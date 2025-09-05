Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur
Reventón de la tubería en la rotonda entre Tres Cruces y Archiduque Carlos. P.L

La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur

Se trata de una tubería de de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980

Redacción

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:56

La Policía Local de Valencia ha tenido que cerrar al tráfico una parte del Bulevar Sur de Valencia, en concreto en la rotonda entre Tres Cruces y Archiduque Carlos por la rotura de una tubería de agua en la mañana de este viernes.

El incidente está provocando retenciones a la entrada de Valencia por el Camino nuevo de Picanya y el Bulevar Sur en dirección al Hospital General.

Se trata de una tubería de de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980. El Ciclo Integral de Agua está trabajando en su reparación y no hay abonados afectados.

El incidente se ha registrado sobre las 10.00 horas cuando un gran chorro de agua ha comenzado a inundar parte de la calzada, provocando así el caos en el tráfico. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y Policía Local, que trabajan para devolver la normalidad a la zona.

