Ribó ofrece la portavocía a Gómez y pasar de siete a nueve áreas de gobierno Comparecencia del socialista Borja Sanjuán, tras la reunión de negociación de ayer. / lp El PSPV quiere un pacto como el del Botànic en la Generalitat y Compromís asegura que la representatividad de las urnas no es la misma LOLA SORIANO VALENCIA. Martes, 2 julio 2019, 01:56

Ni un solo paso adelante e incluso puede que alguno que otro hacia atrás o a un lado. Así quedó ayer la novena reunión del comité de negociación entre PSPV y Compromís para intentar formar un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Valencia. Por eso, los representantes de ambas formaciones políticas se han emplazado de nuevo para hoy, aunque la desconfianza de posibles conversaciones del equipo de Joan Ribó con otros grupos comienza ya a desdibujar la sonrisa de los negociadores.

La propuesta socialista de la vicealcaldía para Sandra Gómez planeó de nuevo sobre la mesa y la opción de que Compromís gobierne en solitario sin acuerdo con el PSPV figuró como la sombra que amenaza la ruptura si no hay acercamiento de posturas.

Desde Compromís aseguran que han realizado cesiones importantes, como ofrecer la portavocía única a la socialista Sandra Gómez y pasar de las siete áreas de trabajo inicial a las nueve que ahora lanzan, para acercarse a la petición del PSPV de trocear más las áreas de gobierno. También lanzan la idea de que Compromís tenga cinco representantes, y también el alcalde para la Junta de Gobierno y 4 para el PSPV, «para ser fieles a la representatividad que han reflejado las urnas».

Y alegan que ceden a la idea del PSPV de que Seguridad Ciudadana sea una de las nuevas áreas, y no como se pretendía inicialmente unida a Movilidad o a Medio Ambiente y que han renunciado al modelo de gerentes de área que no gustaba nada a los socialistas, por tener supervisores revisando la tarea de todos los concejales.

Por su parte, el PSPV dijo que ofrecer la portavocía a Gómez no es nada nuevo, ya que en la pasada legislatura ya tenían una de las dos portavocías, ya que la otra la ostentaba María Oliver, de València en Comú.

También dejaron claro que consideran que es más acertado un modelo de gobierno con once áreas. También consideran importante que la Junta de Gobierno tenga una representación equitativa, de seis miembros de Compromís y la misma cifra del PSPV «con el voto de calidad del alcalde, es decir, una estructura similar a la que existe en el Consell», explican desde el PSPV.

Del mismo modo, no ven con buenos ojos que Compromís pida tener seis representantes en las Juntas de Gobierno y deje cuatro para los socialistas «porque eso sería un tanto por ciento menor de los concejales que tenemos. Nos ofrecen un 40% y ellos un 58%, cuando obtuvimos un 42%», añaden. Y apuestan por crear once áreas de gobierno, «una de ellas asumida por la vicealcaldía».

Añaden los socialistas que apuestan por «dar la presidencia permanente del pleno a la persona que designe Compromís».

En estas negociaciones, que más que diálogo parece haber monólogos, todavía no se han formalizado acuerdos para seguir avanzando y, de hecho, ayer Compromís ya citó en su comunicado la necesidad de que el PSPV «tiene que empezar a tomar una decisión. Desde Compromís se trabaja en una línea propositiva, abierta a hacer cambios sobre la propuesta inicial, que respondan a los intereses de la ciudad y del Ayuntamiento y en base a los resultados electorales. Pero el tiempo avanza y empieza a ser necesario que el PSPV sea consciente de ello». Y añaden que «la figura de vicealdía no existe, la figura es teniente de alcalde, no se puede comparar con la vicepresidencia del Consell». También dicen que la circunstancia del Ayuntamiento y el Consell «no es la misma, porque en la Generalitat sí necesitaban los votos de Podem y Compromís».

Desde el PSPV quieren que se exporte el modelo del Botànic del Consell. Explican que su apuesta es un «reparto competencial de un gobierno de coalición. Pedimos la misma responsabilidad que cuando el PSPV ha estado en la otra parte». Y añaden que la posición de Compromís es diferente a la que han mantenido en la Generalitat, donde el reparto es a partes iguales. Se supone que lo que es bueno para la Generalitat debería ser bueno también para el Ayuntamiento. Habría que preguntarse si lo que valía antes por qué no vale ahora. Nosotros venimos con un punto de partida pactado ya en la Generalitat y ellos proponen un planteamiento único de Compromís», según el socialista Borja Sanjuán.