El taxi en Valencia costará tres euros en los días con más desplazamientos del año

Sara Bonillo Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:22

Los taxis de Valencia aplicarán un suplemento de tres euros en las semanas de Fallas y Navidad al considerarse momentos de alta demanda del servicio. Esta medida ha sido aprobada recientemente por la Generalitat Valenciana a través de una nueva orden, que incluye este recargo dentro de las tarifas habituales del área metropolitana de Valencia.

Este recargo se aplicará exclusivamente en los siguientes periodos y horarios: los días 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo, es decir, en la semana fallera, entre las 21:00 horas y las 07:00 horas« y en el mismo tramo horario »los días 24 y 31 de diciembre«, según aparece publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Este suplemento se añadirá al inicio del servicio, junto con la bajada de bandera correspondiente a la tarifa nocturna.

En cuanto a las tarifas base para los servicios urbanos se mantienen estructuradas en dos modalidades principales, dependiendo del día y la hora. Por ejemplo, la tarifa urbana en días laborables y horario diurno es de 1,85 euros la bajada de bandera; 1,24 euros por kilómetro recorrido; y un precio de 22,89 euros por hora de espera.

Por su parte, la tarifa urbana en horario nocturno de días laborables y en sábados y festivos, tanto en horario diurno como nocturno, es de 2,4 euros la bajada de bandera; 1,35 euros por kilómetro recorrido; y un precio de 26,30 euros por hora de espera.

Para el Aeropuerto de Manises se aplica un suplemento fijo de 5,40 euros a todas las carreras con origen en el aeropuerto. El mínimo de percepción por los servicios prestados con origen en el aeropuerto de Manises es de 12,50 euros; por servicio prestado en horario diurno, 4,50 euros y de 6,60 euros en horario nocturno.