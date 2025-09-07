«Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo» El director general del Roig Arena celebra la satisfactoria puesta de largo del recinto tras una noche en la que los operarios trabajaron para devolver la pista central a su estado original a modo de prueba para futuros eventos

Javier Gascó Valencia Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:10

Lo habitual después de una jornada como la vivida este sábado en el Roig Arena sería hablar de resaca tanto física como emocional. Habría motivos para hacerlo, pues el estreno en sociedad del recinto fue todo un éxito. Sin embargo, si algo hace distinto al proyecto de Juan Roig es el incansable trabajo que hay detrás para que Valencia se posicione en el primer nivel cultural, deportivo, gastronómico y empresarial de Europa. Así que, como explica, Víctor Sendra, director general del recinto, la satisfacción tras la puesta de largo es enorme, pero «hay una parte incluso más importante y es que la tensión no baja».

Y desde el Roig Arena predican con el ejemplo. Tras el homenaje inaugural a Nino Bravo operarios del recinto se quedaron trabajando hasta bien entrada la madrugada para devolver la pista central a su estado original. Como si no se hubieran congregado allí más de 15.000 almas -procedentes de una infinidad de localidades de la Comunitat, como explican desde la organización- tan solo unas horas antes.

«En situación normal este domingo habría partido y todo tiene que quedar listo», ha indicado Sendra a LAS PROVINCIAS. La intención es que el Roig Arena albergue todo tipo de eventos que puedan desarrollarse al mismo tiempo, incluso de forma simultánea, por lo que tras una prueba como la de este sábado todavía cobra una mayor importancia la capacidad para devolver el recinto a su formato inicial.

También es cierto que no siempre todos los eventos serán de la magnitud del celebrado este sábado, que para los responsables del proyecto era «una prueba de esfuerzo», ya que no solo suponía el arranque del recinto a nivel musical, sino también de todo el área gastronómica, los palcos VIP y un sinfín de zonas que en otras ocasiones no serán utilizadas. «Un concierto de gira normal de cualquier artista no suele estar a este nivel», ha explicado el director general del proyecto, que reconoce que la sensación generalizada tanto entre los miembros de su equipo como entre los artistas y la sociedad valenciana es la satisfacción.

«Estamos muy satisfechos por el evento en sí, porque fue un homenaje a Nino Bravo, un símbolo valenciano, y por otro lado también lo estamos por la respuesta de toda la sociedad. La gente dio un respaldo impresionante», ha celebrado Sendra, que ha reconocido que esa satisfacción también la sintió este sábado por la noche la familia Roig al completo: «Ver la cara de felicidad y ver la respuesta de la sociedad a él (Juan Roig) le llena de orgullo, al igual que a toda su familia».

Además, por si el estreno en sí no fuera suficiente desafío, el tipo de evento le añadía una dosis de dificultad. «Ayer era un día muy importante, porque se trataba de un concierto intergeneracional. Era un evento para todos los públicos en el que no puedes saber las necesidades que tiene cada uno y eso te genera más retos», ha asegurado el dirigente, que también pone en valor el trabajo de todos los equipos de trabajo para que la parte operativa también fuera un éxito.

Las dificultades se capearon con éxito, aunque reconocen que siempre hay cosas por mejorar. «Lo que queremos es que la gente disfrute», ha comentado Sendra. Con la puesta de largo el objetivo está más que cumplido.