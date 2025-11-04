La renuncia de la empresa que iba a reformar la fachada del Mercado Rojas Clemente retrasa un año su mejora

La mejora de la fachada del Mercado Rojas Clemente tenía que haber estado ya terminada desde hace meses, pero sigue igual y no se ha ... podido llevar adelante porque la empresa a la que se le adjudicaron los trabajos ha renunciado a hacerlos.

El objetivo era pintar todo el envolvente de la fachada, aplicar un color uniforme y hacer el mantenimiento y puntura de los elementos metálicos, pero estas tareas tendrán que esperar porque hay que volver al tablero de salida y hacer una nueva licitación.

De hecho, el pasado viernes pasó por la Junta de Gobierno el tema y se decidió desestimar el recurso de reposición presentado por la empresa adjudicataria del contrato.

En el informe se detalla que el 13 de febrero de este año se adjudicó las obras de mejoras en instalaciones y envolvente de este mercado situado en la zona del Botánico a una mercantil y que el plazo de ejecución era de 42 días hábiles.

Las obras se adjudicaron por 190.054 euros y el contrato se formalizó el 7 de marzo de 2025. La cuestión es el que el 25 de abril de 2025 el Ayuntamiento citó a la empresa para la firma del acta y no se personó y esta mercantil ya presentó una instancia para solicitar la resolución del contrato.

En este caso, alegó «causa por fuerza mayor» y la justificó basándose en la idea de que «el trabajador adscrito a la ejecución del contrato para desempeñar las funciones de encargado de obra había pedido la baja voluntaria».

Ya en junio el servicio de Comercio y Mercados reafirmó que no se consideraba la improvisibilidad del hecho causante y que procedía a resolver el contrato. A pesar de que la empresa adjudicataria elevó el tema al Consell Jurídic Consultiu, el ente dio la razón al Ayuntamiento y corrobró que procede resolver el contrato «por causa imputable a la empresa contratista». Se argumenta que la «baja del trabajador y la imposibilidad de encontrar otro que cumpliera los requisitos de solvencia exigidos en los PCAP, por las circunstancias de crisis económica que afectan al sector, no constituye un suceso extraordinario ni imprevisible».

Como siguiente paso, el Ayuntamiento de Valencia se ha incautado de la garantía definitiva de 7.853,50 euros por incumplimiento y resolución del contrato.

La cuestión de fondo es que los trabajos de mejora de la fachada tenían que estar ya terminados y, por causa de la renuncia y el proceso administrativo de resolusión no se han podido hacer efectivos.

Como ahora habrá que partir de cero y hacer una nueva licitación, ya que no se puede encargar el proyecto a la empresa que quedó en segunda posición, el Consistorio ha decidido ahora centrarse en otro encargo de gran calado para este mercado, como es el caso del cambio de la climatización, un proyecto que se hará en 2026 y la mejora de la fachada se pospone para 2027.

Precisamente sobre el cambio de la climatización, cabe destacar que se invertirán más de 800.000 euros y los trabajos consistirán en la sustitución de la instalación de climatización; el cambio de la instalación de iluminación; la adaptación de la instalación contra incendios a la normativa actual; la mejora de la instalación de ventilación y extracción en cuartos técnicos y zonas comunes, además de actuaciones complementarias en las cubiertas y red de bajantes, así como todos aquellos trabajos complementarios directamente relacionados con los anteriores que se estimen necesarios.

Esta inversión en la climatización se materializará en 2026 y se suma a una primera intervención en este mercado, que se hizo con carácter urgente para reforzar todo el sótano, para evitar las filtraciones y mejorar la parte de la pescadería, ya que el sótano estaba reforzado con puntales y se tuvo que hacer un gasto de 400.000 euros.