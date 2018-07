Ribó tilda de «serpiente de verano» la polémica sobre el mural en apoyo a los condenados de Alsasua Jóvenes pintando el mural en la valla del jardín de Jesuitas / Juan J. Monzó El alcalde de Valencia asegura «no estar de acuerdo» con la pintura pero no la borrará ÁLEX SERRANO Martes, 24 julio 2018, 12:25

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha restado importancia a la polémica por el mural de Elías Taño en el solar de Jesuitas que defiende a los jóvenes condenados por la Audiencia Nacional por golpear a unos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, en Navarra. «Es una serpiente de verano», ha dicho el primer edil.

«Sobre este tema, sólo tenemos que decir que se borró el primer mural y este artista ha hecho una pintura con la que no estamos de acuerdo pero nos atenemos a la libertad de expresión. Ni la apoyo ni la dejo de apoyar. Es una manifestación de arte que está ahí. Si no hay motivo para retirarla, que de momento no se ha visto, no la retiraremos», ha indicado Ribó, que también ha defendido el derecho «de otras personas» a borrar el mural.