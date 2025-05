Dos de los restaurantes de la Marina que cerrarán se destinarán a escuela de hostelería de personas discapacitadas

Dos de los cuatro locales de resturación y copas de la Marina que han terminado sus prórrogas y que tienen que cerrar por cese de ... actividad se destinarán a ampliar un proyecto ya existente de escuela de hostelería de personas discapacitadas.

Así de claro lo ha anunciado este lunes la alcladesa de Valencia, María José Catalá, que ha explicado que este mismo viernes se llevará a Junta de Gobierno la adjudicación directa de dos de esos locales pendientes de cierre para ampliar el proyecto 'La mare que va', una instalación que ya se asentó en 2023 en la zona, con una iniciativa que combina una escuela de hostelería para personas con discapacidad con un restaurante y que está gestionado por la entidad Asindown.

En el caso de los otros dos locales que deberían de cesar este lunes su actividad, según Catalá, «también haremos una adjudicación directa».

Catalá ha indicado que, en estos dos casos, «estamos trabajando ya en los pliegos para poder sacarlos a licitación».

La alcaldesa ha querido insistir que no ponen fin al ocio de copas en esta zona de la Marina. «Queremos huir lo máximo posible del ocio de copas, del ocio nocturno. Queremos poner en valor la Marina», ha comentado.

Ha explicado que «tenemos un edificio de Chipperfield», en referencia al edificio de Veles e Vents, «que es un honor tenerlo y ponerlo en valor en la Marina y merece una buena pensada».

Incluso ha opinaod que en «ocho años no ha pasado nada y no se ha permitido todo. Con eso lo digo todo». Ha descrito que en estos años «se ha permitido el ocio nocturno que ha generado problemas de seguridad y no es el ocio que queremos para la ciudad y esa zona merece un salto de calidad».

Ha querido dejar claro que habían hecho dos prórrogas con los hasta ahora concesionarios, «pero han finalziado las prórrogas. Con el fin de la segunda prórroga, que es el momento en el que nos encontramos, culminamos el tema y ahora adjudicaremos elnuevo proyecto en la Junta de Gobierno del viernes».

Ha detallado que tras el cierre que tendrán que hacer los cuatro locales existentes en las terrazas próximas al Veles e Vents, «ahora apostamos por un proyecto social, de calidad, que nos encaja mejor con el modelo de ciudad por ser un proyecto social, de integración y de modelo de desarrollo de la zona».

Ha añadido que la ampliación del proyecto de la escuela de hostelería de personas discapacitadas, gestionado por Asindown, «apostamos por la hostelería de calidad, sostenible económicamente, y razonable con el entorno».

En el caso de los otros dos locales que licitarán, Catalá ha añadido que sacarán la licitación «con la colaboración de la Autoridad Portuaria y seguiremos huyendo del turismo de baja calidad».

Por eso, ha anunciado que el objetivo es «apostar por un turismo de calidad gastronómica, experiencial, y evitar las molestias nocturnas. Queremos que se cuiden las instalaciones, el parking, el edificio».

Ha añadido que en año y medio han dado pasos como la concesión del antiguo edificio de Alinghi para Marina de Empresas o de la antigua nave de Iberdrola para la empresa tecnológica valenciana Sesame «y en realidad el objetivo es reducir al máximo el modelo de copas que no hace bien en el entorno por proyectos más intersantes desde el punto de vista social y gastronómico».

Mientras, fuentes consultadas de los cuatro locales de resaturación que tienen que cerrar sus negocios por el fin de la prórroga y tienen que dejarlos vacñios el 31 de mayo, detallan que seguirán abiertos, que no van a cerrar estos días.

Tal como han explicado este lunes, han recurrido la decisión del Ayuntamiento de no permitir una nueva prórroga e indican que el Consistorio debería contestar las alegaciones que han presentado.

También han asegurado que «no tenemos ninguna orden de cierre. Si optan por elllo, deberían de saber que no han contestado las alegaciones y que si quieren que cerremos, tendrán que ir a los tribunales para que se presente una orden de cierre».

Desde los locales afectados no entienden «por qué no se prorroga hasta que haya una actividad y si lo licitan, tendremos que ver la opción de presentarnos y no tendría sentido retirar todo lo que está montado para que luego podamos presentarnos a la licitación», indican.