Muere un motorista en un accidente en Aldaia El siniestro mortal se ha producido en la CV-410 y los sanitarios solo han podido certificar su fallecimiento

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico en otro accidente mortal de un motorista.

N. López Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:12

Un motorista ha perdido la vida en la mañana de este sábado tras un accidente en la CV-410 a la altura de Aldaia. Los sanitarios trasladados al lugar solo han podido certificar el fallecimiento del conductor de la motocicleta.

El siniestro mortal se ha producido a las 12.32 horas de esta mañana en el punto kilométrico tres de la citada carretera CV-410, en el término municipal de Aldaia.

Hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia del SAMU, pero al llegar al lugar los medios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico investigan las circunstancias de este accidente que se ha cobrado la vida de un motorista.

En la tarde del viernes se produjo otro accidente grave de moto en Quart de Poblet. A las 18.30 horas se produjo una colisión entre un coche y una moto en la A-7. El CICU movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió al motorista de 20 años de edad por politraumatismo. El herido fue trasladado al Hospital de Manises en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA).