El gran desembarco: Valencia recibirá en verano tantos cruceristas como la población de la ciudad de Alicante

La llegada de visitantes a la ciudad de Valencia por medio del turismo de cruceros se ha convertido en un habitual durante todo el año. ... Sin embargo, durante el verano la presencia de cruceristas se acentúa. Tanto, que entre el 21 de junio y el 21 de septiembre pasarán por Valencia más de 375.000 cruceristas, una cifra similar, que incluso supera, a la población de la ciudad de Alicante (369.000 personas). En total, hasta 107 navíos atracarán en el puerto del cap i casal durante un día para pasar unas horas en la playa, realizando una visita guiada por el centro de la ciudad, o fotografiando la ciudad de las Artes y las Ciencias.

En términos relativos, casi la mitad (44,7%) de los pasajeros de cruceros que vienen a Valencia durante el año lo harán este verano. Del mismo modo, uno de cada tres navíos que pasa por Valencia en 2025 lo hará durante el presente periodo estival. Si bien es cierto que los datos de ocupación hotelera y visitantes que pasan por el puerto o aeropuerto de valencia demuestran que la ciudad se ha convertido un destino atractivo durante todo el año, la realidad es que el verano sigue siendo el momento más atractivo para venir.

De esta manera, una media de casi 29.000 cruceristas por semana pasearán las calles de la capital del Turia. Sin embargo, el número de visitantes según el día es cambiante, por lo que habrá periodos donde la ciudad sufra una mayor saturación. Por ejemplo, la semana del 14 al 20 de julio será la más numerosa, y Valencia acogerá a casi 38.000 cruceristas. Del mismo modo, la semana con menos afluencia de pasajeros de grandes navíos será la del 30 de junio al 6 de julio, donde apenas habrá 13.000 visitantes. En 2024 el récord en una semana superó los 42.000 visitantes.

Respecto a la afluencia diaria cabe destacar dos días clave, el lunes 21 de julio y justo 14 días después, el lunes 4 de agosto. Y es que ambas jornadas son las únicas en las que la cifra de cruceristas superará la barrera de las 10.000 personas. Esto se debe a que ambos días atracarán en el puerto de Valencia hasta 3 cruceros distintos. La media diaria de cruceristas en Valencia durante el periodo estival será de 4.000.

Durante los tres meses que dura el verano lo habitual es que en la terminal portuaria valenciana haya un gran navío cada 24 horas, aunque hasta en 19 ocasiones Valencia albergará dos o tres barcos el mismo día. Estos grandes barcos pueden ir desde buques que albergan poco más de 120 pasajeros, hasta los más grandes con capacidad para 6.334 pasajeros.

En este sentido, Valencia afronta el que quizás sea el último verano con tanta afluencia de estos grandes buques en el puerto, sobre todo tras el debate que se abrió en la ciudad cuando la alcaldesa, María José Catalá, anunció en un evento organizado por LAS PROVINCIAS que prohibiría la entrada de estos grandes buques si no cumplían una serie de condiciones. Bautizados como 'megacruceros', ha pasado más de un año de aquello y todavía no ha quedado claro qué navíos no gustan a la primera edil.

De hecho, a los pocos días de su anuncio, Catalá aseguró que estos buques serían todos aquellos con capacidad superior a 750 pasajeros y que no hicieran noche en el puerto de Valencia. Con esa definición en la mano, este verano pasarán por la ciudad hasta 87 megacruceros, lo que equivale a más de un 80% de los barcos que pasarán por el cap i casal durante el periodo estival.

Sin embargo, unas semanas después la entonces consellera de Turismo Nuria Montes -relevada de sus cargos en el Consell dentro de la restructuración de gobierno tras la dana- afirmó que estas grandes embarcaciones eran aquellas con capacidad para 6.000 pasajeros o más. Por tanto, si hacemos alusión a esta definición y no la de la alcaldesa, en este caso serían un total de 34 los megacruceros que visitarán la ciudad este verano, alrededor de un 32% del total.

Pese a todo ello, la política con los cruceros en la ciudad sigue siendo una incógnita. Según la Autoridad Portuaria de Valencia, la negociación entre navieras y el puerto para agendar las escalas se realiza fijando el calendario cada dos años. En este sentido, el último periodo negociado fue para las campañas 2024-2025, por lo que todavía no se sabe cuántos barcos atracarán en la ciudad de cara a 2026.