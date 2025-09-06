Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el inminente regreso de las lluvias a Valencia, que persistirán durante varios días
Un agente de la Guardia Civil de Tráfico en otro accidente mortal de un motorista. Iván Arlandis

Muere un motorista en un accidente en Aldaia

El siniestro mortal se ha producido en la CV-410 y los sanitarios solo han podido certificar su fallecimiento

N. López

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:12

Un motorista ha perdido la vida en la mañana de este sábado tras un accidente en la CV-410 a la altura de Aldaia. Los sanitarios trasladados al lugar solo han podido certificar el fallecimiento del conductor de la motocicleta.

El siniestro mortal se ha producido a las 12.32 horas de esta mañana en el punto kilométrico tres de la citada carretera CV-410, en el término municipal de Aldaia.

Hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia del SAMU, pero al llegar al lugar los medios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico investigan las circunstancias de este accidente que se ha cobrado la vida de un motorista.

En la tarde del viernes se produjo otro accidente grave de moto en Quart de Poblet. A las 18.30 horas se produjo una colisión entre un coche y una moto en la A-7. El CICU movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió al motorista de 20 años de edad por politraumatismo. El herido fue trasladado al Hospital de Manises en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
  2. 2 Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  4. 4 ACTUALIZADO: Calendario de conciertos en el Roig Arena de Valencia
  5. 5 Un surfista muere tras ser mordido por un tiburón en una playa
  6. 6 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  7. 7

    Bienvenidos al Roig Arena, un nuevo coloso para la ciudad
  8. 8 Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen
  9. 9 Aemet anuncia un fin de semana con temperaturas inestables, chubascos y posibles tormentas en la Comunitat Valenciana
  10. 10 El funeral de Estado por las víctimas de la dana será el día del primer aniversario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere un motorista en un accidente en Aldaia

Muere un motorista en un accidente en Aldaia