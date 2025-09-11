Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rebajas en El Corte Inglés. Irene Marsilla

Los tres festivos que abrirán los centros comerciales este año en la Comunitat pero que permancerán cerrados en 2026

Estas son las once jornadas que podrán abrir las grandes superficies

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:10

El Observatorio del Comercio Valenciano, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado este miércoles los once días festivos y domingos en los que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales de la Comunitat Valenciana durante 2026, tal y como marca la ley autonómica.

Entre las novedades del nuevo calendario comercial, destacan tres festivos en los cuáles los centros comerciales abrirán este año, pero que por el contrario permanecerán cerrados en 2026. Estos son corresponden a los días 1 de noviembre (Día de todos los Santos); 6 de diciembre (Día de la Constitución) y 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción).

A continuación detallamos los once domingos y días festivos de apertura comercial para el año 2026:

- Domingo 4 de enero: Campaña de Reyes

- Domingo 11 de enero: Rebajas de invierno

- Viernes 3 de abril: Viernes Santo

- Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua

- Domingo 5 de julio: Rebajas de verano

- Sábado 15 de agosto: Día de la Asunción de la Virgen

- Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Asimismo, para la campaña de Navidad se ha aprobado el 29 de noviembre y en diciembre los días 13, 20 y 27.

El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de distintos órganos de la Generalitat.

Entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los once domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la Conselleria. También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la Conselleria que son de su interés.

