Reabre al tráfico el cruce de Archiduque Carlos con Tres Cruces tras reparar la fuga de agua en una tubería Se trataba de una tubería de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980

El cruce de la calle Archiduque Carlos con la avenida Tres Cruces de Valencia ha reabierto al tráfico este sábado tras finalizar los trabajos de reparación de la fuga de agua procedente de una tubería. Así lo ha informado esta tarde el Ayuntamiento de València en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.

✅🚦 Se reabre al tráfico el cruce de la calle Archiduque Carlos con la avenida Tres Cruces tras finalizar los trabajos de reparación de la fuga de agua. pic.twitter.com/XQgJmJ3Uqi — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) September 6, 2025

El Ciclo Integral de Agua del consistorio trabajaba desde este viernes en la reparación de una fuga de agua procedente de una tubería en la zona de Archiduque Carlos con Tres Cruces, que no provocó la afectación a abonados.

La fuga de agua en la calzada afectó a la entrada de Valencia por el Camino nuevo de Picanya y el Bulevar Sur, en dirección al Hospital General, según informó el consistorio en un comunicado.

El incidente se produjo sobre las 10.00 horas del viernes, cuando un gran chorro de agua ha comenzado a inundar parte de la calzada, provocando así el caos en el tráfico. Hasta el lugar se han desplazaron efectivos de Bomberos y Policía Local, que trabajan para devolver la normalidad a la zona. Se trataba de una tubería de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980.