene un proceso complejo. Pero ya el primer paso lo hemos dado con el encargo del informe a un filólogo, que es Abelard Saragossà.

-La AVL no está a favor del acento cerrado...

-La ciudad es soberana.

