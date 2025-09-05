La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur
Se trata de una tubería de de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980
Redacción
Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:56
La Policía Local de Valencia ha tenido que cerrar al tráfico una parte del Bulevar Sur de Valencia, en concreto en la rotonda entre Tres Cruces y Archiduque Carlos por la rotura de una tubería de agua en la mañana de este viernes.
El incidente está provocando retenciones a la entrada de Valencia por el Camino nuevo de Picanya y el Bulevar Sur en dirección al Hospital General.
⛔️🌊 Archiduque Carlos con Tres cruces— PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) September 5, 2025
En estos momentos hay una fuga de agua en la calzada. Afecta:
- Entrada de Valencia por el Camino nuevo de Picanya y - Bulevar Sur en dirección al Hospital General
Regulamos el tráfico para evitar retenciones pic.twitter.com/WlXIW1LfFI
Se trata de una tubería de de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980. El Ciclo Integral de Agua está trabajando en su reparación y no hay abonados afectados.
El incidente se ha registrado sobre las 10.00 horas cuando un gran chorro de agua ha comenzado a inundar parte de la calzada, provocando así el caos en el tráfico. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y Policía Local, que trabajan para devolver la normalidad a la zona.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.