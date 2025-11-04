Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado actuall de la fachada del mercado de Rojas Clemente. LP

La renuncia de la empresa que iba a reformar la fachada del Mercado Rojas Clemente retrasa un año su mejora

El Ayuntamiento de Valencia confisca la fianza de 7.800 euros y pospone el trabajo a 2027 porque hay que volver a licitar y acometerá en 2026 el cambio de la climatización

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

La mejora de la fachada del Mercado Rojas Clemente tenía que haber estado ya terminada desde hace meses, pero sigue igual y no se ha ... podido llevar adelante porque la empresa a la que se le adjudicaron los trabajos ha renunciado a hacerlos.

