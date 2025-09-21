Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Turistas esperan taxis en la estacion del AVE Joaquin Sorolla de Valencia. J.L.Bort

El taxi en Valencia costará tres euros en los días con más desplazamientos del año

Este recargo se aplicará exclusivamente en momentos de alta demanda del servicio

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:22

Los taxis de Valencia aplicarán un suplemento de tres euros en las semanas de Fallas y Navidad al considerarse momentos de alta demanda del servicio. Esta medida ha sido aprobada recientemente por la Generalitat Valenciana a través de una nueva orden, que incluye este recargo dentro de las tarifas habituales del área metropolitana de Valencia.

Este recargo se aplicará exclusivamente en los siguientes periodos y horarios: los días 15, 16, 17, 18 y 19 de marzo, es decir, en la semana fallera, entre las 21:00 horas y las 07:00 horas« y en el mismo tramo horario »los días 24 y 31 de diciembre«, según aparece publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Este suplemento se añadirá al inicio del servicio, junto con la bajada de bandera correspondiente a la tarifa nocturna.

En cuanto a las tarifas base para los servicios urbanos se mantienen estructuradas en dos modalidades principales, dependiendo del día y la hora. Por ejemplo, la tarifa urbana en días laborables y horario diurno es de 1,85 euros la bajada de bandera; 1,24 euros por kilómetro recorrido; y un precio de 22,89 euros por hora de espera.

Por su parte, la tarifa urbana en horario nocturno de días laborables y en sábados y festivos, tanto en horario diurno como nocturno, es de 2,4 euros la bajada de bandera; 1,35 euros por kilómetro recorrido; y un precio de 26,30 euros por hora de espera.

Para el Aeropuerto de Manises se aplica un suplemento fijo de 5,40 euros a todas las carreras con origen en el aeropuerto. El mínimo de percepción por los servicios prestados con origen en el aeropuerto de Manises es de 12,50 euros; por servicio prestado en horario diurno, 4,50 euros y de 6,60 euros en horario nocturno.

